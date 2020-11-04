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ДТП (2939) Рівненщина (545) швидка (126) ДСНС (2505)

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Рівненській області в середу, 4 листопада, перекинувся автомобіль швидкої допомоги, який доставив до лікарні постраждалих у потрійній ДТП і повертався на місце події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"04 листопада о 10:55 співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області, повертаючись з місця потрійної ДТП, що трапилася сьогодні зранку поблизу села Олександрія Рівненського району, побачили поблизу Житинського кільця перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги.

Рятувальники негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумуляторних батарей в машині та викликали на місце пригоди працівників поліції", - сказано в повідомленні.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 01

Рятувальники допомогли перенести травмованих фельдшерів до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Повідомляється, що бригада швидкої допомоги прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони якраз завезли травмованого до лікарні м.Рівне з ДТП і поверталися назад на місце події.

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Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 02

Наразі всі обставини цієї події встановлює поліція.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 03
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 04
Фото: сайт ДСНС

Зазначимо, що ДТП за участю трьох автомобілів поблизу села Олександрія Рівненського району на місце якої поверталися медики, сталася 4 листопада о 09:50.

На місце виклику було направлено два чергові пожежно-рятувальні відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 05

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю двох автомобілів марок Mercedes і одного Renault.

Рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей у машинах і спільно з медиками надали першу допомогу постраждалим.

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Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 06

4 людини були доставлені в медичні установи. Загиблих немає.

Наразі всі обставини події встановлює поліція.

Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 07
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 08
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 09
Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували 10
Фото: сайт ДСНС

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Топ коментарі
+2
Нет конца и края дорожным войнам
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04.11.2020 15:40
+1
летуны
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04.11.2020 15:55
+1
Був колись такий віршик : На базере, у аптеки раздушали челавека ! Скора помащь так бежала, ишо сорок раздушала !.. Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 5335
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04.11.2020 18:44
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отключили клеммы аккумуляторных батарей в машине Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\
Спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей в машинах и совместно с медиками оказали первую помощь пострадавшим. Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\\\\\\

Видать были курсы какие-то, ибо чет в новостях такого не было.

Ну ясно шо желаю выздоровления, но что это за ...

\\\\\ перевернулся автомобиль скорой помощи Источник: https://censor.net/ru/p3229048\\\\\\\\\

кто там перебегал или ехал то? Водиле скорой ведь тоже не надо переворачиваться просто так?
Или "прокуроришка" какой-то перевернул скоряка то?
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04.11.2020 15:30 Відповісти
отключили клеммы аккумуляторных батарей

Как это трогательно -- АКБ за спинкой водителя в Буханке -- это не трудно...
Всем пострадавшим сочувствие и выздоровления без последствий.
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04.11.2020 15:31 Відповісти
четверное ДТП
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04.11.2020 15:39 Відповісти
Нет конца и края дорожным войнам
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04.11.2020 15:40 Відповісти
летуны
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04.11.2020 15:55 Відповісти
Таке тільки у нас можливо...
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04.11.2020 16:06 Відповісти
сколько ж десятков лет этой "скорой"...
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04.11.2020 17:16 Відповісти
Да какая разница, - сколько?
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04.11.2020 20:01 Відповісти
техническое состояние изношенного и убитого авто...
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04.11.2020 20:03 Відповісти
Був колись такий віршик : На базере, у аптеки раздушали челавека ! Скора помащь так бежала, ишо сорок раздушала !.. Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 5335
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04.11.2020 18:44 Відповісти
спецом буханку рашску кинул- дайте немца мерс-фолькс нормално-фаршенутого
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04.11.2020 23:51 Відповісти
21й век.... скорая помощь 60х годов 20го века ггг Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували - Цензор.НЕТ 6381
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05.11.2020 10:07 Відповісти
 
 