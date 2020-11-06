УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Агресія Росії проти України Оборона
5 960 13
армія (3483) ППО (1811) курсанти (120) змагання (229)

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

За підсумками виконання бойових стрільб із ЗРК "Стріла-10" переможцями конкурсу на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії ЗСУ стали четвертокурсники факультету ППО Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 01

Захід тривав кілька днів на полігоні у Рівненській області. За право називатися найкращими воїнами-зенітниками поборолися військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ, морської піхоти, а також Десантно-штурмових військ.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 02

Судді змагання визначали переможців за підсумками проведення трьох номінацій, а саме: "військово-професійна", "зенітна естафета" та "відбиття нападу противника". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТОрепортаж

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 03
У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 04

У результаті, курсанти з Харкова посіли два перші і одне друге місце.

У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС 05

Також дивіться: Всеукраїнський фінальний етап змагань зенітних розрахунків відбувається на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
показати весь коментар
06.11.2020 08:59
+2
Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
показати весь коментар
06.11.2020 09:14
+1
первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
показати весь коментар
06.11.2020 02:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
первонах В конкурсе на лучший взвод противовоздушной обороны ближнего действия победили курсанты ХНУВС - Цензор.НЕТ 5963
показати весь коментар
06.11.2020 02:57 Відповісти
че, молодцы ребята, поздравляю.
показати весь коментар
06.11.2020 06:39 Відповісти
будут каспских стервятников збивать
показати весь коментар
06.11.2020 06:41 Відповісти
Довго ще амерські підрахуї будуть кота за хвіст тянути? Кацапських троляк на цензорі нікому збивати...топлять за трампнаша ще побіду йому накаркають...
показати весь коментар
06.11.2020 06:57 Відповісти
Коли зелені остолопи не виконали ЖОДНОЇ програми озброєнь, то залишилось тільки влаштовувати конкурси стрільби з гармат, які ще при СРСР були виготовлені. Ну - ну. Від границі з окупантом до Харкова 40 км, тому, що вони там будуть збивати , коли ракети будуть запущені з території РФ? Для збиття такої зброї потрібні нові технології і нові озброєння, а також такі навчальні заклади і виробництва озброєнь потрібно переносити в глибину країни. Харків нехай займається культурою, цивільним виробництвом, а танкобудування , подібні військові училища прибрати в центральні області України, бо у разі війни не буде кому збивати дрони окупантів. Вже в Криму до балувались наші тупорилі еліти, коли не було ротації офіцерів, які жили поруч з окупантами на сусідніх квартирних площадках. Вже коли спостерігаєш війну в Нагірному Карабасі бачиш, що ракети з безпілотників занадто повільно підлітають до цілей, принаймні, їх чудово видно на відео. Ось де повинні бути задіяні молоді розумні курсанти для створення нових озброєнь.
показати весь коментар
06.11.2020 08:59 Відповісти
Кращі підрозділи Азербайджану показали себе в Нагірному Карабаху, з них треба брати приклади, а ті дорослі хлопчики ХНУПС із забавками та зі справжньою зброєю -це відголосок часів СРСР ( соцзмагання, кращий у підрозділі, грамоти, вимпели, подяки....), тупість аж зашкалює, може тим настрашите кацапського верховного. А наш верховний каже "главное, что не стреляют".
Підготовка військових потребує тишини і таємності, в цьому її перевага і тривоги противника.
Коли такі ЗРК вийдуть на східний державний кордон України з РФ за Новоазовськ і Луганськ, то можна і в газетах тішитись.
показати весь коментар
06.11.2020 09:14 Відповісти
Загалом -- все так... лиш... Починають все одно з Тучина... всі...
показати весь коментар
06.11.2020 13:08 Відповісти
У конкурсі на найкращий взвод протиповітряної оборони ближньої дії перемогли курсанти ХНУПС - Цензор.НЕТ 9611
показати весь коментар
06.11.2020 09:35 Відповісти
Ця техніка уже наприкінці 80-х була не новою.
По низьколітаючих ПЗРК "Стріла-2" справлялася краще "десятки".
показати весь коментар
06.11.2020 09:54 Відповісти
Так. Лиш... "Стрела-2М" вилітала з тої труби і... падала, майже до ґрунту, потім -- задіювались маршові двигуни... але Той момент -- коли Ті, хто не знав про Це, пластом на землі лежали...
показати весь коментар
06.11.2020 12:49 Відповісти
... на тому полігоні.. в Тучині... колись давно стріляв з АЗП-57... гарна була гарматка, не зовсім розумію, Чому її "списали"... як фізик не розумію...
показати весь коментар
06.11.2020 12:46 Відповісти
 
 