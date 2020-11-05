У лісі на Київщині знайшли тіло жінки: її вбив знайомий, щоб заволодіти грошима від продажу квартири, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днями на Сквирщині знайшли в лісі тіло невідомої жінки. За висновком судово-медичної експертизи смерть потерпілої настала внаслідок удушення близько двох тижнів тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

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За словами керівника поліції Київщини Андрій Нєбитова, у розкритті особливо тяжкого злочину професійно спрацювали працівники Головного управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Сквирського відділу поліції. Вони одразу розпочали низку необхідних поліцейських заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.

Вже за кілька годин поліцейські встановили особу потерпілої жінки. Нею виявилась 36-річна одеситка. Також поліцейські встановили її рідних, які вказали, що жінка два тижні тому продала квартиру в місті Одеса, а потім з нею пропав зв'язок.

У подальшому правоохоронці оперативним шляхом встановили коло знайомих, з якими жінка спілкувалась в останні дні свого життя.

Як з’ясувалось, жінка у спадок отримала квартиру в місті Одеса. Знайомий чоловік вмовив її продати квартиру. А потім, зі злочинних міркувань, він призначив потерпілій зустріч у столиці, щоб забрати у неї виручені від продажу помешкання кошти.

У Київ він приїхав на автівці. В компанії спільних друзів вони разом приїхали до Сквирського району, де чоловік напав на потерпілу та задушив. Тіло заховав у лісі.

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Щоб знищити будь-які докази, підозрюваний надалі спалив своє авто.

Під час обшуку за місцем його приживання поліцейські у якості речових доказів вилучили три автівки та мобільні телефони, які були придбані за привласнені гроші.

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Зловмисника поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

У загиблої жінки залишились сиротами двоє малолітніх дітей.