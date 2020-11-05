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хабар (2513) СБУ (5559) Чернігівщина (495) чиновник, урядовець (369) РДА (105)

Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 000 доларів у місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Правоохоронці затримали голову РДА, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на одержанні усієї суми хабаря.

Також дивіться: Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 02

Також читайте: Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР. ФОТОрепортаж

Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ 03

Тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

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Топ коментарі
+9
Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
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04.11.2020 17:52
+4
Так це РДА, їх призначають.
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04.11.2020 17:54
+3
Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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04.11.2020 17:53
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Выборы выборами а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук.
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04.11.2020 17:52 Відповісти
Так це РДА, їх призначають.
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04.11.2020 17:54 Відповісти
Оце ж і є назначений найвеличнішим ЗЕбілом ЧЛЄН... - і це вже другий. якого ловлять на хабарі!
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04.11.2020 18:39 Відповісти
Посадять за грати? ч. 3 ст. 368. позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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05.11.2020 10:25 Відповісти
ВА їзьбіжяньїє нада строчьна цим риб"ятам платню підвищити.І молоко видавати.Бездурно.
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04.11.2020 22:40 Відповісти
Респект за шикарную фразу про чиновников-мурашек. Завидую белой завистью людям из Украины за их прирожденный спонтанный юмор. "Выборы выборами, а чиновники как мурашки трудятся не покладая рук."
Как говорится, "Умри, а лучше не скажешь."

У человека-мурашки из Чернигова, как у всякого насекомого, очень развито чувство ответственности за достойное обеспечение своей стаи-семьи...
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05.11.2020 04:34 Відповісти
Десятка за зміну призначення 6 га ? Дешева земля в Чернігові.
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04.11.2020 17:53 Відповісти
оно вообще должно быть бесплатно и в течении 3х дней. это с сельхоз земли в пром землю
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04.11.2020 20:19 Відповісти
или наоборот..- всё один хрен.... это недорого, но туксана уже накрутил((
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05.11.2020 00:33 Відповісти
Какой дурак тебе будет бесплатно делать детальній план територии? Покажи мне такую архитектурно-проектуную организацию, я хоть поржу с них.
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05.11.2020 08:59 Відповісти
сразу видно тупой))) ты переводил с.х землю в пром? а я потратил на это 4 года для подписей чиновников
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05.11.2020 10:46 Відповісти
Ты сам себе противоречишь, успокйося, сконцентрируйся и попробуй изложить мысль еще раз.
Я занимаюсь изготовлением тех самых детальных планов, если что. А на их основе уже происходит изменение целевого назначения земли за пределами населенных пунктов.
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05.11.2020 11:24 Відповісти
то что ты делаешь это капля в море всех мук. посчитай сколько раз нужно обратится к местным чиновникам, а если пром земля то только через обл администрацию. хотя по логике, пром земля дает в разы больше прибыли бюджету чем с.х земля
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05.11.2020 13:00 Відповісти
Это область, и дело было про землю осг.
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05.11.2020 10:27 Відповісти
Уже неплохо, взяточник со статусом, а не 5-й помощник 3-го зама и сумма не 300 долларов, как у нас любят гонять мелочуху. Теперь посмотрим на сроки следствия и суда и на срок лишения свободы. Надеюсь судья не владелец 44 участков, как у нас в КС "латифундисты" в мантиях? Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ - Цензор.НЕТ 518 Но всё равно с районного уровня надо подниматься на областной и государственной, так карасики пожирнее будут
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04.11.2020 17:57 Відповісти
Таке враження, що половина населення країни краде (може й більше), а інша половина (може менше) злодіїв лове. То що ми за народ такий? Мабуть, що не народ, а всього нарід, як правильно помилився один відомий клоун.
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04.11.2020 17:59 Відповісти
Если ИСКРЕННЕ брал взятку, как Зе опрос проводил, то какие могут быть претензии?
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04.11.2020 18:02 Відповісти
Сколько там враг народа юрченко требовал, раз в 30 больше чем этот? Ерунда, отделается небольшим испугом.
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04.11.2020 18:06 Відповісти
ПрэЗЭдент наверное очень огорчится, ведь это он назначил цього розбийныка
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04.11.2020 18:14 Відповісти
Кадр ваЗЕліна відзначився Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 4935.
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04.11.2020 18:21 Відповісти
Понять и простить,суд ведь у нас гуманнее сбу.
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04.11.2020 18:44 Відповісти
Откупится. В Киев пойдёт на повышение.
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05.11.2020 11:08 Відповісти
И даже будет бороться с коррупцией.
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05.11.2020 11:15 Відповісти
 
 