Швидка перекинулася дорогою на місце потрійної ДТП на Рівненщині: медики госпіталізували. ФОТОрепортаж

У Рівненській області в середу, 4 листопада, перекинувся автомобіль швидкої допомоги, який доставив до лікарні постраждалих у потрійній ДТП і повертався на місце події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"04 листопада о 10:55 співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області, повертаючись з місця потрійної ДТП, що трапилася сьогодні зранку поблизу села Олександрія Рівненського району, побачили поблизу Житинського кільця перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги.

Рятувальники негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумуляторних батарей в машині та викликали на місце пригоди працівників поліції", - сказано в повідомленні.

Рятувальники допомогли перенести травмованих фельдшерів до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Повідомляється, що бригада швидкої допомоги прямувала на ДТП в село Олександрія Рівненського району. Вони якраз завезли травмованого до лікарні м.Рівне з ДТП і поверталися назад на місце події.

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Наразі всі обставини цієї події встановлює поліція.





Фото: сайт ДСНС

Зазначимо, що ДТП за участю трьох автомобілів поблизу села Олександрія Рівненського району на місце якої поверталися медики, сталася 4 листопада о 09:50.

На місце виклику було направлено два чергові пожежно-рятувальні відділення та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що ДТП сталася за участю двох автомобілів марок Mercedes і одного Renault.

Рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей у машинах і спільно з медиками надали першу допомогу постраждалим.

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4 людини були доставлені в медичні установи. Загиблих немає.

Наразі всі обставини події встановлює поліція.









Фото: сайт ДСНС