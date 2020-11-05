Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 000 доларів у місцевого жителя за видачу розпорядження на розробку детального плану території та узгодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.
Правоохоронці затримали голову РДА, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, на одержанні усієї суми хабаря.
Топ коментарі
+9 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар04.11.2020 17:52
+4 буков
показати весь коментар04.11.2020 17:54
+3 буков
показати весь коментар04.11.2020 17:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Как говорится, "Умри, а лучше не скажешь."
У человека-мурашки из Чернигова, как у всякого насекомого, очень развито чувство ответственности за достойное обеспечение своей стаи-семьи...
Я занимаюсь изготовлением тех самых детальных планов, если что. А на их основе уже происходит изменение целевого назначения земли за пределами населенных пунктов.