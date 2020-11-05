Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У низці американських міст у зв'язку з наростаючою напругою у процесі визначення підсумків виборів у ключових штатах спалахнули протести.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Портленді, штат Орегон, була залучена Національна гвардія після того, як налаштовані проти Дональда Трампа протестувальники вдалися до насильства, здійснивши, серед іншого, напади на магазини в центрі міста. Поліція назвала такі інциденти бунтом.
Водночас у Міннеаполісі поліція затримала майже 200 демонстрантів, які заблокували головну дорогу. Зазначається, що там група людей протестувала проти Трампа і його заклику зупинити підрахунок голосів.
Подібні протести проти Трампа були зафіксовані також у Нью-Йорку, Філадельфії і Чикаго.
Водночас у Детройті прихильники Трампа зібралися біля центру підрахунку голосів і вимагали зупинити підрахунок. Подібна ситуація мала місце в місті Фенікс, в Арізоні.
Раніше штаб Трампа заявив, що подає позови з вимогою зупинити підрахунок голосів у Пенсильванії та Джорджії. Водночас Джо Байден оголосив про готовність боротися в суді зі штабом республіканців.
Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ноября, 03:26 ·
(...)
...У вересні 2013 р. я втрапила в центрі Відня, на Trattnerhofgasse, у велику й дуже мальовничу ходу антифа. Люди несли червоні прапори, красиві плакати й транспаранти - "Fascismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechung", "Nazi raus dem Parlament" і т.д. Я пройшла поруч кварталів зо два, з цікавістю спостерігаючи. Аж поки не зафіксувала в юрбі, розділених відстанню в кількадесят метрів, двох плечистих, як з фільму Тарантіно, голомозих братків у чорному, що перемовлялись у мобільники по-російськи (sic!).
Це вперше я навіч побачила "мітинґових десяцьких" (чи "соцьких", кат їх знає) - може, тому, що вони не надто крилися. Потім я таких навчилася впізнавати і в нас - за поглядами, за поведінкою в натовпі, аж до мого Одайника ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"), якого чоловік героїні кваліфікує як "смотрящого" за фотографією. Але вперше - вперше вони "попозували" мені саме у Відні. "Всезагальне б...ство" (с) нікуди з того міста не зникло.
1. Байден 38%
2. Андрій Пальчевский 33%
3. Трамп 29%
О, Боже! Какая неожиданность.. Какой успех!
Лукашенко, если что, подтвердит
Ліваки не пройдуть!
Трамп 2020!
Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
Верховний Суд - за правду й вона зараз на стороні Трампа.
Зрештою, для жінки це природньо. Вона не може повністю відділити особисте від загального. Тому для жінок-суддів особиста позиція буде значити дуже багато
Сьогодні у Верховному Суді США 6 із 9 суддів - консерватори. А ліваки вже проголосили прихід Байдена до влади як соціалістичну революцію.
Я дуже хочу, щоб "Антифа" вчинила парочку погромів. Тоді вони втоплять шанси Байдена на перемогу. Зазвичай лівцькі ЗМІ на кшталт CNN (Communist Network News) приховують погроми ліваків, але зараз нічого не вийде.
Вони на словах за рівність, а по суті за ніквизицію.
Он навіть тут мене спамлять, хочуть рота затулити.
Кибернетика - продажная девка империализма. Импрессионизм - антикультура.
Вех, кто не такие, как
простой наридрэднэк, на лесоповал.
кто по темным очкам, кто по бутылке водки торчащей из кармана, кто по буденовке сдвинутой на бекрень, а кто по волочившимуся сзади парашуту!
а почему картинка не видна? что за формат?
Слабаки!
А чего ж ещё можно было ожидать от Кремлёвских сценаристов?
Так, це "Антифа" , BLM та інша лівацька шваль.
Приблизно ті самі, що протестують проти абортів у Польщі
Вони не стільки за Байдена, скільки за цю пришалепкувату феміністку Камалу Харріс, яку він хоче зробити віце-президентом.
Вже зараз можна говорити, що результати у Вісконсині і Мічигані під сумнівом. Там до останнього лідирував Трамп. Думаю, буде м"ясо
Одне радує - нещодавно померла відома лівачка Рут Гінзбургґ і замість неї у Верховний Суд призначили багатодітну матір Еммі Баррет. Тому Верховний Суд буде за Трампа!
В этом нет логики. В этом есть тупые хотелки Трампа.
Победил Пальчиевский !
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.
Действия Лукашенко против белорусов подтверждают его нелегитимность. Санкции неминуемы, - представитель ЕС Массрали.
Ждем санкции ЕС против США. Что скажет
НасраМассрали