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"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У самому центрі Харкові відбулася масова акція протесту. Харків'яни, що представляють сферу громадського харчування, вимагають послаблення карантинного режиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Стіна".

Спочатку учасники акції зібралися у сквері на площі Свободи. Потім вони перебазувалися до обласної адміністрації.

Люди тримають плакати "Ми хочемо їсти", "Як платити оренду?", "Дайте працювати", "Моїй дитині потрібна куртка", "Після 20:00 зростає лише безробіття" та інші.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 01

Власники кафе і ресторанів, а також бармени та інші працівники вимагають створити робочу групу спільно з органами влади, щоб відпрацювати рішення про роботу закладів громадського харчування на карантині.

Протестувальники зазначили, що їм не вижити в таких умовах карантину. Одна з вимог протестувальників: надати можливість вибирати час роботи за форматом закладу: день, вечір, ніч.

Також читайте: Рада запровадила штрафи за порушення маскового режиму

"З обов'язковим дотриманням усіх норм карантинної безпеки", - наголошують організатори.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 02

До акції протесту біля будівлі ОДА долучився власник кафе з єнотами. Владислав Киянський прийшов на протест з твариною. Він повідомив, що після повного локдауну навесні ледве відновив бари. Він зазначив, що все зробив з нуля в цій країні. У нього майже сотня працівників. І йти у відпустку за свій рахунок вони просто не можуть.

Людям у прямому сенсі немає за що жити. Все літо бари працювали, щоб віддавати борги за весну, а тепер знову йти в повний локдаун - це означає поховати бізнес.

Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 03
Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 04
Мы есть! Мы хотим есть!: сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест 05
Фото: Telegram-канал Харкова

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Топ коментарі
+25
публика на 90% голоснувшая за кернеса и зеленского внезапно обнаружила шо ей нечего есть)
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06.11.2020 13:23
+17
Їжте Бубачку з асфальтом. "Мы есть! Мы хотим есть!": сотни работников пищевых заведений Харькова вышли на антикарантинный протест - Цензор.НЕТ 6667
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06.11.2020 13:19
+15
МИНУТОЧКУ!
Полтора года тому назад вы стали кушать ЗЕлёное дерьма и убеждать нас, составить вам компанию. Так чем вы не довольны? Хотите есть? Еште. Полной ложкой.
Да, не забудите от Кернеса зачарпнуть. Из его судна.
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06.11.2020 13:25
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Я живу в Харькове и не вижу никаких ограничений и запретов. Детей на каникулы отправили, и то со страшным скрипом. Горсовет отказывался переводить старшеклассников на дистанционку, пока не вмешалась областная полиция. Тогда в течении часа поменяли свое решение. Всё работает, ездит и развлекается.Не понятно,что их так мордует...Карантин не хотим, ограничений не хотим, и в масках ходить не хотим...
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06.11.2020 13:42 Відповісти
Вот насчёт масок и карантина -- после Коли Тищенко и кофепития Бубочки с Ляшко ... трудно народ убедить , шо Ковид это не заговор рептилоидов .

На совести "Велюра" и Тищенка за последние пол года тысячи погибших от Ковида украинцев . Я не шучу .
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06.11.2020 13:47 Відповісти
Вноси в свой список министра здравоохранения, г-на Степанова.
Он на практически каждой прессухе - БЕЗ маски, равно как его сурдопереводчик.
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06.11.2020 14:00 Відповісти
Насчёт маски можно поспорить , бо маска нужна только там , где по-близости другие люди ...
Врач и вообще просто образованный это понимает , а вот сантехнику объяснить трудно . Поэтому , тут и вопрос дискуссионный -- вы скажете , что личный пример важен , но но и но -- оне ведь уже попугали народ запретом посещения парков и полицейским спецназом против купальщика !
Поэтому пример бы я снимал на видео , когда он после прессконференции одевает масску подходя к толпе ... и в толпе все в масках !
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Elvic Vic Если переполненные больницы и страдания близких людей, не могут переубедить, значит просто у людей отсутствует инстинкт самосохранения и ответственности.Надо и свои мозги включать.
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06.11.2020 14:04 Відповісти
вы можете объяснить как ваш славный город мог проголосовать за кернеса, шария и опзж? вы со стороны смотритесь диковато...
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06.11.2020 18:07 Відповісти
Пусть идут приставным шагом к зеленой даче мисками по асфальту стучать.
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06.11.2020 13:42 Відповісти
Я з 12000 грн зарплаты 2000 вертаю державі налогами. Скільки дає ресторатор чи охвіціянт? Мабуть що нічого. Чого вони витребовують від держави?
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06.11.2020 13:47 Відповісти
Давай считать. Скорее всего он платит ЕСВ как минимум. А еще он платит налоги с зарплаты сотрудников, коих может быть более 1.
Как бы оно в итоге поболее не вышло. Хотя ... по разному бывает.
И шота ты мало платишь налогов с 12к. Сумарно подоходный и ЕСВ с зарплаты плюс военка что-то около 40%. 12000 * 0,4 = 4800... 2к как-то мало... что наводит на определенные мысли.
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06.11.2020 14:02 Відповісти
Он просто не в курсе.
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06.11.2020 14:15 Відповісти
Справедливости ради стоит отметить, что все эти ушлые предприниматели избегают налогов как могут и по большей части платят намного больше, чем положено или не платят вообще.
С другой стороны в такой сране, как наша, вообще вопрос оплаты налогов спорный, учитывая, кто их собирает и распределяет.

