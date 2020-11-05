Розкрито групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю в центрі Львова на 10 млн грн. ФОТО

У Львові правоохоронці розкрили шахрайську схему заволодіння нерухомістю в центральній частині міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором виявився 44-річний місцевий підприємець. У заволодінні майном йому допомагали ще кілька людей, серед яких - співробітник однієї з районних державних адміністрацій Львова. Інтерес у зловмисників викликала нерухомість, яка перебувала в комунальній власності або власниками якої були старі люди.

На підставі фіктивних документів об'єкти нерухомості перереєструвати на підставних осіб. З метою приховування попередніх незаконних реєстрацій у реєстрі прав на нерухоме майно зловмисники продавали об'єкти "своїм" людям - незахищеним верствам населення. Надалі переоформлені таким чином об'єкти перепродували сумлінним покупцям.

За такою схемою зловмисникам вдалося заволодіти об'єктами нерухомості - нежитловими приміщеннями, що належать територіальній громаді міста. Сума збитків становить майже 600 тис. гривень.

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Крім того, поліцейські завадили зловмисникам заволодіти ще двома квартирами, власниками яких є особи похилого віку.

Сьогодні, 5 листопада, організатору і учаснику злочинної групи - працівникові однієї з РДА - повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Крім того, поліцейські провели 34 санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у приміщеннях комунальних та державних структур.

Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозри іншим учасникам шахрайської "схеми". Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.

За даними Офісу генпрокурора, троє зловмисників на підставі фіктивних документів перереєстрували на підставних осіб квартири і гаражні приміщення громадян, розташовані в центральній частині Львова. Надалі учасники злочинної групи продавали нерухомість. Загалом за такою схемою вони заволоділи 8 об'єктами нерухомості. За попередніми підрахунками, збиток, заподіяний потерпілим, становить понад 10 млн грн.

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