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Фото Фоторепортаж
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ВМС (574) Одеса (2330)

Екіпаж МБАК "Костопіль" отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Костопіль" отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі

Урочиста церемонія вручення вимпела та введення у кампанію екіпажу малого броньованого артилерійського катера типу "Гюрза-М" відбулась у військово-морській базі "Південь", що у Практичній гавані Одеси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.

Екіпаж МБАК Костопіль отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України 01

"Після прийняття катера до складу ВМС ЗС України та вручення прапора України нам було потрібно відпрацювати курсові завдання К-1 та К-2, – розповідає командир МБАКу "Костопіль" старший лейтенант Богдан Яцько. – Так, екіпаж катера відпрацював такі елементи, як бойова і повсякденна організація катера й приготування його до бою та походу, а також вихід у море і відпрацювання завдань вже безпосередньо там. Після успішного виконання всіх поставлених завдань, нам сьогодні урочисто вручили вимпел та ввели у кампанію. Відтепер "Костопіль" зможе виконувати завдання за призначенням як у складі корабельно-тактичної групи, так і самостійно".

Екіпаж МБАК Костопіль отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України 02

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Екіпаж МБАК Костопіль отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України 03
Екіпаж МБАК Костопіль отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України 04

Нагадаємо, що МБАК "Костопіль" – сьомий за рахунком броньований катер у складі національних ВМС. Свою назву він дістав на честь міста, в якому народився і виріс морський піхотинець матрос Олексій Кондратюк, який загинув у 2017 році, захищаючи суверенітет та незалежність України під Маріуполем.

Екіпаж МБАК Костопіль отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України 05

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Малый Бронированный Атомный Крейсер ?
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04.11.2020 22:00 Відповісти
да хоть такие.. чем никак
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05.11.2020 01:01 Відповісти
Сім футів...
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04.11.2020 23:04 Відповісти
Хай учаться . Колись були лише чайки...
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05.11.2020 00:56 Відповісти
Це ті катера, що побудували на заводі Порошенко і їх всі висміювали, а де катера у криголами які побудували Беня і Зеля?
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05.11.2020 08:18 Відповісти
На верфях Тель-Авива .
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06.11.2020 07:14 Відповісти
 
 