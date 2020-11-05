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У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

У Києві рятувальники ДСНС зняли чоловіка з високовольтної електроопори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС 01

"5 листопада, о 17:36 у столичну Службу порятунку 101 від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Єлизавети Чавдар на електроопорі перебуває людина. По прибуттю було встановлено, що чоловік перебуває на високовольтній електроопорі, напруга на якій сягає 110 кВт. Для порятунку людини і встановлення спецтехніки, рятувальникам довелося очікувати відключення опори від електроенергії", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лівий берег столиці буде відключено від електроенергії, щоб зняти людину, яка залізла на електроопору, - КМДА

У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС 02

Приблизно о 20:30 було відключено електропостачання та отримано дозвіл на проведення робіт. За допомогою 90-метрового колінчастого підйомника, рятувальники ДСНС спільно з рятувальниками КАРС зняли чоловіка з електроопори і передали медикам і співробітникам поліції, які і встановлюватимуть обставини події.

У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС 03

Зазначається, що екстремал не постраждав.
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Топ коментарі
+20
Якийсь серливий руфер виявився. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3487
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4560
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05.11.2020 22:25
+17
Лізти вгору страшно, спускатися ще страшніше...
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05.11.2020 22:22
+16
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1899
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05.11.2020 22:29
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Лізти вгору страшно, спускатися ще страшніше...
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05.11.2020 22:22 Відповісти
Як каже кацапська дурість: Чем дальше влез, тем ближе вылез. )
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05.11.2020 22:29 Відповісти
Может он майнить биткоины полез. А ему завистники помешали.
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05.11.2020 23:42 Відповісти
гений
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05.11.2020 22:24 Відповісти
Номинант на премию Дарвина.
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05.11.2020 23:27 Відповісти
Якийсь серливий руфер виявився. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3487
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4560
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05.11.2020 22:25 Відповісти
Може він на ізмєнє?))))
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05.11.2020 22:26 Відповісти
Виліз наверх, дунув косячок і.. забздєл
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05.11.2020 23:05 Відповісти
И масочный режим не соблюден.
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05.11.2020 22:28 Відповісти
И социальная дистанция.
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05.11.2020 22:29 Відповісти
Это пусть полиция нравов разбирается.В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9706
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05.11.2020 22:35 Відповісти
Висоти злякався 🤣
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05.11.2020 22:52 Відповісти
Шо це він рятівника обійняв, наче матір рідну? В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3139
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05.11.2020 22:26 Відповісти
Ему не хватало крепкого мужского плеча.
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05.11.2020 22:30 Відповісти
Наверное от страха он и в штаны наложил. В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7450
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05.11.2020 22:38 Відповісти
импритинг, штука такая)
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Ну вот, то-то! А то мама-мама! ))
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05.11.2020 22:43 Відповісти
😂
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05.11.2020 22:45 Відповісти
Чоловяга як Форест Гамп -якщо я добіб до хвіртки то чому б не добігти до дороги, якщо добіг до дороги то чому б не добігти до міста,якщо добіг до іншого міста то чому б не добігти іншого до штату...от і чоловяга заліз на одну сходинку, другу, третю...🐴🐴🐴
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05.11.2020 22:26 Відповісти
Исправьте, не 10 кватт, а 110 кВ(киловольт) или 110 тысяч вольт
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05.11.2020 22:27 Відповісти
Судячи з кількості ізоляторів - так . Для десятки їх забагато . Там не менше сотки ..! У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3725 .
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05.11.2020 22:40 Відповісти
Вони плутають не тільки цифри, але й потужність з напругою. Ватти з вольтами.
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05.11.2020 22:54 Відповісти
да какая разница?? У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3897
как завещал великий зе.
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06.11.2020 00:49 Відповісти
Да какая им разница, главное чтоб Бутусов исправно платил гривнами или гринами, а не кацапскими тугриками.
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05.11.2020 22:52 Відповісти
Жители Дарницы благодарны тебе, человечище за то что вечером остались без света.
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05.11.2020 22:27 Відповісти
шиза косит наши ряды...
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05.11.2020 22:28 Відповісти
спасатель сделал селфи )))) видно сам херой забыл, чо он туда вылезал ))))
