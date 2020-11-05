У Києві рятувальники зняли чоловіка з високовольтної електроопори, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
У Києві рятувальники ДСНС зняли чоловіка з високовольтної електроопори.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"5 листопада, о 17:36 у столичну Службу порятунку 101 від правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в Дарницькому районі столиці на вул. Єлизавети Чавдар на електроопорі перебуває людина. По прибуттю було встановлено, що чоловік перебуває на високовольтній електроопорі, напруга на якій сягає 110 кВт. Для порятунку людини і встановлення спецтехніки, рятувальникам довелося очікувати відключення опори від електроенергії", - сказано в повідомленні.
Приблизно о 20:30 було відключено електропостачання та отримано дозвіл на проведення робіт. За допомогою 90-метрового колінчастого підйомника, рятувальники ДСНС спільно з рятувальниками КАРС зняли чоловіка з електроопори і передали медикам і співробітникам поліції, які і встановлюватимуть обставини події.
Зазначається, що екстремал не постраждав.
Будь ласка, зачекайте...
как завещал великий зе.
- Нє, Пєтька, пусть єщьо повісят!©
Главное, что он смог осуществить задуманное и не пострадал при этом.
Если первое - то уже стал транссексуалом (наверное).
Если в второе - то анекдот "бородатый" в тему:
Пациент на приёме у специалиста:
- Доктор, у меня яйца при ходьбе звенят. Может я феномен?
- Нет, батенька, вы - мудозвон.
Ні, я теж дурний по паркуру. АЛЕ ,коли на спір перепригував 12,33 метри з криши на кришу (перепад висоти 4,12 метра). Мені було 39 років. Мати перелетів (мабуть з переляку).
Разом з тим я, для цього стрибка тренувався на калюжах (ліва нога товчкова). На ліву приземлявся, потім перекат. Куртку жалко. Там толь. Отака херня малята (с). більше не ризикую так.
Не маю слів...
Вас дружина не побила ?
Человек лез туда по своим делам, а его ...