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вибух (1326) Київська область (1367) магазин (50) Нацполіція (7744)

У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух, постраждали двоє працівників, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В результаті вибуху постраждали двоє працівників. Вони доставлені в реанімацію, де медики діагностували постраждалим термічні опіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, вибухотехніки, пожежно-технічна лабораторія, криміналістична лабораторія поліції Київської області, фахівці ДСНС.

Повідомлення про вибухи в одному з магазинів будівельних матеріалів в поліцію надійшло вчора, 4 листопада, вранці.

Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, повідомили, що приміщення не газифіковано.

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Попередня причина події - згущення парів лакофарбових виробів, які перебували в складському приміщенні магазину.

Поліцейські вилучили з місця події пожежний сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено ряд відповідних експертиз. Зараз поліція встановлює всі обставини і причини події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

У магазині будматеріалів на Київщині стався вибух, постраждали двоє працівників, - Нацполіція 01

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сейчас не та температура чтоб пары краски взорвались, а раздавить баллон с газом для горелки это элементарно, проходили знаем.
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05.11.2020 12:39 Відповісти
курили?
что послужило катализатором взрыва?
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05.11.2020 12:39 Відповісти
хамство продавца? В магазине стройматериалов на Киевщине произошел взрыв, пострадали двое работников, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1812 .
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05.11.2020 12:42 Відповісти
в смысле - мстя?
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05.11.2020 12:43 Відповісти
да
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05.11.2020 12:48 Відповісти
курение убивает.
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05.11.2020 12:40 Відповісти
Конкуренти?
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05.11.2020 13:05 Відповісти
пересохші доски рвонуили
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05.11.2020 13:45 Відповісти
 
 