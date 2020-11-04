Екіпаж МБАК "Костопіль" отримав допуск на самостійне виконання завдань у морі, - ВМС України. ФОТОрепортаж

Екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Костопіль" отримав дозвіл самостійно виконувати завдання в морі

Урочиста церемонія вручення вимпела та введення у кампанію екіпажу малого броньованого артилерійського катера типу "Гюрза-М" відбулась у військово-морській базі "Південь", що у Практичній гавані Одеси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу командування ВМС України.

"Після прийняття катера до складу ВМС ЗС України та вручення прапора України нам було потрібно відпрацювати курсові завдання К-1 та К-2, – розповідає командир МБАКу "Костопіль" старший лейтенант Богдан Яцько. – Так, екіпаж катера відпрацював такі елементи, як бойова і повсякденна організація катера й приготування його до бою та походу, а також вихід у море і відпрацювання завдань вже безпосередньо там. Після успішного виконання всіх поставлених завдань, нам сьогодні урочисто вручили вимпел та ввели у кампанію. Відтепер "Костопіль" зможе виконувати завдання за призначенням як у складі корабельно-тактичної групи, так і самостійно".

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Нагадаємо, що МБАК "Костопіль" – сьомий за рахунком броньований катер у складі національних ВМС. Свою назву він дістав на честь міста, в якому народився і виріс морський піхотинець матрос Олексій Кондратюк, який загинув у 2017 році, захищаючи суверенітет та незалежність України під Маріуполем.