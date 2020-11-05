УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Фото Політика України
5446 29
КС (886) Бігус (116) Сліденко Ігор (15)

Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко протягом двох років не вносив у свою декларацію інформацію про користування будь-якою нерухомістю.

Про це йдеться в матеріалі Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Сліденко був призначений на посаду в Конституційний Суд України в березні 2014 року. Протягом двох років - з 2015 по 2016 роки - Сліденко не відображав у деклараціях будинків або квартир у власності, оренді чи користуванні, хоча в частині "місце фактичного проживання" вказував Київ.

Згідно із законом декларант повинен показати майно, яким користувався, навіть якщо це була кімната в гуртожитку або тимчасове проживання у родичів. В той момент в декларації судді був тільки автомобіль Peugeot 2011 року випуску.

Також дивіться: Депутати принесли в КС заяву із зверненням до суддів подати у відставку. ФОТО

У декларацію за 2017 рік Сліденко вніс уже одночасно два житла: орендовану у Державного управління справами квартиру площею 47 квадратних метрів, і службову від КСУ - площею 108 квадратів на проспекті Науки. Останню менше ніж за рік сім'я судді приватизувала і продала.

Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info 01

Гроші від продажу швидше за все були вкладені в купівлю нового житла - в 2019-му у власності суддівської сім'ї з'явилася квартира в самому центрі Києва - на Інститутській. 87.8 квадратів тут обійшлися в понад 5 млн грн.

Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+15
Почему Бихус не интересуется судьбой недвижимости преЗедента в Крыму?
О недвижимости Семочко в Крыму Бихус выпускал полнометражные фильмы.
И финансирование на них находил у кого-то.
показати весь коментар
05.11.2020 12:18
+14
Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
05.11.2020 12:19
+9
Отмена декларирования прежде всего им и нужна была, все остальные прицепом спасибо сказали.
показати весь коментар
05.11.2020 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отмена декларирования прежде всего им и нужна была, все остальные прицепом спасибо сказали.
показати весь коментар
05.11.2020 12:14 Відповісти
- на Майданный фонарь свинушку !
показати весь коментар
05.11.2020 12:14 Відповісти
как можно ? он от "Свободы" !!!!!
показати весь коментар
05.11.2020 12:20 Відповісти
Ну добре тому хоч сказати можна "що ж ти **** злодійська, а ще патріотом прикидався",
а що предявити тим, які відразу йдуть під лозунгом "Чем хуже украинцам, тем лучше, значит скорее будет россия"
показати весь коментар
05.11.2020 12:44 Відповісти
Привіт, Прісцилка!
показати весь коментар
05.11.2020 12:49 Відповісти
Тобто, наявність державних квартир які приватизували тебе не хвилює! Головне, що вкрав українець!
показати весь коментар
05.11.2020 12:50 Відповісти
Мене напрягає, що крадуть в основному русскоязичні, олігархи в абсолютній більшості русскоязичні, а предяви наголошуючи на вишиванках кидають україномовним.
показати весь коментар
05.11.2020 12:57 Відповісти
когда уже осознают что наше житие ТУТ временное!!!!! и на том свете к Богу или в вечность будем все в одной очереди стоять и король и принц и судья КСУ и старушка и нищий и убогий и блаженный и неверующий..и в могилку это все не влезет просто физически.... Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 7322
показати весь коментар
05.11.2020 13:11 Відповісти
Почему Бихус не интересуется судьбой недвижимости преЗедента в Крыму?
О недвижимости Семочко в Крыму Бихус выпускал полнометражные фильмы.
И финансирование на них находил у кого-то.
показати весь коментар
05.11.2020 12:18 Відповісти
Так Клоун же казав, що піде на другий строк - а "кто-то другой" йому ще фінансування не пропонував.
показати весь коментар
05.11.2020 12:59 Відповісти
Згодний з Вами, але це аж ніяк не виправдовує покидька "слідченка" чи як там пишеться цей "викривальник" покидьків з "КС". Бо складається пазл всієї цієї вистави: за спільною домовленістю покидьки з "КС" скасовують антикорупційне законодавство, а головний покидьок, блаЗЄнський нібито хоче розпустити покидьків з "КС", а викривальником покидьків з "КС" є покидьок "слідченко" також з "когорти" покидьків з "КС".
показати весь коментар
05.11.2020 13:09 Відповісти
А я їх не виправдовую, я пишу про явну вибірковість хлопчика за викликом Бігуса.
показати весь коментар
05.11.2020 13:30 Відповісти
Тут не це цікаво. Майже в кожного судді КСУ є досить дорога нерухомість туманного походження (в т.ч. і приватизовані службові квартири).Тут перечисляють :Все про суддів КСУ: біографії, статки, скандали
Але проституту від журналістики доручили поширити інфу саме про Сліденка. Чому?
Бо сильно умний.Ходить по ефірах,роздає інтерв'ю,пояснює процес і логіку ухвалення рішень,позицію КСУ,про тиск на суддів з боку НАЗК з початку року,шляхи вирішення конституційної кризи....
показати весь коментар
05.11.2020 13:25 Відповісти
Судья КС Слиденко два года не декларировал жилье, а потом приватизировал служебную квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 6229
показати весь коментар
05.11.2020 12:19 Відповісти
ну і шо? їм, небожителям(кончаним виродкам) можно усьо!!! такі закони.... , про це навіть думати простолюдинам забороняється не то щоб говорити, до речі, ви нагби порушуєте........ .
показати весь коментар
05.11.2020 12:20 Відповісти
хммм....
а дворники тоже могут приватизировать служебки?
показати весь коментар
05.11.2020 12:25 Відповісти
да могут, но сначала нужно помахать 30 лет метлой.
показати весь коментар
05.11.2020 12:28 Відповісти
это все в ссср)
показати весь коментар
05.11.2020 12:33 Відповісти
Ні .Досі приписи діють.Звичайно,треба знайомства,чи велика ,так би мовити,подяка.
показати весь коментар
05.11.2020 13:07 Відповісти
вот бы и ему назначить 30 лет махания метлой...
а лучше усадить за швейную машину в цеху какой нибудь зоны .
показати весь коментар
05.11.2020 12:32 Відповісти
Тю, да он эту квартиру хоть завтра отдаст. У него еще пара десятков квартир имеется (ну или их денежный эквивалент). Напугали ежика голой попой. Представляю как он ржал над таким "расследованием". Но бихусу однозначно респект, т.к. никого кроме них это не интересует. Почему-то ...
показати весь коментар
05.11.2020 12:35 Відповісти
Дикість якась! -держава володіє нерухомістю в ви гладі квартир і надає їх в користування службовцям, які можуть їх «приватизувати» (викупити по ринковій ціні я надіюсь) і потім перепродати!? Вау, яка дивна держава!
показати весь коментар
05.11.2020 12:45 Відповісти
Ну ось вам черговий крок в реформам- відмінити цю дикість із державною нерухомістю і віддати ветеранам або сім'ям загиблих.
показати весь коментар
05.11.2020 12:47 Відповісти
Так, до наступних виборів, "самий чесний журналіст України" працює не за гроші, тобто - за невеликі гроші.
показати весь коментар
05.11.2020 13:04 Відповісти
Судья Слиденко неадекватен. Посмотрите последний выпуск "Свободы слова" и все станет понятно).
показати весь коментар
05.11.2020 14:10 Відповісти
Напевно, суддя КС Сліденко і не правий, але порівняно із іншими, що там було декларувати. Так, дрібниці. Він що вкрав ті гроші, чи вони не відповідають його статкам?
показати весь коментар
05.11.2020 14:12 Відповісти
Эх "Свлбода", "Свобода". Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 8120
показати весь коментар
05.11.2020 15:00 Відповісти
Суддя КС Сліденко два роки не декларував житло, а потім приватизував службову квартиру, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 1290
показати весь коментар
05.11.2020 20:18 Відповісти
 
 