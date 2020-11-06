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"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Російські окупанти намагалися атакувати позиції Збройних сил України, проте нарвалися на відповідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 7:27 до 7:40, тобто за 13 хвилин, по трьох розташованих поруч позиціях, не рахуючи "щільного стрілецького вогню", випущено: 22 постріли з СПГ (станковий протитанковий гранатомет. - Ред.), сім 82-міліметрових мін, два постріли з гранатомета. Загинув командир стрілецького батальйону 11-го полку, з "Востока", Панькін Андрій Андрійович, 21.10.1987г.р. Позивний "Марік". Почав бойовий шлях 29.05.2014 р. рядовим бійцем", - повідомив Ходаковський, опублікувавши фото ліквідованого найманця.

Командира стрілецького батальйону Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ 01

До того ж, терорист знову закликав відновити бойові дії на Донбасі.

"Якщо ми знаємо, що Україна воювати повномасштабно не буде, - то чому б не відповісти так, щоб бажання нас обстрілювати зникло надовго? А якщо своєю реакцією ми боїмося підштовхнути Україну до переходу в наступ, вважаючи, що Україна тільки й чекає приводу, то тоді ми не дуже розумні: хто шукає тільки привід - той його знайде", - запропонував Ходаковський.

За інформацією українського військкора Михайла Ухмана, російські окупанти намагалися атакувати наші позиції, проте нарвалися на відповідь: "З росіянами тільки так треба вчиняти - показувати силу - це секрет перемоги! Вірте в наші Збройні сили України, допомагайте їм, підтримуйте добровольців і нехай все буде Україна!".

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Згідно з інформацією сайту Work.ua, до пособництва російським окупантам уродженець Маріуполя Панькін Андрій Андрійович працював мотористом і столяром.

Командира стрілецького батальйону Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ 02
Командира стрілецького батальйону Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ 03

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Топ коментарі
+100
земля стекловатой херою Новососсии!!!
ЗЫ.. напоминаю, все кто плохо себя вел и делала Украине зло, в следующей жизни родятся крысами на помойках Рашки..
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06.11.2020 11:24
+76
Отличная новость с утра. Земля стекловатой мрази окупанту.
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06.11.2020 11:24
+62
Отморозок.
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06.11.2020 11:24
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Панькин-*******)
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06.11.2020 20:38 Відповісти
пусть этот ***** горит в аду.
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06.11.2020 21:09 Відповісти
Украинские В
оины Молодцы!
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06.11.2020 21:16 Відповісти
Его в могилу провожал насмешек шквал, Иные хохотали просто бешено. И только я, лишь я один рыдал. Я так мечтал узреть его повешенным. !
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06.11.2020 23:56 Відповісти
+++++++
"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 9172 Эпитафия в стиле Роберта Бернса!!!
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07.11.2020 01:34 Відповісти
Эпитафия шикарная.

Но, ничтожное физлицо Панькин слишком мелкая шавка для такой эпитафии:

её по праву заслуживает лишь сам Ходаковский.
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07.11.2020 02:57 Відповісти
якесь геть не обтяжене інтелектом обличчя в хєроя новососії...
Сидів би вдома, був би живий. Мерзотник знайшов нарешті свою долю!
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07.11.2020 00:58 Відповісти
Морда лица законченного нравственного дегенерата: 33 года, а глаза мутные и бессмысленные, как у 80-летнего старика, пившего всю жизнь денатурат и тормозную жидкость.
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07.11.2020 02:41 Відповісти
рожа типичная для ватника.вечно с бодуна.
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07.11.2020 06:43 Відповісти
"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 9652"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 5951"Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 4018
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07.11.2020 11:20 Відповісти
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