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05.11.2020 22:31 Відповісти
))) причём, спасатель страховавший того, которого так на радостях обнимает спасённый ))) бо все четыре руки обох двох заселфинных тоже в кадре ))))
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05.11.2020 22:41 Відповісти
У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 576
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05.11.2020 22:42 Відповісти
Хоть побили?
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05.11.2020 22:29 Відповісти
меня интересует напоили ли его горячим чаем когда сняли ? поди замерз весь
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05.11.2020 22:29 Відповісти
Какой чай, свет вырубили, попинали чуть чуть за пожарной машиной и отпустят.
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05.11.2020 22:32 Відповісти
не дочитал - пишут что полицаям передали - видимо уже они будут чаем поить
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05.11.2020 22:37 Відповісти
Копняками треба зігрівати таких мєчущіхся)
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05.11.2020 22:32 Відповісти
В Киеве спасатели сняли с электроопоры мужчину, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1899
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05.11.2020 22:29 Відповісти
"Сняли"- это одним патроном.
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05.11.2020 22:30 Відповісти
теперь МЧСник обязан на нем жениться!)))
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05.11.2020 22:31 Відповісти
-Васілій Івановіч, давай снімєм дєвочєк!?
- Нє, Пєтька, пусть єщьо повісят!©
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05.11.2020 22:31 Відповісти
Трампист...? Его не Леон Ванштайн зовут..?
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05.11.2020 22:36 Відповісти
Трампіст Лєо зник, вже третю добу чекаю його відосіка. Хоч би хоч щось сказав, це вже навіть неприлічно так довго мовчати.
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05.11.2020 22:49 Відповісти
Повезло Колумбу - аленю. Если бы этот полудурок поджарился и попал в ожоговый центр предыдущая жизнь показалась бы ему раем...
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05.11.2020 22:42 Відповісти
какой там ожоговый цент...10 кВ О_о
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05.11.2020 22:55 Відповісти
110кВ - однау пыль развеяло б
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05.11.2020 23:27 Відповісти
Марь Иванна, Марь Ивановна а Васька засунул Глупость в чернильницу и не высунееет У Києві рятувальники зняли з електроопори чоловіка, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7699
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05.11.2020 22:43 Відповісти
Сидел чувак на самоизоляторе, фазу не трогал. А тут пришли эти пожарники и весь кайф обломали.
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05.11.2020 23:21 Відповісти
Поддержу парня, молодчина!
Главное, что он смог осуществить задуманное и не пострадал при этом.
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05.11.2020 23:29 Відповісти
вкатить штраф на пару млн за потери, другим не повадно будет
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05.11.2020 23:50 Відповісти
Только не 110 Киловат(кВт), а 110 киловольт(кВ)!!!
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05.11.2020 23:52 Відповісти
да какая разница))
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06.11.2020 00:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1VaU1E3Avog
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06.11.2020 00:11 Відповісти
це фемен був
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06.11.2020 00:12 Відповісти
Фемен, или феномен?
Если первое - то уже стал транссексуалом (наверное).
Если в второе - то анекдот "бородатый" в тему:
Пациент на приёме у специалиста:
- Доктор, у меня яйца при ходьбе звенят. Может я феномен?
- Нет, батенька, вы - мудозвон.
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06.11.2020 00:42 Відповісти
фейерверками таких дятлів знімати треба
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06.11.2020 00:43 Відповісти
В этом районе (П.О.Х) ближе к "метро" и "эпицентру" в последнее время стало каким то эпицентром событий - то дом от газа взорвётся, то кран строительный упал, пожары в домах регулярно, аварии на дорогах каждый день, авто жгут под проводами где этот чудик забрался, инвестора недостроев воюют с титуханами и ещё куча всякой хрени ... просто жесь!
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06.11.2020 01:29 Відповісти
Человек хотел энергетически подзарядиться.
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06.11.2020 03:43 Відповісти
Даааа. Очі як серущого тушканчіка.
Ні, я теж дурний по паркуру. АЛЕ ,коли на спір перепригував 12,33 метри з криши на кришу (перепад висоти 4,12 метра). Мені було 39 років. Мати перелетів (мабуть з переляку).
Разом з тим я, для цього стрибка тренувався на калюжах (ліва нога товчкова). На ліву приземлявся, потім перекат. Куртку жалко. Там толь. Отака херня малята (с). більше не ризикую так.
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06.11.2020 03:47 Відповісти
У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4286
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06.11.2020 03:54 Відповісти
А що виграли ?
Не маю слів...
Вас дружина не побила ?
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06.11.2020 06:40 Відповісти
Снайпера надо было позвать, он бы его быстрее снял.
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06.11.2020 07:15 Відповісти
а платить за это шоу он будет???
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06.11.2020 09:36 Відповісти
Зачем сняли?
Человек лез туда по своим делам, а его ...
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06.11.2020 09:40 Відповісти
 
 