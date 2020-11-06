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Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеодзвінка з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах 01

Було зазначено, що одна з пріоритетних цілей влади та профільного міністерства – за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн та діджиталізувати основні державні процеси.

"Ми дійсно цифровізуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", – розповів Зеленський.

За його словами, пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless.

Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах 02

"Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, впродовж наступних трьох років були цифровізовані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії – щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", – зазначив Глава держави. На переконання Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди довірятимуть більше".

Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади у напрямку діджиталізації послуг. "Все це надзвичайно корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що під час залучення до цього процесу приватного та державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися у майбутнє й мати більші амбіції щодо додаткових інвестицій, які ми можемо зробити", – зазначив Сміт.

Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах 03

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Зеленський закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада гарантуватиме захист їхніх інвестицій та створюватиме сприятливий бізнес-клімат. Зеленський зауважив, що Україна має всі умови для будівництва потужних дата-центрів. Зокрема, сприятливий клімат, надлишок екологічно чистої атомної енергії, фахівців у відповідних сферах.
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Топ коментарі
+36
Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1845
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05.11.2020 23:58
+30
Потом окажется, что он с пранкером из рашки поговорил...
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06.11.2020 00:01
+26
Идиот вавий первый Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8744
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06.11.2020 00:01
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Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 1845
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05.11.2020 23:58 Відповісти
Хто б ото першу кучу наклав, як не 18c49ed2?
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06.11.2020 12:36 Відповісти
Идиот вавий первый Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 8744
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06.11.2020 00:01 Відповісти
Мне интересно, где это возле Киева имеется экологически чистая АЭС?
в Чернобыле, что ли?
Там сейчас реально промышленность не дымит, базара нет.
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06.11.2020 00:09 Відповісти
Свербить зеленій цвілі країну жебрачкою залишити.