Всё сложно короч.
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06.11.2020 14:21 Відповісти
нужно открыть кафешки и закрыть больницы, и гепиных сторонников будет меньше в разы
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06.11.2020 13:51 Відповісти
Без ресторана (кафе)можно продержаться, без больниц нет. С хера бастуют официанты а не медики? Не пошли бы они нах?
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06.11.2020 13:52 Відповісти
Можно. А вот без денег... продержаться сложно, если у тебя доход официанта.
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06.11.2020 14:04 Відповісти
Так хай йдуть санітарами, або вивчаються на вчителя, тай гребуть по 4000 уе
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06.11.2020 16:56 Відповісти
Есть не пить, можно подождать. Кстати, а железная миска может заменить шахтерскую каску? Если шахтеры бастуют, многим становится не по себе. А если стучать миской по асфальту, что будет?
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06.11.2020 13:52 Відповісти
Рашенки любишь?
Там все по саннормам, правда?))
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06.11.2020 14:08 Відповісти
Санитарные книжки нужны только там , где за отравление клиента суд никогда не берёт сторону клиента .
А в развитых странах никих книжек нет , бо случай с отравлением -- 100% гарантия банкротсва и долга в сотни тысяч (если не миллионы) баксов . Другая система сдержек и противовесов . За последнее время (этак лет 40-60) у владельцев общепита и вообще сферы услуг нет никаких шансов выиграть любую тяжбу . Кстати , подобная же картина с судами работодателей против наёмных работников .
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06.11.2020 14:21 Відповісти
Сало, хліб, часник.. беріть їжте.
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06.11.2020 14:00 Відповісти
Ужасный конец откладывается- будет безконечный ужас.
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06.11.2020 14:07 Відповісти
а мертвый мэр к ним выползет?
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06.11.2020 14:08 Відповісти
Эхх... помню, в школе в начале 90х рассказывали, как это плохо - плановая экономика. Как это плохо - совок. Я верил.
Я восторгался, когда мне рассказывали о пост-индустриальных странах, где сфера производства минимальна, а под 60-80% экономики это сфера услуг - вот прям как эти ребята.
Я восторгался касивыми картинками живописующими как это класно - частное предпринимательство.

