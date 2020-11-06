Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеодзвінка з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Було зазначено, що одна з пріоритетних цілей влади та профільного міністерства – за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн та діджиталізувати основні державні процеси.

"Ми дійсно цифровізуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", – розповів Зеленський.

За його словами, пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless.

"Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, впродовж наступних трьох років були цифровізовані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії – щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", – зазначив Глава держави. На переконання Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди довірятимуть більше".

Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади у напрямку діджиталізації послуг. "Все це надзвичайно корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що під час залучення до цього процесу приватного та державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися у майбутнє й мати більші амбіції щодо додаткових інвестицій, які ми можемо зробити", – зазначив Сміт.

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Зеленський закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада гарантуватиме захист їхніх інвестицій та створюватиме сприятливий бізнес-клімат. Зеленський зауважив, що Україна має всі умови для будівництва потужних дата-центрів. Зокрема, сприятливий клімат, надлишок екологічно чистої атомної енергії, фахівців у відповідних сферах.