Вдавив би, та не дотягнуся Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 7543
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06.11.2020 00:01 Відповісти
Потом окажется, что он с пранкером из рашки поговорил...
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06.11.2020 00:01 Відповісти
😄
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06.11.2020 00:21 Відповісти
Только хотел спросить:
А точно Смит об этом знает?
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06.11.2020 00:31 Відповісти
Ну ... Є фото Сміта біля монітора.
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06.11.2020 10:40 Відповісти
Или сам с собой после дорожки
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06.11.2020 00:32 Відповісти
Акакаяразница???
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06.11.2020 01:07 Відповісти
я думаю, в целях ускорения цифровизации страны в бюджете будет выделена и немалая сумма на покупку этих самых цифр )) шоб и внукам хватило.
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06.11.2020 00:03 Відповісти
Часть средств отправят на дороги 😀😀😎
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06.11.2020 00:13 Відповісти
Зеленский предложил президенту Microsoft Смиту совместно разработать ПО для онлайн-голосования на президентских выборах - Цензор.НЕТ 4796
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06.11.2020 00:08 Відповісти
Знову балабольство,на незначущі зараз теми.
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06.11.2020 00:09 Відповісти
Тема значимая и очень. Называется - фальсификация.
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06.11.2020 08:25 Відповісти
Полюбому купят чип какой нибудь у них,а ПО разработают наши "как надо" и заявят о "совместной разработке".
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06.11.2020 09:46 Відповісти
Да уж... Этот неисправим. В стране несколько конституционных кризисов. Бюджет с 30 процентным дефицитом, война... А он в цацки бавиться. Занавески вешает, когда фундамета еще не положили...
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06.11.2020 00:10 Відповісти
Ох и дохрена разгребать придется после этих дижитализаторов, не завидую следующей власти.
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06.11.2020 00:11 Відповісти
После популистов, всегда приходят реформаторы. Но им конечно не завидую и то что им придется разгребать это 200%, но их после этого будут еще и ненавидеть, вспоминать, как было хорошо при Зеле и стабильный доллар по 28.....
Но это конечно, если выживем как страна!!!!
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06.11.2020 09:38 Відповісти
"Где тебе, ..... , 146 реформ не хватает?"
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06.11.2020 12:28 Відповісти
Он Лайн голосование?
пусть сначала поставят оборудование просто для подсчета голосов
Вон в штатах выборец свой бюллетень в аппарат вставляет и все - голос уже в базе. Никаких ночных подсчетов бумажек , подтасовок, порчи бюллетеней . Но олигархам такие аппараты не выгодны - это правда
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06.11.2020 00:12 Відповісти
Дело не в этом. Дело в доверии к тем, кто считает, а в случае с электронным голосованием - контролирует сервер и ПО.
В случае с бумажками все это хоть можно проверить, пересчитать используя доверенных лиц. А в случае с электронным голосованием останется только верить Зе, что он не смахлевал используя админ ресурс (например то Баканова в СБУ, которое собственно и должно контролировать сервера и ПО).
Вы сильно доверяете СБУ как независимому органу????! Лично у меня к ним доверия - 0
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06.11.2020 09:43 Відповісти
А якщо він програє, ти йому теж не повіриш?
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06.11.2020 12:29 Відповісти
Можно прекрасно проиграть, при этом во всю махлюя. Все зависит от того, насколько сильно он может контролировать и насколько он сам ЛОХ
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06.11.2020 16:49 Відповісти
Нью-васюкизм головного мозга.
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06.11.2020 00:13 Відповісти
То й сидіть у своїй ЖП.
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06.11.2020 12:30 Відповісти
Человек верещит о привлечении инвесторов, в то время как Украину, благодаря ему, признали опасной для инвесторов страной. А благодаря таким как вы, любителям зелени, это будет продолжаться еще долго. По поводу ЖП - don't understand.
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07.11.2020 22:01 Відповісти
У Зе ОленьпиЯда по дебило-креативу в самом разгаре !! Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах - Цензор.НЕТ 2598
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06.11.2020 00:18 Відповісти
идиот!
единственный пример голосования он-лайн был в ОДИН РАЗ одной из стран Балтии. при этом страну с численностью населения чуть больше населения Киева накрыл "зонтиком" НАТО исключив любые возможности вмешательства извне блокируя внешний трафик.
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06.11.2020 00:22 Відповісти
Зовсім не ідіот. Він знає що росіяни йому накрутять голосів.
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06.11.2020 06:14 Відповісти
Можуть не йому, а мертвечуку якомусь накрутити.
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06.11.2020 07:06 Відповісти
Так а на кого працює Зеленський?
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06.11.2020 09:25 Відповісти
Чогось мені все ж здається, що він сам не розуміє куди він потрапив. Я схиляюсь до того, що він маріонетка з українофобськими переконаннями. Виконував завжди ролі, які йому написали інші, але в них вживався, то ж і зараз скоріше за все вважає себе самостійною фігурою, не розуміючи, що це не так. Не розуміє, що ним скористаються викинуть як непотріб.
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06.11.2020 09:35 Відповісти
Ну, ти й сцикло. І таких консерваторів ще треба тягнути в Європу? В тайзі наразі комфортніше?
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06.11.2020 12:32 Відповісти
нах пшел обрыган
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06.11.2020 21:28 Відповісти
Инвестируйте в Украину, а то инвесторы в зеленую энергетику (какая игра слов!) заканчиваются.
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06.11.2020 00:22 Відповісти
Джілізаторщик півогірка.
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06.11.2020 00:28 Відповісти
Де - ти, і де - Майкрософт, слаборозумове?!
Тебе не турбує, що економіка краіни увійшла в піке?
Смартфончиками гратися хочеця, ***?
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06.11.2020 00:29 Відповісти
Цифровізація її й витягне.
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06.11.2020 12:33 Відповісти
хай краще зателефонує Ілону Маску, щоб той його скоріше до Марсу запуляв
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06.11.2020 00:34 Відповісти
В Братиславе базируется офис IBM
https://youtu.be/W-6--81k8AQ
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06.11.2020 00:41 Відповісти
Страшніше дурака - тільки дурак з ініціативою
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06.11.2020 00:42 Відповісти
Идея хорошая, если софт найдут как защитить. А вот бабушки и дедушки, это же электорат важнейший)
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06.11.2020 00:45 Відповісти
цифровизатор! разберись с i.ua!

у людей 3ий день почта не работает, никто ничего сделать не может и управы никакой !

Диджитализаторы хреновы!
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06.11.2020 00:46 Відповісти
Як розберуться з вашими Вконтактами, то зразу й і займуться.
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06.11.2020 12:35 Відповісти
Надо бы и себе как бы в струю попасть. Предложу и я скажем Цукербергу открыть у нас пивнухи под брендом *Цукер и Берг*. В смысле пиво будут наливать смарт-наливайки-поливайки строго по марусин поясок. Молодые попрут и девок приведут Марусек своих.
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06.11.2020 00:56 Відповісти
Не. Ну а шо. Предложи Маску пусть построит у нас ракету и назовем ее Бубочка-1, а мерседесу - пусть построит у нас мерседесы. а Голливуду - пусть снимут нам патриотичный сериал - Сваты-46. Нахераж тебя выбрали. Прально, смеши весь Мир теперь.
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06.11.2020 00:59 Відповісти
А ;Сваты; і так знімаються зараз. В окупованому Криму.
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06.11.2020 06:50 Відповісти
Зедебил уже не знает, что еще придумать, чтобы сфальсифицировать выборы на 100%.
Знает, что до тюрьмы времени все меньше и меньше 😃😃😃😃😃
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06.11.2020 01:03 Відповісти
Судя по тому что собеседник осла ржет,еле нарезали видео,где он слезы от смеха не вытирает. Видать предупредили,что клоун разговорного жанра ротом звонить будет.
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06.11.2020 01:05 Відповісти
А почему не с Линусом Торвальдсом ?!

