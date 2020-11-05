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безпілотник (478) ОБСЄ (1492) Росія (26587) Донбас (12898) найманці РФ (1359)

Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Найманці російських окупаційних військ на Донбасі застосовують безпілотники для атак проти ЗСУ, а також з метою створення пожеж перед позиціями українських військових.

Про це делегація України розповіла під час засідання Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Поряд з іншими порушеннями з боку окупантів українська делегація окремо вказала на використання ними безпілотних літальних апаратів у районі лінії розмежування, що є порушенням Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, прийнятих в рамках ТКГ 22 липня.

Зокрема, 28 жовтня близько 15:00 перед позиціями ЗСУ в районі н.п. Чермалик було зафіксовано скидання російськими окупаційними військами за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" 8 запалювальних зарядів. У місії України при ОБСЄ поінформували, що з урахуванням напрямку вітру в зазначеному районі ця провокація була скоєна "з метою створення осередків пожеж перед позиціями ЗСУ".

Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками 01

Крім того, 29 жовтня близько 21:40 з безпілотника, який прилетів з непідконтрольної території (орієнтовно з боку н.п. Золоте-5 в напрямку н.п. Золоте-4), на позиції ЗСУ було скинуто вибуховий пристрій - гранату ВОГ-17. У результаті вибуху український військовослужбовець дістав множинні вогневі осколкові поранення та був шпиталізований.

Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками 02

Як заявила українська делегація, ці провокації супроводжувалися активним застосуванням окупантами стрілецької зброї та гранатометів (АГС-7, СПГ-9, ГП-25) з метою ураження особового складу та провокування підрозділів ЗСУ на вогонь у відповідь. Загалом у період з 21 до 31 жовтня російськими окупаційними силами було здійснено 35 обстрілів із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів ГП-25, РПГ-7, АГС-17 та мінометів 82 мм, а також снайперської зброї.

Також читайте: 100 днів перемир'я на Донбасі: ворог не припиняє провокації, але кількість обстрілів зменшилася в 5,5 раза

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Топ коментарі
+19
напиши проще - Зеленский обосрался со своим "перемирием". А вот вред ВСУ принес реальный. И еще принесет
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05.11.2020 10:27
+9
Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 4365Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 6120Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 5463
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05.11.2020 10:36
+4
А что беспилотники нечем сбивать,
или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ? Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 9019
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05.11.2020 10:29
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напиши проще - Зеленский обосрался со своим "перемирием". А вот вред ВСУ принес реальный. И еще принесет
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05.11.2020 10:27 Відповісти
А что беспилотники нечем сбивать,
или там, чем сбивать средства потрачены на генеральские дачи-замки ? Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 9019
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05.11.2020 10:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
А їх збивають,тож ти сепарок не радій. Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками - Цензор.НЕТ 2131
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05.11.2020 10:34 Відповісти
пішов в дупу, кореєць дурний!
- радуйся, що не ватанії живеш ...
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05.11.2020 10:39 Відповісти
беспилотник сбить трудно. особенно когда для того чтобы открыть огонь надо получить разрешение чуть ли не из генштаба Украины
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05.11.2020 10:37 Відповісти
05.11.20 07:25
Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 8885
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05.11.2020 10:38 Відповісти
а чем сбили ? пулей или ракетой7
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05.11.2020 10:43 Відповісти
Также сообщается, что вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника. Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 7250 Источник: https://censor.net/ru/n3229162
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05.11.2020 10:46 Відповісти
значит пулей...
спасибо за инфу.
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05.11.2020 10:52 Відповісти
мирними ініціативами
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05.11.2020 10:47 Відповісти
а что надо агрессивными инициативами орудовать?
***** только и ждёт того что бы мы спровацировали применение оружия массового поражения. Тогда он выжжет всю живность на линии разграничения с нашей стороны!
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05.11.2020 10:56 Відповісти
У нас не має аружия масавага паражения, а ми його по-братськи Байрактарами, вони ж у нас є. Вони ж нам братья, думаю, що в знак подяки скаже , що Крим, Донбас український, як аналогічно Азербайджанцям, що "Нагорний Карабах це Азербайджан"
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05.11.2020 12:29 Відповісти
Чого ж ***** Донбас захватив, хто його провокував ?
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05.11.2020 12:30 Відповісти
Його, патлу, провокувала цого хвора псіхіка й ідіотична амбіція й куча похуістів-підлабузників.
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05.11.2020 12:38 Відповісти
зараз вилікувався ?
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05.11.2020 18:18 Відповісти
А почему мы не атакуем, у нас нет?
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05.11.2020 10:35 Відповісти
Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 4365Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 6120Україна в ОБСЄ: Найманці РФ на Донбасі атакують безпілотниками - Цензор.НЕТ 5463
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05.11.2020 10:36 Відповісти
Вот твари. Быстро учатся у азербайджанцев.
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05.11.2020 10:38 Відповісти
похоже, параша учла опыт карабахской войны и начала массовые тесты по беспилотниках на лугандоне (
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05.11.2020 10:44 Відповісти
Это то, о чем я говорил, как только появились первые видео с Байрактаров в Карабахе! Необходимо создавать современные средства борьбы с БПЛ. А то тут "урапатриоты" подняли гвалт, что срочно надо делать завод по производству БПЛ. Дураку понятно, что несопоставима стоимость одного БПЛ и снаряда, которым он будет сбит.
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05.11.2020 10:45 Відповісти
Та да, дохрена азеры БПЛ посбивали "дешовыми" снарядами
Да и сами кацапы дохренща турецких БПЛ в Сирии насбивали...
Иди чеши лохам, шо с автомата можно сбить ударник на высоте 5 км.

Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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05.11.2020 11:03 Відповісти
Шо ты мелешь? Какие "азеры посбивали БПЛ"? С какого "автомата сбивать"? Иди протрезвей, Уася! Ты читать, вообще, умеешь?
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05.11.2020 11:18 Відповісти
Я с быдлом на брудершафт не пью. Так что "тыкать" будете своим собутыльникам.

И по сути.
Средства борьбы с ударными БПЛ - это только ПВО. Но малогабаритные и композитные БПЛ не отличимы на радаре от "дикого гуся". Так что "снаряда, которым он будет сбит", то-есть ракета + сам комплекс ПВО, уже дороже самого БПЛ в разы.
И получается что б сбить БПЛ, расчет ПВО должен будет пулять в каждую точку на радаре.
А если учесть, что у кацапов на вооружении нет и не предвидеться адекватных ударных БПЛ, то нахрена разрабатывать средства борьбы с тем, у чего даже характеристик нет?
А для борьбы с тем дерьмом, что у них есть, достаточно и калаша. Ну или чего-то типа ЗУ-23
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05.11.2020 13:23 Відповісти
Свое "воспитание", ты продемонстрировал, назвав меня "быдлом", а я, заметь, тебя не оскорблял. К кому, как и когда обращаться на "вы" указывай своим детям.
Строить из себя "эксперта" не нужно. Знания твои дилетантские и совковые. А т.к. мои точно такие же, поэтому я и написал, что необходима РАЗРАБОТКА и СОВРЕМЕННЫЕ.

И на счет "их дерьма". ********* использует Донбасс как бесплатный полигон для испытания новейших вооружений (в т.ч. БПЛ). Применение, конечно не массовое, но жизни наших солдат уносит. Будем ждать пока российские "Байрактары" прилетят? Понимаю, что вопрос риторический, т.к. с таким, прости господи, главнокомандующим ...
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05.11.2020 15:59 Відповісти
Ну и какой результат всех этих рассказов ? От них новые санкции вводят или градус обеспокоенности возрастает ?
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05.11.2020 10:57 Відповісти
Зе путину уже пожаловался?
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05.11.2020 11:26 Відповісти
И , что ОБСЕ? Пойдет выгонять их из Донбасса? Или проявит обеспокоенность? Думаю второе. Сотрясание воздуха.
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05.11.2020 11:37 Відповісти
Перемир'я від Зе і Кравчука сепари мають в дупі.
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05.11.2020 12:32 Відповісти
Дождетесь, что кацапы устроят нам нагореый карабах, а наши так и будут скулить свою продажную песню и отводить войска...
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05.11.2020 12:36 Відповісти
 
 