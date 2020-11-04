ЗСУ достроково отримали партію реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16, - "Укроборонпром". ФОТО

Державний науково-дослідний Інститут хімічних продуктів, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконав договірні зобов'язання і передав Міністерству оборони України партію з кількох сотень реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Минулого тижня ця партія вогнеметів успішно пройшла приймально-здавальні випробування та підтвердила свої тактико-технічні характеристики. В ході бойових стрільб всі цілі були вражені відповідно до програми випробувань. Ці реактивні піхотні вогнемети високоефективні для прицільного враження легкої броньованої техніки та супротивника, який знаходиться в укритті, на відстані до одного кілометру", – повідомив директор підприємства Володимир Щербань.

Одночасно з приймально-здавальними випробуваннями РПВ-16 фахівці підприємства продемонстрували українським військовим модернізовану версію цього виробу: "Фахівці нашого науково-дослідного інституту розробили полегшену версію РПВ-16, яка буде зручною та ефективною при виконанні бойових завдань Сил спеціальних операцій, спецпідрозділів СБУ та розвідувальних підрозділів десантно-штурмових військ. Випробування модернізованого вогнемета також пройшли успішно, в чому особисто переконалися присутні представники МОУ, Національної гвардії України, Генерального штабу та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ми розраховуємо, що цей виріб не залишиться поза їхньою увагою", – додав Валентин Щербань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський бронетанковий завод модернізував найбільшу за роки незалежності партію пожежних танків. ФОТО

РПВ-16 – це український реактивний піхотний вогнемет одноразового використання з термобаричним боєприпасом, розробка Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів (м. Шостка). Усі елементи конструкції і складові частини виконані з вітчизняної сировини і матеріалів.

Реактивний піхотний вогнемет оснащений бойовою частиною з термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху уражуючих факторів у вигляді надлишкового тиску та підвищеної температури, які виникають у зоні вогняної хмари. Термобаричні боєприпаси також називаються боєприпасами об‘ємного вибуху. Фугасна дія пострілу РПВ-16 еквівалентна артилерійському снаряду 120-122мм калібру. Тому, ця переносна зброя здатна знищувати живу силу супротивника навіть за потужними укриттями на відстані близько одного кілометра.

Наказами Міністерства оборони України реактивний піхотний вогнемет РПО-16 в 2017 році був прийнятий на озброєння ЗСУ. З 2018 року налагоджено серійне виробництво вогнемета.

Також читайте: Понад 60 зі 137 підприємств "Укроборонпрому" будуть корпоратизовані, 19 - передадуть на приватизацію, - Уруський