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Львів (2079) шахрайство (668) Нацполіція (13914) Правоохоронні органи (2660)

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Львові правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю в центральній частині міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором виявився 44-річний місцевий підприємець. У заволодінні майном йому допомагали ще кілька людей, серед яких - співробітник однієї з районних державних адміністрацій Львова. Інтерес у зловмисників викликала нерухомість, яка перебувала в комунальній власності або власниками якої були старі люди.

На підставі фіктивних документів об'єкти нерухомості перереєструвати на підставних осіб. З метою приховування попередніх незаконних реєстрацій у реєстрі прав на нерухоме майно зловмисники продавали об'єкти "своїм" людям - незахищеним верствам населення. Надалі переоформлені таким чином об'єкти перепродували сумлінним покупцям.

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн 02

За такою схемою зловмисникам вдалося заволодіти об'єктами нерухомості - нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста. Сума збитків становить майже 600 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівлю ДФС в Одесі намагалися "віджати" шахраї. ФОТО

Крім того, поліцейські завадили зловмисникам заволодіти ще двома квартирами, власниками яких є особи похилого віку.

Сьогодні, 5 листопада, організатору і учаснику злочинної групи - працівникові однієї з РДА - повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім того, поліцейські провели 34 санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях комунальних та державних структур.

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн 03

Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн 04

Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозри іншим учасникам шахрайської "схеми". Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

За даними Офісу генпрокурора, троє зловмисників на підставі фіктивних документів перереєстрували на підставних осіб квартири і гаражні приміщення громадян, розташовані в центральній частині Львова. Надалі учасники злочинної групи продавали нерухомість. Загалом за такою схемою вони заволоділи 8 об'єктами нерухомості. За попередніми підрахунками, збиток, заподіяний потерпілим, становить понад 10 млн грн.

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Топ коментарі
+2
Пане Садовий ваш хід? Це ваші ставленики? Поясніть будь-ласка, як таке могло трапитися в п'ємонті?
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05.11.2020 19:16
+2
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9249 "Садіка" називають Долею за те, що він переймається долею міста!! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5093
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05.11.2020 20:19
+1
34 обшуки... Вони Аль-Каїду ловили?
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05.11.2020 19:11
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34 обшуки... Вони Аль-Каїду ловили?
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05.11.2020 19:11 Відповісти
Раскрыли? Закрывайте!
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05.11.2020 19:14 Відповісти
Пане Садовий ваш хід? Це ваші ставленики? Поясніть будь-ласка, як таке могло трапитися в п'ємонті?
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05.11.2020 19:16 Відповісти
а чиновники райдержадміністрацій - це ставленики Садового, чи зелупи?
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05.11.2020 19:26 Відповісти
Звичайно, що ставленики Садового ! Ви погано знаєте і розумієте структуру міського самоврядування! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 7410

Львівська міська рада Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 7410

п.с. Це ставленники Садового, за 15 років схеми налагодив, куми - брати - свати - колєги Садового !
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05.11.2020 19:39 Відповісти
друже, прочитай ще раз уважно новину.... про чиновників міськради там не йдеться....
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05.11.2020 19:42 Відповісти
для кого він Садовий - а для кого "Доля" Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 6933- хто в темі , ті знають та розуміють....
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05.11.2020 19:42 Відповісти
в темі тільки ті, хто в долі Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 4986 а у Львові всі знають про Андрія Івановича Долю.... а синютку, до речі, називають свинюткою
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05.11.2020 19:45 Відповісти
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3329
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05.11.2020 19:58 Відповісти
Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9249 "Садіка" називають Долею за те, що він переймається долею міста!! Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5093
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05.11.2020 20:19 Відповісти
долею міста він переймається останні 2-3 роки, а, до того, він переймався власною долею Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 585
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05.11.2020 21:24 Відповісти
Долею міста він переймається 2-3 місяці перед виборами Раскрыта группа мошенников, завладевшая недвижимостью в центре Львова на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 5489
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05.11.2020 22:37 Відповісти
і так повсюди - і так повально....
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05.11.2020 19:40 Відповісти
Вертикаль коррупционная ослабла,вот на местах и решили даром время не терять.
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05.11.2020 20:08 Відповісти
Есть ещё подобный рейдер - это бывший владелец искусственно обанкроченного Терра Банка Клименко Сергей Дмитриевич. Клименко является застройщиком ЖК Авиа Квартал в Вишнёвом и ЖК Отрадный, 2 в Киеве. С лета 2020 года, не отсидевший ещё за Терра Банк Клименко начал заниматься отжимом квартир у своих же ивесторов через чёрных нотариусов.
Про застройщика-мошенника Клименко и его организованную группировку вот тут немного информации. https://www.facebook.com/groups/323111125501742
Были обзоры и репортажи на Цензоре, ICTV, ІНТЕРе и других СМИ.
Что мешает киевской полиции повторить работу своих львовских коллег ? Работы маеисмум на 2 недели.
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05.11.2020 21:00 Відповісти
 
 