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Одеса (4013) викрадення (772) прокуратура (3166) СБУ (10002)

Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одесі затримали п'ятьох членів організованої групи, які скоювали розбійні напади та викрадали мешканців міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Так, під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору і 4 членам організованої групи у вчиненні розбійних нападів і у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України) .

За даними слідства, зловмисники "полювали" на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їхніми коштами та цінним майном.

Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 01

У подальшому, отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.

Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора "завдання" знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч із вказаними особами, встановлювати їхній матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим членів злочинного угруповання.

Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 02

За клопотанням прокурорів підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 03

У прокуратурі також зазначили, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 04
Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 05
Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які полювали в соцмережах, - прокуратура 06
Фото: сайт Одеської облпрокуратури

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Судя по последней фотографии , 'бизнес' их им денег приносил мало , или девушка была страшная.
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05.11.2020 08:02
+9
это съемка за август, сентябрь 2020 г.. а сейчас ноябрь..
пресс-служба СБУ пытается замылить обществу глаза, и скрыть участие руководства СБУ в госперевороте на стороне олигархов и судей КС..

Баканов, замы Баканова, нач департамента контразведки и нач департамент по защите гос строя - это гос преступники и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2020 08:00
+3
труханова нет среди задержанных? или хотя бы скорика? тогда не интересно
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05.11.2020 08:55
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это съемка за август, сентябрь 2020 г.. а сейчас ноябрь..
пресс-служба СБУ пытается замылить обществу глаза, и скрыть участие руководства СБУ в госперевороте на стороне олигархов и судей КС..

Баканов, замы Баканова, нач департамента контразведки и нач департамент по защите гос строя - это гос преступники и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2020 08:00 Відповісти
а пресс-секретарям вообще пофигу, что на фотках лето. По оборзевшим судьям работа не клеится, давайте вальнем в прессу фотки про лето....
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05.11.2020 12:50 Відповісти
Судя по последней фотографии , 'бизнес' их им денег приносил мало , или девушка была страшная.
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05.11.2020 08:02 Відповісти
У вас там реально так жарко что в шортах и футболках ходите и зелено все так???
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05.11.2020 08:13 Відповісти
не думаю, что пять арестованных гнусов исчерпали подобные преступления в городе)
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05.11.2020 08:17 Відповісти
Да, фоточки уж слижком летние. Это в Одессе так тепло в ноябре?
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05.11.2020 08:20 Відповісти
Зараз вже в Одесі так не походиш, а ше 3 тижні тому - цілком можливо.
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05.11.2020 10:38 Відповісти
Сьогоднішнє фото
Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8377
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05.11.2020 15:27 Відповісти
Що за нєкроновини? Ви б ще за травень якісь затримання запостили.
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05.11.2020 08:22 Відповісти
на фото-СБУшник обісцявся?
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05.11.2020 08:22 Відповісти
Так они мирно и покорно лежат перед СБУ , а какимы БЫКАМИ они были перед пострадавшими!!!
Я лично вижу Украину -доброй и человечной!!!! Бычар - надо на КОЛЫМУ ИЛИ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ И ПУСТЬ ОНИ ТАМ ОСВАИВАЮТ ПРОСТОРЫ!!!
ХОРОШЕГО ВСЕМ ДНЯ И СПОКОЙСТВИЯ!!! ЖИЗНЬ -это подарок , каждому из нас!
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05.11.2020 08:46 Відповісти
у нас нет Колымы...
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05.11.2020 09:12 Відповісти
труханова нет среди задержанных? или хотя бы скорика? тогда не интересно
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05.11.2020 08:55 Відповісти
есть кива...трахал свиней в силосной яме..
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05.11.2020 09:13 Відповісти
Думается, что когда нибудь прочитаю что, - ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАКРЫЛИ ПОДПОЛЬНЫЙ КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ В ГАРАЖЕ ПРИ МОРГЕ.
С увеличением цен на коммуналку и рынках продуктов такое не исключено.
Не опознанных жмуриков сейчас тьма - тьмущая... Правоохоронці знешкодили в Одесі банду викрадачів людей, які "полювали" в соцмережах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8648
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05.11.2020 09:01 Відповісти
А почему самой обыкновенной уголовщиной занимается СБУ?
Они уже все задачи по государственной безопасности выполнили?
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05.11.2020 09:34 Відповісти
сразу видно из дыры приехали ушлёпки
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05.11.2020 20:57 Відповісти
 
 