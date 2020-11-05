УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Фото Події
11042 38
Київська область (1367) Нацполіція (7744) Правоохоронні органи (2232) вбивство (1578)

У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Днями на Сквирщині знайшли в лісі тіло невідомої жінки. За висновком судово-медичної експертизи смерть потерпілої настала внаслідок удушення близько двох тижнів тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За словами керівника поліції Київщини Андрій Нєбитова, у розкритті особливо тяжкого злочину професійно спрацювали працівники Головного управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Сквирського відділу поліції. Вони одразу розпочали низку необхідних поліцейських заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Вже за кілька годин поліцейські встановили особу потерпілої жінки. Нею виявилась 36-річна одеситка. Також поліцейські встановили її рідних, які вказали, що жінка два тижні тому продала квартиру в місті Одеса, а потім з нею пропав зв'язок.

У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція 01

У подальшому правоохоронці оперативним шляхом встановили коло знайомих, з якими жінка спілкувалась в останні дні свого життя.

У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція 02

Як з’ясувалось, жінка у спадок отримала квартиру в місті Одеса. Знайомий чоловік вмовив її продати квартиру. А потім, зі злочинних міркувань, він призначив потерпілій зустріч у столиці, щоб забрати у неї виручені від продажу помешкання кошти.

У Київ він приїхав на автівці. В компанії спільних друзів вони разом приїхали до Сквирського району, де чоловік напав на потерпілу та задушив. Тіло заховав у лісі.

Дивіться: Встромив ножа в груди: чоловік убив працівницю кафе в центрі Одеси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція 03

Щоб знищити будь-які докази, підозрюваний надалі спалив своє авто.

Під час обшуку за місцем його приживання поліцейські у якості речових доказів вилучили три автівки та мобільні телефони, які були придбані за привласнені гроші.

Також дивіться: Звіряче вбивство в Миргороді: 18-річний хлопець зарубав сокирою 17-річну дівчину, а її тіло сховав біля кладовища в ставку. ФОТОрепортаж

У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція 04

Зловмисника поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

У загиблої жінки залишились сиротами двоє малолітніх дітей.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+24
Знакомый мужсина уговорил ее продать квартиру.



Вот так и в Украине знакомый всем мужчина, вывалившись из-за шторки, как гнусавый гном уговорил 73 % зебилов проголосовать за него на выборах В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция - Цензор.НЕТ 8199
показати весь коментар
05.11.2020 10:55
+9
Це ще не розпочався розпродаж землі.
показати весь коментар
05.11.2020 10:56
+9
Патамушта така субстанція як зебіли живе безмазгов.
показати весь коментар
05.11.2020 10:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога
показати весь коментар
05.11.2020 10:56 Відповісти
Знакомый мужсина уговорил ее продать квартиру.



Вот так и в Украине знакомый всем мужчина, вывалившись из-за шторки, как гнусавый гном уговорил 73 % зебилов проголосовать за него на выборах В лесу на Киевщине нашли тело женщины: ее убил знакомый, чтобы завладеть деньгами от продажи квартиры, - полиция - Цензор.НЕТ 8199
показати весь коментар
05.11.2020 10:55 Відповісти
Патамушта така субстанція як зебіли живе безмазгов.
показати весь коментар
05.11.2020 10:58 Відповісти
к чему это тут, Пол? я вообще офигеваю - вот именно с коментов под любой новостью - сразу срач про Зелю и По.
Мне то смешно, но смешно и кацапам.
показати весь коментар
05.11.2020 11:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
а все почему? а патамушта 5 лет за шторкой у батарейки " грелся" другой знакомый всем мужчина, но пан парашонка не только " грелся" он еще сладко, сахарно-ватно думал о своем нариде
показати весь коментар
05.11.2020 11:47 Відповісти
Це ще не розпочався розпродаж землі.
показати весь коментар
05.11.2020 10:56 Відповісти
а как ты думал?когда большевики отбирали землю,концентрируя ее в государстве лилась кровь.так и при перераспределении будет литься кровь.
ибо нельзя нарушать естественные процессы в обществе.
показати весь коментар
05.11.2020 11:01 Відповісти
Правильно! Нужно срочно запретить продажу квартир и национализировать их! У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 5705
А заодно продажу веревок (или чем он ее там задушил)! И уж точно - кухонных ножей! Ими по статистике совершаются подавляющее количество убийств! У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 3060
показати весь коментар
05.11.2020 21:32 Відповісти
Да. Гетьман лично каждый лес и канаву по вечером осматривал)
показати весь коментар
05.11.2020 11:17 Відповісти
на видео унылый носитель мундира - Ними виявились 4 особи ромської національності.....

