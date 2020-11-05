Суддя Сас оприлюднив проєкт рішення КС щодо землі. У Держгеокадастрі припускають: готується ґрунт для торгів за Суд. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Проєкт рішення Конституційного Суду з тлумаченням норм Основного Закону про право власності українського народу суддя КС Сергій Сас, можливо, оприлюднив, щоб створити "переговорний ресурс для торгів".
Таку думку висловив глава Держгеокадастру Роман Лещенко в колонці на ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
"4 листопада 2020 року сталася безпрецедентна подія – не якесь анонімне джерело, а чинний суддя Конституційного Суду України, колишній депутат Верховної Ради України багатьох скликань, багаторічний заступник голови фракції "Батьківщина" у Верховній Раді України Сергій Володимирович Сас виніс на суд громадськості проект рішення Конституційного Суду України за конституційним поданням 46 народних депутатів України (здебільшого його колишніх колег по фракції) щодо офіційного тлумачення норм Конституції України про право власності Українського народу за межі умовної "нарадчої кімнати"", - пише Лещенко.
Мотив такої дії для нього не зовсім зрозумілі. "Припускаю, що шановний суддя прагнув почути сторонню думку з приводу рішення. Можливо, він не впевнений у його обґрунтованості. Хочу вірити, що це саме так, і що публікація проекту не має на меті, скажімо, створення "переговорного ресурсу" для торгів у питанні про подальшу долю Конституційного Суду України і його членів", - додав глава Держгеокадастру.
Лещенко зазначив, що в проєкті рішення багато протиріч, логічних і фактичних помилок.
"Для того, щоб показати рівень його обґрунтованості, досить просто порівняти ключові положення передбаченої проєктом резолютивної частини рішення із положеннями Конституції України", - заявив глава Держгеокадастру і додав до публікації цитати.
Як зазначає ZN.UA, суддя КС Сас звернувся до видання з проханням опублікувати його заяву і проєкт рішення, яке суд взяв за основу.
"Відповідний документ КСУ прийняв за основу. Очевидно, він і стане рішенням у справі", - пише видання.
Суддя Сас, зокрема, вважає, що причиною ситуації з КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як "бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КС вирішив 2 листопада розглянути питання про ринок землі. Пізніше з'явилася інформація, що рішення ще не винесено.
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Поэтому она решила тупо лечь под коломойшу/медведчука (как раньше под шуфрича) и работать с ним, точнее - под их крылом..
Впрочем, она и медведчук - давние партнеры.. помнится, после первого Майдана она продвигала медведчука в вице-премьеры...
п.п.с.В якості ще одного прикладу політичної співпраці Тимошенко і Медведчука він наводить підтримку з боку Тимошенко атаки Росії на позиції України з мирного врегулювання на Донбасі. Йдеться про те, що нещодавно уповноважений Путіна Дмитро Козак висловив невдоволення переговорами на рівні радників президентів України та РФ.
"За кілька днів цю ж тезу повторила Тимошенко, яка заявила про необхідність створити парламентську переговорну делегацію"
...ця пропозиція співзвучна з давнім планом Медведчука, який він представляв у Москві, Берліні і Парижі як ініціативу Медведчука і Путіна з міжпарламентського діалогу країн Нормандського формату. При цьому в Німеччині Медведчука підтримували представники проросійської ультраправої партії "Альтернатива для Германії". На думку журналіста, оскільки раніше цей план провалився, для його реалізації підключили Юлію Тимошенко.
"Щоб не бути обманутими пафосними промовами Тимошенко, я закликаю виборців, закликаю Захід, почувши черговий її заклик згадати про гроші Медведчука, які зберігаються і обслуговуються у банку родини Юлії Тимошенко"
Это было после интервью, в котором Сологуб упомянул о траншах, за которое его, собственно, и наказали (или выгнали). Само интервью было в сентябре, но ты, похоже, такими вещами не интересуешься.
А это интервью министра финансов, свежее:
https://censor.net/ru/news/3229040/ukraina_izza_resheniya_ks_mojet_ne_poluchit_v_etom_godu_22_mlrd_ot_mejdunarodnyh_partnerov_dlya_gosudarstva
Только он почему-то считает, что ему кто-то таки кредит даст, если МВФ не займет. А я в этом сильно сомневаюсь.
В общем, завязывай с наркотой.
Если народ - владелец водных ресурсов - какого хрена к многим участкам Днепра и Черного Моря закрыт публичный доступ?
Если народ имеет исключительное право на принятия решений по стране на всеукраинском референдуме (вплоть до отдать другому государству территорию!!), тогда по итогам Референдума 2000 года у нас уже как 20 лет должен быть двухпалатный парламент, 300 депутатов и отсутствие депутатской неприкосновенности.
А шо Тупицын говорит по этому поводу
Новоявленный "юрист" без образования выискался, чтобы судить о том, что написал КС.)))
А проект рішення взагалі якийсь маразм - суб'єктом права власності є виключно громадяни. Виходить, що у будь-якого шматка землі або є конкретний власник з ім'ям та прізвищем, або взагалі немає власника, бо ні держава, ні підприємство, ні громада не може бути власником землі. А якщо у якоїсь речі немає власника, то хто тоді буде позивачем, якщо хтось цю річ спробує привласнити? Крім того, якщо у речі немає власника, то і платити за її використання нікому не потрібно, а щоб подібні речі врегулювати в існуючому законодавстві, треба не один рік часу. Це ж яке поле діяльності для шахраїв відкривається, поки усі норми не удосконалять. Землю не будуть продавати, її просто заберуть.
Так накерувался, что сам себя загнал у глухий кут.
Юрыст наш недоученный.
У судей КС с антикоррупционными законами реноме в народе опасное для здоровья .
А тут такое , шо подавляющее большинство народа (< 70%) на-ура воспримет . Вот и сделал судья Саас таксать анонс ...