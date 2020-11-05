Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Найманці російських окупаційних військ на Донбасі застосовують безпілотники для атак проти ЗСУ, а також з метою створення пожеж перед позиціями українських військових.
Про це делегація України розповіла під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Поряд з іншими порушеннями з боку окупантів українська делегація окремо вказала на використання ними безпілотних літальних апаратів у районі лінії розмежування, що є порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, прийнятих в рамках ТКГ 22 липня.
Зокрема, 28 жовтня близько 15:00 перед позиціями ЗСУ в районі н.п. Чермалик було зафіксовано скидання російськими окупаційними військами за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" 8 запалювальних зарядів. У місії України при ОБСЄ поінформували, що з урахуванням напрямку вітру в зазначеному районі ця провокація була скоєна "з метою створення осередків пожеж перед позиціями ЗСУ".
Крім того, 29 жовтня близько 21:40 з безпілотника, який прилетів з непідконтрольної території (орієнтовно з боку н.п. Золоте-5 в напрямку н.п. Золоте-4), на позиції ЗСУ було скинуто вибуховий пристрій - гранату ВОГ-17. У результаті вибуху український військовослужбовець дістав множинні вогневі осколкові поранення та був шпиталізований.
Будь ласка, зачекайте...
или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ?
- радуйся, що не ватанії живеш ...
Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб
спасибо за инфу.
***** только и ждёт того что бы мы спровацировали применение оружия массового поражения. Тогда он выжжет всю живность на линии разграничения с нашей стороны!
Да и сами кацапы дохренща турецких БПЛ в Сирии насбивали...
Иди чеши лохам, шо с автомата можно сбить ударник на высоте 5 км.
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
И по сути.
Средства борьбы с ударными БПЛ - это только ПВО. Но малогабаритные и композитные БПЛ не отличимы на радаре от "дикого гуся". Так что "снаряда, которым он будет сбит", то-есть ракета + сам комплекс ПВО, уже дороже самого БПЛ в разы.
И получается что б сбить БПЛ, расчет ПВО должен будет пулять в каждую точку на радаре.
А если учесть, что у кацапов на вооружении нет и не предвидеться адекватных ударных БПЛ, то нахрена разрабатывать средства борьбы с тем, у чего даже характеристик нет?
А для борьбы с тем дерьмом, что у них есть, достаточно и калаша. Ну или чего-то типа ЗУ-23
Строить из себя "эксперта" не нужно. Знания твои дилетантские и совковые. А т.к. мои точно такие же, поэтому я и написал, что необходима РАЗРАБОТКА и СОВРЕМЕННЫЕ.
И на счет "их дерьма". ********* использует Донбасс как бесплатный полигон для испытания новейших вооружений (в т.ч. БПЛ). Применение, конечно не массовое, но жизни наших солдат уносит. Будем ждать пока российские "Байрактары" прилетят? Понимаю, что вопрос риторический, т.к. с таким, прости господи, главнокомандующим ...