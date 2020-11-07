"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У самому центрі Харкові відбулася масова акція протесту. Харків'яни, що представляють сферу громадського харчування, вимагають послаблення карантинного режиму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Стіна".
Спочатку учасники акції зібралися у сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.
Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає лише безробіття" та інші.
Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб відпрацювати рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.
Протестувальники зазначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.
"З обов'язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки", - наголошують організатори.
До акції протесту біля будівлі ОДА долучився власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього майже сотня працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.
Людям у прямому сенсі немає за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.
Фото: Telegram-канал Харкова
Будь ласка, зачекайте...
На совести "Велюра" и Тищенка за последние пол года тысячи погибших от Ковида украинцев . Я не шучу .
Он на практически каждой прессухе - БЕЗ маски, равно как его сурдопереводчик.
Врач и вообще просто образованный это понимает , а вот сантехнику объяснить трудно . Поэтому , тут и вопрос дискуссионный -- вы скажете , что личный пример важен , но но и но -- оне ведь уже попугали народ запретом посещения парков и полицейским спецназом против купальщика !
Поэтому пример бы я снимал на видео , когда он после прессконференции одевает масску подходя к толпе ... и в толпе все в масках !
Как бы оно в итоге поболее не вышло. Хотя ... по разному бывает.
И шота ты мало платишь налогов с 12к. Сумарно подоходный и ЕСВ с зарплаты плюс военка что-то около 40%. 12000 * 0,4 = 4800... 2к как-то мало... что наводит на определенные мысли.
С другой стороны в такой сране, как наша, вообще вопрос оплаты налогов спорный, учитывая, кто их собирает и распределяет.
Всё сложно короч.
Там все по саннормам, правда?))
А в развитых странах никих книжек нет , бо случай с отравлением -- 100% гарантия банкротсва и долга в сотни тысяч (если не миллионы) баксов . Другая система сдержек и противовесов . За последнее время (этак лет 40-60) у владельцев общепита и вообще сферы услуг нет никаких шансов выиграть любую тяжбу . Кстати , подобная же картина с судами работодателей против наёмных работников .
Я восторгался, когда мне рассказывали о пост-индустриальных странах, где сфера производства минимальна, а под 60-80% экономики это сфера услуг - вот прям как эти ребята.
Я восторгался касивыми картинками живописующими как это класно - частное предпринимательство.
Нда. Видимо... кто-то мне когда-то звиздел.
Откройте салон красоты или кафэшку в красной зоне. И сразу закройте... ибо карантин. Но продолжайте платить аренду... и живите сугубо на нулевые доходы с этой кафешки
Вот тогда и поговорим, ладно?
бар- развлекуха
а то орали хуже не будет
господи население
киплинг сказал что клоун на троне хуже раба!
но что вам киплинг
вы ж умеете только жрать срать и совокупляться
а когда я еще в начале китайского треша говорила люди у нас еще есть грамотные специалисты привлеките их