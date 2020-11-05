Українські воїни проводять навчання з облаштування мінно-вибухових загороджень на південному напрямку, - Командування ОС ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На південному напрямку, в інженерно-саперних підрозділах, підпорядкованих Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, які несуть бойову службу біля узбережжя Чорного і Азовського морів, тривають практичні тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування ОС ЗСУ.

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Зокрема, на суходолі, українські військовослужбовці здійснюють тренування з нарощування інженерних загороджень мінними загороджувачами ПМЗ-4п та ГМЗ-3. В свою чергу, на десантно-доступних ділянках морського узбережжя — плаваючими транспортерами ПТС-2.

"Рубежі мінування на ймовірних напрямках дій противника значно ускладнюють його просування у глибину оборони наших військ", — зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також він додав, що поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та системою багато ешелонованого вогневого ураження, значно сковує дії противника та завдає йому значних втрат.

"Постійні тренування інженерно-саперних підрозділів та рухомих загонів загороджень, як морських, так і тих, що діють на суходолі, гарантують своєчасне виконання завдань стосовно обмеження мобільності ворожих сил та засобів", — підсумував Наєв.

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