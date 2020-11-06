Зеленський запропонував президенту Microsoft Сміту спільно розробити ПЗ для онлайн-голосування на президентських виборах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеодзвінка з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Було зазначено, що одна з пріоритетних цілей влади та профільного міністерства – за два з половиною роки перевести всі державні послуги в онлайн та діджиталізувати основні державні процеси.
"Ми дійсно цифровізуємо країну. Ми дійсно хочемо, щоб для людей держава була дуже комфортним сервісом. Ми перші зробили цифровий паспорт. Також зробили цифрові водійські права. У нас були проблеми з реєстрацією бізнесу, довгі черги, а сьогодні вже за 15-30 хвилин можна зареєструвати свій бізнес. Я вважаю, що це велика перемога", – розповів Зеленський.
За його словами, пріоритетне завдання на наступний рік – запустити програму Paperless.
"Ми хочемо вийти на те, щоб усі послуги до кінця моєї каденції, впродовж наступних трьох років були цифровізовані, і щоб ми дійшли до моєї великої мрії – щоб вибори в Україні також були трансформовані в інтернет-формат", – зазначив Глава держави. На переконання Зеленського, якщо програма для онлайн-голосування буде розроблена українцями спільно з фахівцями однієї з провідних світових компаній, то "такій технології люди довірятимуть більше".
Бред Сміт позитивно оцінив кроки української влади у напрямку діджиталізації послуг. "Все це надзвичайно корисно для українців. І все це насправді дуже корисно для нас. Тому що під час залучення до цього процесу приватного та державного секторів розширюється цифровий ринок. Це ті кроки, які можуть змусити нас подивитися у майбутнє й мати більші амбіції щодо додаткових інвестицій, які ми можемо зробити", – зазначив Сміт.
Зеленський закликав Microsoft активніше інвестувати в Україну, додавши, що українська влада гарантуватиме захист їхніх інвестицій та створюватиме сприятливий бізнес-клімат. Зеленський зауважив, що Україна має всі умови для будівництва потужних дата-центрів. Зокрема, сприятливий клімат, надлишок екологічно чистої атомної енергії, фахівців у відповідних сферах.
Будь ласка, зачекайте...
в Чернобыле, что ли?
Там сейчас реально промышленность не дымит, базара нет.
Вдавив би, та не дотягнуся
А точно Смит об этом знает?
Но это конечно, если выживем как страна!!!!
пусть сначала поставят оборудование просто для подсчета голосов
Вон в штатах выборец свой бюллетень в аппарат вставляет и все - голос уже в базе. Никаких ночных подсчетов бумажек , подтасовок, порчи бюллетеней . Но олигархам такие аппараты не выгодны - это правда
В случае с бумажками все это хоть можно проверить, пересчитать используя доверенных лиц. А в случае с электронным голосованием останется только верить Зе, что он не смахлевал используя админ ресурс (например то Баканова в СБУ, которое собственно и должно контролировать сервера и ПО).
Вы сильно доверяете СБУ как независимому органу????! Лично у меня к ним доверия - 0
единственный пример голосования он-лайн был в ОДИН РАЗ одной из стран Балтии. при этом страну с численностью населения чуть больше населения Киева накрыл "зонтиком" НАТО исключив любые возможности вмешательства извне блокируя внешний трафик.
Тебе не турбує, що економіка краіни увійшла в піке?
Смартфончиками гратися хочеця, ***?
https://youtu.be/W-6--81k8AQ
у людей 3ий день почта не работает, никто ничего сделать не может и управы никакой !
Диджитализаторы хреновы!
Знает, что до тюрьмы времени все меньше и меньше 😃😃😃😃😃
Вообще-то , Мелкософт не специализируются на разработке апликашек для одного пользователя и уж тем более с высочайшей степенью защищённости . Оне производят операционку , продукты т.н. mass production -- т.е. массовое приозводство . Такие как MS-Office . Ну и ещё баз данных .
У Мелкософта куча системных программеров на С++ . Куча на Dot-net .... Спецы по релятивке . Но JS оне не пользуют , Piton - тоже . MS-сиквел как база данных не лучшая для подобных систем .
Ну построят оне даже апликашку для web помимо серваков (а html тоже не их специализация) , а там выясниться , шо часть универов и школ имеют сеть на Линуксе , который не поддерживает ASP.net , не вообще Dot-Net платформу , а и их сетевые бродилки работают на JS .
А зачем? Ну вот хоть одна причина зачем это делать в Украине, если так никто не делает даже в намного более высокоразвитых странах?
В стране, где доступ к самым различным базам данных не имеет разве что ленивый, где защита данных и ответственность за их утечку - это нечто из области фантастики, где госсервисы, судя по их работе, верстают студенты первокурсники, делать интернет-голосование это даже не глупость - это преступление. Я уже не говорю о том, что такая система будет стоить просто неприличных денег с учетом того, что в мире никто такое широко не практикует.
Вопрос: если бы это не был очередной популистский высер не очень умного человека средних лет, то как это планируется реализовать всего за 3 года в стране, где бюджет не могут сверстать уже сегодня?
Після виборів в США,тепер тільки в нас такий причмелений прєзік буде !
Це дуже схоже на прикритий хабар амерам.