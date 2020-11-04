ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Державний науково-дослідний Інститут хімічних продуктів, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконав договірні зобов'язання і передав Міністерству оборони України партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Минулого тижня ця партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики. В ході бойових стрільб всі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в укритті, на відстані до одного кілометру", – повідомив директор підприємства Володимир Щербань.
Одночасно з приймально-здавальними випробуваннями РПВ-16 фахівці підприємства продемонстрували українським військовим модернізовану версію цього виробу: "Фахівці нашого науково-дослідного інституту розробили полегшену версію РПВ-16, яка буде зручною та ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ. Випробування модернізованого вогнемета також пройшли успішно, в чому особисто переконалися присутні представники МОУ, Національної гвардії України, Генерального штабу та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ми розраховуємо, що цей виріб не залишиться поза їхньою увагою", – додав Валентин Щербань.
РПВ-16 – це український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання з термобаричним боєприпасом, розробка Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів (м. Шостка). Усі елементи конструкції і складові частини виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.
Реактивний піхотний вогнемет оснащений бойовою частиною з термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху уражуючих факторів у вигляді надлишкового тиску та підвищеної температури, які виникають у зоні вогняної хмари. Термобаричні боєприпаси також називаються боєприпасами об‘ємного вибуху. Фугасна дія пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду 120-122мм калібру. Тому, ця переносна зброя здатна знищувати живу силу супротивника навіть за потужними укриттями на відстані близько одного кілометра.
Наказами Міністерства оборони України реактивний піхотний вогнемет РПО-16 в 2017 році був прийнятий на озброєння ЗСУ. З 2018 року налагоджено серійне виробництво вогнемета.
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Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях. (с)
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теперь печень кацапов будет равномерно прожаренная со всех сторон
https://www.youtube.com/watch?v=GOtGgRycQVI&feature=emb_logo
Однако, через некоторое время бандиты гранаты взрывать не будут.
и никому, кроме врага никогда не советую попасть в радиус 10х10 или блиндаж, куда возле полога приход ...=жах...
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/vogon_po_svojih_chomu_v_ukrajini_ne_bude_vlasnogo_virobnitstva_bojepripasiv_krupnih_kalibriv-1976.html
4 ноября был суд и в результате мы можем потерять ДАХК "Артем" и забыть о создании у наc в Украине замкнутого цикла производства боеприпасов/снарядов для ствольной артиллерии!
Вопрос: как фамилия чиновника, который "посоветовал" руководству ДАХК Артем выбрать в качестве поставщика и заключить контракт с компанией Grey Fox Logistics, которая кинула ДАХК "Артем"?