Нда. Видимо... кто-то мне когда-то звиздел.
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06.11.2020 14:11 Відповісти
"Заставь дурака богу молиться - он и лоб разобьёт" (С)
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06.11.2020 14:14 Відповісти
Прокатись в КНДР и укрепишься в своих сомнениях ! Там все планово, правда на всю страну один пузатый чел. Остальные просто поклонники ЗОЖ.
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Може ты ще СССР восторгался?С его колхозами и надоями "Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест - Цензор.НЕТ 4062
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06.11.2020 18:25 Відповісти
Серега, абц, Саша, Змий... докажите мне что я не прав. Делом.
Откройте салон красоты или кафэшку в красной зоне. И сразу закройте... ибо карантин. Но продолжайте платить аренду... и живите сугубо на нулевые доходы с этой кафешки
Вот тогда и поговорим, ладно?
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06.11.2020 22:29 Відповісти
Так ты всё правильно говоришь.Только плановая СССР ще хуже.Плюс пропаганда,когда говорят,що сосед выздоровел,а ты бухой с его поминок "Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест - Цензор.НЕТ 5071
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06.11.2020 22:44 Відповісти
Знаешь... даже СССР не додумался до такой дичи, как считать всех и каждого по умолчанию больными / виновными.
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09.11.2020 12:03 Відповісти
Большинство в масках,но даже на это мероприятие некоторые пришли без масок.Как им можно доверять?Проплаченная акция.Никто не запрещает работу на вынос.Харьков - город зневажающих правила и законы.В Метро более трети ездят со спущенными масками,некоторые вообще их снимают.Аналогично и в других видах транспорта.Асоциальных элементов надо штрафовать на 17000 на месте.Внедрять распознавание лиц везде на время пандемии.И ресторанах -тоже.Иначе не разрешать работать.Тогда штраф будет адресным,как на дорогах.
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06.11.2020 14:17 Відповісти
Почитайте про эффективность и вред масок и тогда не будете писать такую ерунду.
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06.11.2020 14:45 Відповісти
Denis Denissov 9ab7c2b0 Достаточно вас почитать и сразу станет понятно,что ученые и медики во всем мире, просто тупицы в сравнении с вами.
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06.11.2020 14:53 Відповісти
Даже ВОЗ до этого лета говорила, что маски нужны только больным. И во многих странах нет обязательного масочного режима.
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06.11.2020 15:01 Відповісти
Не я придумал маски -не мне их отменять.Вред маски меня только рассмешил.Я ,как строитель всю жизнь проработал в маске в пыльных условиях и всё равно харкал грязью.Бывало по12 часов кряду.Кто маску не одевал - давно сыграли в ящик.
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06.11.2020 14:56 Відповісти
Не путайте строительную пыль с вирусами)
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06.11.2020 15:00 Відповісти
Живучесть вируса стократ меньше,чем туберкулёзной палочки или чумы или натуральной оспы.
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06.11.2020 15:07 Відповісти
"Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест - Цензор.НЕТ 1228 Совок закінчився, а на шляху "к светлому будущему" кормить никто не обещал...Е безвіз - мандруйтє на клубніку
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06.11.2020 14:25 Відповісти
Только столовки. Кабаки - під замок!
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06.11.2020 14:29 Відповісти
Афигеть млять!!! Нет слов! Какого иглесиаса рыгаловки и прочие велюры уже стали "пищевые заведения"! Закрыть на! бузите дальше!
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06.11.2020 14:30 Відповісти
Очень жаль этих людей. В нормальных странах в таких случаях ввели базовый доход. Кстати , и у нас такое можно было бы сделать, если бы власть не выделывалась, а выполняла свои обязательства взятые перед МВФ и Мировым банком. Вова пытался пропетлять и усидеть на двух стульях. Не вышло. А люди теперь страдают.
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06.11.2020 14:32 Відповісти
Это эмфимизированные продавцы алкоголя! гуляйте лесом!
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06.11.2020 14:34 Відповісти
Чем с эпидемиологической точки зрения нахождение в баре или кафе опаснее нахождения в трамвае или вагоне метро?
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06.11.2020 14:43 Відповісти
В метро вы едете 30-40 минут,а в ресторане вы находитесь часами.Фактор времени и условий -очень важный.
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06.11.2020 14:59 Відповісти
По этой логике все кто работает часами в общем помещении являются разносчиками вирусов.
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06.11.2020 15:03 Відповісти
метро - необходимость передвижения
бар- развлекуха
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06.11.2020 18:01 Відповісти
и в метро все в масках. А в баре в маске не поешь))
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06.11.2020 18:09 Відповісти
Маски не помогают. К тому же 99% их использует не по правилам. Поэтому от них только вред.
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06.11.2020 18:12 Відповісти
не пишите бред.
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06.11.2020 18:20 Відповісти
тем что вы в метро и в трамване не чвакаете
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06.11.2020 14:44 Відповісти
больше голосуйте за психопата-уголовника-сепара гепу и его шайку.
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06.11.2020 14:49 Відповісти
хай бубочка и ко выделяют деньги на поддержание из 66 миллиардов ковидных денег..там и на поддержку карантина и безработных и на лекарства
а то орали хуже не будет
господи население

киплинг сказал что клоун на троне хуже раба!
но что вам киплинг
вы ж умеете только жрать срать и совокупляться
а когда я еще в начале китайского треша говорила люди у нас еще есть грамотные специалисты привлеките их
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06.11.2020 14:49 Відповісти
В США ликвидировали чуму и многое другое намного раньше.Ещё и России помогали от голода с конца 19 века и до конца 90х.
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06.11.2020 15:01 Відповісти
Справедливое требование. пусть президент накормит народ. если из ковидного фонда выделяют средства на асфальт, то на еду голодающим должно быть и подавно. Или асфальт важнее жизней?
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06.11.2020 18:00 Відповісти
Короче выбор сложный.Шо от ковида здохнуть,що с голодухи.Давайте логически рассуждать.От Ковида лучше подыхать,бедным или богатым?От Ковида легче защититься бедному или богатому?Шо хорошо Ковиду,когда ты богатый или бедный?Ясно,шо Ковиду хорошо,когда ты бедный и не можешь под жопу ему антибиотиком дать.Так,шо лучше быть богатым и здоровым?Так лучше водку пить,чем воевать.И миновать тюрьмы замок суровый.И девушек роскошных целовать.Всё это лирика.Так какая разница,как подохнуть?От Ковида или от безденежья?С деньгами проще мне кажется.Можно купить лечение,а не поможет,то хоть умрёшь богатым и с полной уверенностью,що попробовал все варианты.А без грошей как?Разве сможешь?Тому лучше бизнес,а не локдаун "Мы есть! Мы хотим есть!": сотні працівників харчових закладів Харкова вийшли на антикарантинний протест - Цензор.НЕТ 618
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06.11.2020 18:38 Відповісти
Ну єслі ви хатітє єсть, ето вам до хла Володимировича. Коли ж ви довбні малороські збагнете - Україна заживе щасливо, коли всі розмовлятимуть українською.
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06.11.2020 19:12 Відповісти
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