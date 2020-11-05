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Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Старший оперуповноважений продавав амфетамін по 400 грн за грам. Колеги провели у нього дві контрольні закупівлі і затримали.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Старший оперуповноважений відділу по боротьбі зі злочинами ГУ НП у м.Києві налагодив канал збуту наркозалежним особам психотропної речовини амфетамін по 400 гривень за грам.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели у поліцейського дві контрольні закупівлі амфетаміну", - сказано в повідомленні.

Поліцейського затримали і збираються повідомити йому підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (торгівля наркотиками). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну 01
Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну 02
Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну 03
Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну 04
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Топ коментарі
+4
Наверняка из ОБНОНа
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05.11.2020 18:46
+3
Цензоре, коли ви вже почнете спочатку поширювати україномовні новини, а лише потім перекладати їх на московську? Якщо потрібні перекладачі, звертайтеся
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05.11.2020 19:07
+3
Вспомним кто громче всех кричал что НЕТ легализации марихуаны? Конечно ето полицаи которые торгуют наркотой. Потому что они потеряют монополию и высокие цены, а так же не смогут пачками печатать фиктивные аресты чтобы продвигаться по службе и закрывать *раскрываемость* в конце квартала за счет курильщиков плана.
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05.11.2020 19:10
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Наверняка из ОБНОНа
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05.11.2020 18:46 Відповісти
Не,из Киева!
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05.11.2020 20:26 Відповісти
ОБНОН в Киеве есть
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06.11.2020 11:50 Відповісти
Этим уже, к сожалению, никого уже не удивишь. Хотя нет - удивительно, что поймали.
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05.11.2020 18:47 Відповісти
Место свое забыл.
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05.11.2020 18:57 Відповісти
Тепер точно пацан вігавварь з доганою отримає...
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05.11.2020 22:19 Відповісти
Табличку забыл
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05.11.2020 19:03 Відповісти
Цензоре, коли ви вже почнете спочатку поширювати україномовні новини, а лише потім перекладати їх на московську? Якщо потрібні перекладачі, звертайтеся
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05.11.2020 19:07 Відповісти
за такі питання тебе можуть забанити
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05.11.2020 20:10 Відповісти
Вспомним кто громче всех кричал что НЕТ легализации марихуаны? Конечно ето полицаи которые торгуют наркотой. Потому что они потеряют монополию и высокие цены, а так же не смогут пачками печатать фиктивные аресты чтобы продвигаться по службе и закрывать *раскрываемость* в конце квартала за счет курильщиков плана.
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05.11.2020 19:10 Відповісти
Че за шухер?!!!!
Ни сегодня - завтра травку разрешат. Цены на товар резко упадут. Надо сбывать запасы, пока цены на пике!!!!
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05.11.2020 19:23 Відповісти
советскому народу хрен кто разрешит травку Київського поліцейського спіймали на збуті амфетаміну - Цензор.НЕТ 7191
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05.11.2020 20:20 Відповісти
Твоя "нова" - поліцая.
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05.11.2020 19:27 Відповісти
Аваковци... Арсєнеа Барісовича за один провал реформи поліції за яйця підвішати на сонці доки не здохне. Не кажу вже про його роль у приведенні до влади зебілів.
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05.11.2020 19:34 Відповісти
я так розумію у нас поліція = міліція. І які там в біса реформи були???
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05.11.2020 19:36 Відповісти
Устранили конкурента. Демпинговал
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05.11.2020 19:39 Відповісти
Кроссовки у него Salamon, как у меня, а каким кондомом оказался. Наверно аваков его на службу отбирал из того, что было на помойке.
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05.11.2020 19:48 Відповісти
а что тут удивительного?
- спасибо что полицейские киллерством не зарабатывают...
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05.11.2020 20:00 Відповісти
отнюдь
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05.11.2020 20:21 Відповісти
что?!
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06.11.2020 10:11 Відповісти
Только вчера кацапа с 5 кг наркоты приняли,о чем писал Цензор, а сегодня ее уже выбросили в продажу. Быстро однако сориентировались с товаром орлы Арсена Борисовича!
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05.11.2020 20:24 Відповісти
В КИЕВЕ !? И ТОЛЬКО ОДНОГО !? ХАЛТУРЩИКИ !)
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06.11.2020 13:00 Відповісти
г. Глухов Сумская область. 30% мусоров занимаются этим. и крышуют всех продающих. А барыга Буханистый снимает сливки...
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06.11.2020 18:10 Відповісти
 
 