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Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли корупційному призначенню на керівну посаду у Міністерстві оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Києва "підбирала" кандидатів на роботу в Головному управлінні майна та ресурсів Міноборони України. За 60 тис. доларів США вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишньому директору одного з державних підприємств. "Вирішити питання" жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мінюсті.

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі під час одержання "авансу" в розмірі 5 тис. американських доларів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, у тому числі посадовців, причетних до корупційної оборудки.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ затримала ректора столичного вишу під час одержання понад $3 тис. за оформлення фальшивих запрошень для 12 іноземців. ФОТОрепортаж

Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 01
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 02
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 03
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 04
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 05
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 06
Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ 07

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и шо с того?? чи не новость, ну остался дерьмак без 60 штук и шо? завтра другая сестра напишет объявление в центре занятости, место то сытное кошерное и бабло можно быстро отбить))
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06.11.2020 12:03 Відповісти
ну спіймали а ці що давали де?анхели лізуть глистами до влади
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06.11.2020 12:09 Відповісти
Хмм.Не знал что у Ермака есть сестра.Я думал что Порошенко его сестру вместе с братом убил и скинул в шахту.Еще книжку про них написали.Молодая гвардия,не? Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1334
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06.11.2020 12:10 Відповісти
Подружка брата Єрмака?
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06.11.2020 12:15 Відповісти
Родная сестра брата Ермака.
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06.11.2020 15:18 Відповісти
як пагаварівал сіфілітік члєнін - страной может управлять любая ***** даже кухарка за опрєдєльонную сумму...
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06.11.2020 12:20 Відповісти
у него много сестёр и братьев, у них лицензия на торговлю тёплыми местами, если нужно тёпленькое кресло обращайся к этой тёте, она тебя пристроет не дорого, за пару месяцев вернёшь потраченное бабло.
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06.11.2020 12:20 Відповісти
Смішно просто. Наприклад Генштаб на Повітрофлотському мабуть на половину забитий сєпарами, зливали все корєшам своїм та родичам донецьким і мабуть зараз зливають, квартири отримають даром в столиці, пенсії жирні будуть, хабарі їм носять ось такі "кур'єрки", для цього їх і тримають там і всюди. Всі все знають, але всіх все влаштовує мабуть...
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06.11.2020 12:34 Відповісти
Круглосуточный пипец
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06.11.2020 12:36 Відповісти
начните с главного кадровика яцино...) там есть, что копать...)
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06.11.2020 13:38 Відповісти
А какие выгоды дает такая должность? Неужели так позволят безнаказанно разворовывать военное имущество? Неужели не заложат конкуренты? И чего она в скорой? Оперативная комбинация или действительно поплохело, когда поняла что зароботок сорвался и "маячит" колония?
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06.11.2020 14:47 Відповісти
А сколько стоит должность министра обороны или нач. генштаба? Может будем назначать на открытом аукционе, на ПРОЗОРО? Хоть какой то толк будет от этих персонажей, казна пополнится.
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06.11.2020 15:15 Відповісти
 
 