Вообще-то , Мелкософт не специализируются на разработке апликашек для одного пользователя и уж тем более с высочайшей степенью защищённости . Оне производят операционку , продукты т.н. mass production -- т.е. массовое приозводство . Такие как MS-Office . Ну и ещё баз данных .
У Мелкософта куча системных программеров на С++ . Куча на Dot-net .... Спецы по релятивке . Но JS оне не пользуют , Piton - тоже . MS-сиквел как база данных не лучшая для подобных систем .
Ну построят оне даже апликашку для web помимо серваков (а html тоже не их специализация) , а там выясниться , шо часть универов и школ имеют сеть на Линуксе , который не поддерживает ASP.net , не вообще Dot-Net платформу , а и их сетевые бродилки работают на JS .
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06.11.2020 01:21 Відповісти
А у него точно с головой все нормуль?
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06.11.2020 01:31 Відповісти
Всё так и задумано. Во всех системах онлайн голосования есть серьезные недостатки. Но если этим займется компания которая этим никогда не занималась - проблем с безопасностью будет вдвое больше. А если ей еще "помогут" наши дипломированные в Трускавце специалисты по диджитализации...
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06.11.2020 05:32 Відповісти
"и чтобы мы дошли до моей большой мечты - чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат"

А зачем? Ну вот хоть одна причина зачем это делать в Украине, если так никто не делает даже в намного более высокоразвитых странах?

В стране, где доступ к самым различным базам данных не имеет разве что ленивый, где защита данных и ответственность за их утечку - это нечто из области фантастики, где госсервисы, судя по их работе, верстают студенты первокурсники, делать интернет-голосование это даже не глупость - это преступление. Я уже не говорю о том, что такая система будет стоить просто неприличных денег с учетом того, что в мире никто такое широко не практикует.

Вопрос: если бы это не был очередной популистский высер не очень умного человека средних лет, то как это планируется реализовать всего за 3 года в стране, где бюджет не могут сверстать уже сегодня?
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06.11.2020 06:53 Відповісти
Додаток "Дія" - можливо навіть прообраз системи. За 3 роки можна відшліфувати до блиску. Ще треба заздалегідь переробити закони, підготувати населення тощо і вуаля - не такий страшний чорт, як його малюють місцеві користувачі.
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06.11.2020 17:03 Відповісти
сначала космическую ракету пусть сделают НЕЛОХУ
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06.11.2020 07:02 Відповісти
Ти про паралельні процеси колись чув?
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06.11.2020 16:41 Відповісти
Ото Сміт посміявся з дурника !
Після виборів в США,тепер тільки в нас такий причмелений прєзік буде !
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06.11.2020 07:13 Відповісти
Зачем что-то разрабатывать? Уже все есть, например Приват24. Всё платят картами онлайн конфиденциальной. Проблема в том, что аккаунты будут продавать, как это отследить правильно?
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06.11.2020 07:22 Відповісти
отпечатком пальца голосовать. сканер копейки стоит
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06.11.2020 08:02 Відповісти
Правильно. Кто в состоянии сканер купить и подключить - тот голосует...
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06.11.2020 08:35 Відповісти
Ничё, что у нас программисты тоже есть? Нет, нужно Мелкомягких просить. Клоун. Хотел бы диджитализировать, уже бы эти выборы были бы онлайн.
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06.11.2020 08:05 Відповісти
США показали насколько это плохая идея. Теряется доверие к выборам. Для Украины это вообще опасно.
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06.11.2020 08:17 Відповісти
Наш зеленый презерватив похож на актрису немецкого фильма для взрослых, готовую принять сколько угодно и с любой стороны. Эбонитовую палку тебе в анус засунуть и прочистить мозги не мешало бы!
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06.11.2020 08:18 Відповісти
Деньги не куда девать? В Украине не хуже программисты.
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06.11.2020 08:51 Відповісти
дело не в программистах, а в том что в принципе эта идея очень опасная. очень большие возможности для фальсификаций, особенно кацы ********* по всему миру вмешиваться в подобные системы. Эстония провела такой эксперимент, но там НАТО обеспечивала цифровую безопасность. Это очень сложно реализовать с точки зрения безопасности.
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06.11.2020 09:00 Відповісти
В кого краще цифрова безпека в НАТО, чи Мікрософт - це ще питання.
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06.11.2020 16:38 Відповісти
Страна идет в разнос, а этот идиот опять видосики записывает.
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06.11.2020 09:47 Відповісти
Я у шоці ... Майкрософт повинне давати по голові за піратські копії, тотально, ОС...
Це дуже схоже на прикритий хабар амерам.
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Державні підприємства купують техніку тільки з ліцензійною ОС. Більш-меньш великі приватні підприємства періодично перевіряють. То про "тотально" не треба розповідати.
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06.11.2020 16:30 Відповісти
))) ну молодці. вибрали саму завірусовану систему )))
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06.11.2020 11:08 Відповісти
У 10-ці захист непоганий. Та й в ПЗ інтернет-голосування система не важлива, бо це інші технології.
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06.11.2020 16:36 Відповісти
 
 