А в тексте - 1 мужик.
???
Кстати, видео с мусорами смотреть кринжово - тут было как главарь мусоров в Одессе еле-еле говорил по бумажке на укр языке, а потом сказал - чо это за х...ня. Это ....(представляет такое во Франции)
показати весь коментар
05.11.2020 11:03 Відповісти
хорошо что у нас нет расстрелов ибо пожизненное - самое худшее наказание.
показати весь коментар
05.11.2020 11:08 Відповісти
В стране и так 1500 пожизнено заключенных... Еще и этого кормить... Пора расстрелы вводить.
показати весь коментар
05.11.2020 11:20 Відповісти
ти, мабуть, розстрілювать хочеш? Так бери автомат і в окоп на Донбасс
показати весь коментар
05.11.2020 11:48 Відповісти
Я не хочу его кормить
показати весь коментар
05.11.2020 21:10 Відповісти
Тебе напомнить, скольких казнили за преступления Ткача, Оноприенко, Чикатило и т.д.?
показати весь коментар
05.11.2020 21:12 Відповісти
Тебе напомнить, что он будет обходиться жителям Украины 10 тысяч гривен в месяц?
показати весь коментар
06.11.2020 01:09 Відповісти
А во сколько обжодится нам Зелупа, ГБР, Венедиктова, офис ***********, слабаков, слуги ты её хочешь посчитать?
показати весь коментар
06.11.2020 11:50 Відповісти
В Украине 1500 человек пожизненно заключенных. То есть как минимум они убили 1500 нормальных людей. Нахрена нам их содержать? P.S. Ты бы еще посчитал сколько нам пенсы обходятся.
показати весь коментар
06.11.2020 11:57 Відповісти
Пока в мусарню такие, как ты, не попадут, они готовы всех поубивать. А как попадут, проснуться в штаны, так сразу прав себе захотят, честного суда, адекватного прокурора и т.д.
показати весь коментар
06.11.2020 12:56 Відповісти
Пока твоих родственников не поубивают, ты не поймешь, что им тут уже не место.
показати весь коментар
06.11.2020 13:48 Відповісти
Пока с твоих родственников чистосердечное не выбьют - не поймешь
показати весь коментар
06.11.2020 15:27 Відповісти
Кто с него чистосердечное выбил? Он показал где труп спрятал. И вообще, ты мыслишь старыми понятиями об расследованиях убийств. И вообще, я тебе как любителя убийц могу обрадовать, ему пожизненное не дадут, потому что нас самое гуманное правосудия для убийц.
показати весь коментар
06.11.2020 16:14 Відповісти
Расскажи мне о новых понятия расследования убийств
показати весь коментар
06.11.2020 16:48 Відповісти
Новые понятия, это когда для доказательной базы, прибегают к помощи современной техники и систем научных методов биологической идентификации. И вообще я знаю что ты хочешь мне тут рассказать, а именно что несколько невиновных человек осудили из за ментов, когда при СССР и в 90-х ловили серийных маньяков. Но ты учти что львиная доля пожизненно заключенных это не маньяки, а придурки по которым и доказывать нечего не надо, типа нажрался и забил молоком своих коллег на рабочем месте.
показати весь коментар
06.11.2020 17:20 Відповісти
Рифмастер, Дугарь, Кузьменко...... Что ты несёшь, вот у тебя под носом "новые методы"? Точно 73%-ый зегенерат
показати весь коментар
07.11.2020 21:35 Відповісти
Вот по тебе видно что ты не зебил... Правильно, на них вышли при помощи современной техники.
показати весь коментар
07.11.2020 21:50 Відповісти
Ага, па пахотке вышли, используя транзисторный изменятор роста.... пойди зеледки поешь
показати весь коментар
07.11.2020 23:04 Відповісти
Когда заканчивается интеллект, начинается грубость.... Я не хочу опускаться на твой интеллектуальный уровень. Бувай...
показати весь коментар
08.11.2020 00:12 Відповісти
куда уж мне на твой зе-уровень подняться
показати весь коментар
08.11.2020 13:01 Відповісти
И к стати, если бы убийцы знали что их ждет вышка, многие бы отказались убивать людей.
показати весь коментар
06.11.2020 13:50 Відповісти
Ну где в мире в странах со смертной казнью такое работает? и где не работает, где смертную казнь отменили?
показати весь коментар
06.11.2020 15:28 Відповісти
Ты себя бы прокормил, кормилец У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 3513
показати весь коментар
05.11.2020 21:33 Відповісти
Как там в "Мастер и Маргарита" слова Воланда " В общем люди , как люди , но их испортил квартирный вопрос".
показати весь коментар
05.11.2020 11:20 Відповісти
в "Мастер и Маргарите" нытье кацапа-наркомана сайгакова, который выпрашивал у сралина отдельную квартиру в мааскве У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція - Цензор.НЕТ 137 (помешан он был на квартирном вопросе)
показати весь коментар
05.11.2020 21:35 Відповісти
Поліціант-«придушили». Це про людину. Позбавили життя якимось там способом...
показати весь коментар
05.11.2020 15:40 Відповісти
 
 