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Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На південному напрямку, в інженерно-саперних підрозділах, підпорядкованих Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, які несуть бойову службу біля узбережжя Чорного і Азовського морів, тривають практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування ОС ЗСУ.

Зокрема, на суходолі, українські військовослужбовці здійснюють тренування з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п та ГМЗ-3. В свою чергу, на десантно-доступних ділянках морського узбережжя — плаваючими транспортерами ПТС-2.

"Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування у глибину оборони наших військ", — зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та системою багато ешелонованого вогневого ураження, значно сковує дії противника та завдає йому значних втрат.

"Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів та рухомих загонів загороджень, як морських, так і тих, що діють на суходолі, гарантують своєчасне виконання завдань стосовно обмеження мобільності ворожих сил та засобів", — підсумував Наєв.

Дивіться: Сили спецоперацій ЗСУ проводять навчання зі знешкодження ДРГ противника на кордоні з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 01
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 02
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 03
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 04
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 05
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Для тих, хто вважає військові навчання української армії дитячими іграшками, привожу офіційні дані. Міноборони Росії запланувало проведення в 2020 році 4800 військових навчань, та 9000 практичних мероприємств бойових тренувань. Питання є?
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05.11.2020 10:23
+10
Заранее подготовленные укрепления с системами инженерных заграждений и огневого поражения, значительно сковывают действия противника.Классика. Нет предела Совершенству)))
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05.11.2020 09:58
+9
Головне, щоб набутті навички стали в нагоді при виконанні бойових завдань! Безперечно - військові молодці, що постійно проводять навчання,та підтримують свою боєздатність
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05.11.2020 10:06
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Зачем роют ров на на берегу?
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05.11.2020 09:33 Відповісти
Это учения.
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05.11.2020 09:40 Відповісти
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7332 Чим би дитя не бавилося, аби не плакало......
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05.11.2020 10:00 Відповісти
Это же учения, что не понятного!
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05.11.2020 10:21 Відповісти
Неаонятного назначение этого перекапывания. Зачем перекапывают две линии. Вы видео смотрели?
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05.11.2020 10:41 Відповісти
Навіщо мінний загороджувач ставить протитанкові міни?
Шоб виросли мінні дерева.
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05.11.2020 14:52 Відповісти
Правильное замечание. Ров надо рыть в море!
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05.11.2020 12:55 Відповісти
Заранее подготовленные укрепления с системами инженерных заграждений и огневого поражения, значительно сковывают действия противника.Классика. Нет предела Совершенству)))
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05.11.2020 09:58 Відповісти
Головне, щоб набутті навички стали в нагоді при виконанні бойових завдань! Безперечно - військові молодці, що постійно проводять навчання,та підтримують свою боєздатність
показати весь коментар
05.11.2020 10:06 Відповісти
Для тих, хто вважає військові навчання української армії дитячими іграшками, привожу офіційні дані. Міноборони Росії запланувало проведення в 2020 році 4800 військових навчань, та 9000 практичних мероприємств бойових тренувань. Питання є?
показати весь коментар
05.11.2020 10:23 Відповісти
сочетание заранее подготовленных оборонительных укреплений с системой инженерных заграждений и системой много эшелонированного огневого поражения, значительно сковывает действия противника
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05.11.2020 10:44 Відповісти
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7325мин нет
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05.11.2020 10:45 Відповісти
Хоч один позитив, фото дівчини бійця.
Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ - Цензор.НЕТ 7603
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05.11.2020 18:59 Відповісти
 
 