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Київська область (1404) наркотики (888) Правоохоронні органи (2243) прокуратура (1537)

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва викрито та затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, на початку літа 2020 року 50-річна громадянка Російської Федерації разом зі спільниками - громадянами України та громадянкою РФ організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

Спільники безпосередньо виготовляли метадон, а мешканка Російської Федерації здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого "товару", як на території України, так і за її межами, а саме - у Росії та Білорусії.

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 01

Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти майже 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу.

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04.11.2020 під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури співробітниками ДБН НП України проведено обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу метадон.

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 02

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили майже 35 кг метадону, приблизно 1 тонну прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг наркотичного засобу метадон, понад 250 кг хімічних сполук, приблизно 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень.

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 03

Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 04

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За незаконні дії зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 05
Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 06
Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 07
Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 08
Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 09
Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 10
Фото: сайт прокуратури

Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн 11

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Топ коментарі
+10
Так вот какой завод хуйло жене Медведчука подарил
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06.11.2020 11:36
+4
Не "легализовали", а "декриминализовали", и хранение в небольших объемах, а не производство в размере 35 кг
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06.11.2020 11:58
+4
Рашкіну громадянку на по-життєве!
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06.11.2020 12:13
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Так вот какой завод ***** жене Медведчука подарил
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06.11.2020 11:36 Відповісти
а в штате Орегон легализовали метадон, метамфетамин и героин Мощная нарколаборатория, которой руководила гражданка РФ, ликвидирована на Киевщине: изъято 35 кг метадона и 1 тонна прекусоров на 50 млн грн - Цензор.НЕТ 6516
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06.11.2020 11:38 Відповісти
Не "легализовали", а "декриминализовали", и хранение в небольших объемах, а не производство в размере 35 кг
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06.11.2020 11:58 Відповісти
ну це лишь першый крок
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06.11.2020 18:44 Відповісти
Прекурсоры то таке.
Но 35 кг метадона, это достаточно до..х...я.
Давайте вспомним метадоновую терапию. Я напомню, метадон поступил за год до принятия закона. В Одессу.
Привыкание быстрее чем от ширева (водный раствор опия).
Легенда была - борьба со СПИД , типа принятие перорально. Не внутривенно.
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06.11.2020 11:41 Відповісти
отпустят под честное слово?
или таки посадят...
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06.11.2020 11:55 Відповісти
Я не понял, так что Шмыгаль и Зе завтра уже не будут рассказывать про успехи в 2030м году??? Или им таки успели "отгрузить"???
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06.11.2020 11:57 Відповісти
Рашкіну громадянку на по-життєве!
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06.11.2020 12:13 Відповісти
Гммм...Пазли складуються...Становиться зрозуміло, чого местні проголосували за другий срок...Там така побочка довгограюча, що дозволить ще й на третій срок всадити...
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06.11.2020 12:17 Відповісти
Шукайте хіміків і тих, хто їм прекурсори продав і хімічне скло. Салекс?
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06.11.2020 12:55 Відповісти
Громадян України посадити, кацапів-розстріляти.
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06.11.2020 14:33 Відповісти
маша захарова ?
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Вот что у нас делают граждане России во время войны, кроме того что ширяются? Когда будут перекрыты границы?
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06.11.2020 14:44 Відповісти
Вопрос к СБУ .
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07.11.2020 15:56 Відповісти
Из высокотехнологического на фото только холодильник Потужну нарколабораторію, якою керувала громадянка РФ, ліквідовано на Київщині: вилучено 35 кг метадону та 1 тонну прекурсорів на 50 млн грн - Цензор.НЕТ 4575
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06.11.2020 17:43 Відповісти
Неужели непонятно, что останавливать завоз наркотиков в россию может только упоротый рашист. Пожалуйста, не останавливайте завоз наркотиков в Росию
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06.11.2020 22:40 Відповісти
россияне грузины чеченци и воры всех мастей именно у нас. выкривают их когда работают уже налаженные мощности или когда воры начинают наглеть от безнаказанности. а это годы и даже десятилетия их свободной работы и пребывания в Украине. вопрос............. а до момента задержания, что делали полиция и сбу ? сам отвечу. снимали бабло до критической отметки. вывод. силовики, это и есть самые настоящие бандиты под прикрытием своих воможностей пагон и должностей
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07.11.2020 10:16 Відповісти
А кацапку ТО, случайно, не грохнули, при попытке?
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07.11.2020 16:15 Відповісти
 
 