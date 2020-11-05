Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Старший оперуповноважений продавав амфетамін по 400 грн за грам. Колеги провели у нього дві контрольні закупівлі і затримали.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у м.Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.
Під час досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольні закупівлі амфетаміну", - сказано в повідомленні.
Поліцейського затримали і збираються повідомити йому підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (торгівля наркотиками). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Топ коментарі
+4 Spartacuss
показати весь коментар05.11.2020 18:46
+3 Богдан Лаба
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+3 ALEX SUROVV
показати весь коментар05.11.2020 19:10
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Будь ласка, зачекайте...
Ни сегодня - завтра травку разрешат. Цены на товар резко упадут. Надо сбывать запасы, пока цены на пике!!!!
- спасибо что полицейские киллерством не зарабатывают...