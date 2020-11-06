"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ. ФОТО

Російські окупанти намагалися атакувати позиції Збройних сил України, проте нарвалися на відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 7:27 до 7:40, тобто за 13 хвилин, по трьох розташованих поруч позиціях, не рахуючи "щільного стрілецького вогню", випущено: 22 постріли з СПГ (станковий протитанковий гранатомет. - Ред.), сім 82-міліметрових мін, два постріли з гранатомета. Загинув командир стрілецького батальйону 11-го полку, з "Востока", Панькін Андрій Андрійович, 21.10.1987г.р. Позивний "Марік". Почав бойовий шлях 29.05.2014 р. рядовим бійцем", - повідомив Ходаковський, опублікувавши фото ліквідованого найманця.

До того ж, терорист знову закликав відновити бойові дії на Донбасі.

"Якщо ми знаємо, що Україна воювати повномасштабно не буде, - то чому б не відповісти так, щоб бажання нас обстрілювати зникло надовго? А якщо своєю реакцією ми боїмося підштовхнути Україну до переходу в наступ, вважаючи, що Україна тільки й чекає приводу, то тоді ми не дуже розумні: хто шукає тільки привід - той його знайде", - запропонував Ходаковський.

За інформацією українського військкора Михайла Ухмана, російські окупанти намагалися атакувати наші позиції, проте нарвалися на відповідь: "З росіянами тільки так треба вчиняти - показувати силу - це секрет перемоги! Вірте в наші Збройні сили України, допомагайте їм, підтримуйте добровольців і нехай все буде Україна!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж

Згідно з інформацією сайту Work.ua, до пособництва російським окупантам уродженець Маріуполя Панькін Андрій Андрійович працював мотористом і столяром.



