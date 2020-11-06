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СБУ (5559) митниця (623) євробляхи (134)

СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що протиправний механізм був організований посадовими особами митного посту "Солотвино" разом з іншими цивільними особами. До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки.

На кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях".

За наявною інформацією, корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.

СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення євроблях 01
СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення євроблях 02
СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення євроблях 03

Також дивіться: "Євробляхери" протестують у центрі Києва: відбулися сутички з поліцією, рух транспорту перекрито. ВIДЕО

Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

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Топ коментарі
+6
Т.е. платить по 700 Евро "на лапу" у бляхеров денежки есть, и они не возмущаются. А заплатить налоги в казну - нееет, только хардкор, только шара.
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06.11.2020 14:11
+4
Стоимость своих услуг таможенники оценивали в 700Евро за автомобиль. + растаможка и налоги. В итоге вылазит сумма превышающая стоимость самого авто в 2-3 раза. А скажите, неужели бы государство что то потеряло бы если бы в Украине была фиксированная растаможка и снижена на ети 700Евро и даже больше. Чтобы не выгодно было платить взятки таможенникам? Ах, да, я же забыл, чем же таможенники и депутаты и власть которая пролоббировала ети законы за откаты от тех же таможенников будет харчеваться.
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06.11.2020 14:13
+3
Прав на 100%! Вот при Порохе не одной евробляхи не было в стране. Да и вообще, и трава была зеленее и небо голубее. Пришло ЗЕленое чмо и все испортило.
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06.11.2020 14:05
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Дааа, развёл фигляр коррупцию. Так сказать, дал коррупции ЗЕлёный свет.
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06.11.2020 14:00 Відповісти
Прав на 100%! Вот при Порохе не одной евробляхи не было в стране. Да и вообще, и трава была зеленее и небо голубее. Пришло ЗЕленое чмо и все испортило.
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06.11.2020 14:05 Відповісти
Байден выиграл выборы!!!
Слава Украине и Слава США!!!
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06.11.2020 14:03 Відповісти
та це ще вночі стало ясно, коли в Джорджії Байден вийшов в лідери.
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06.11.2020 14:09 Відповісти
Ще рано про це говорити.
СБУ разоблачила на Закарпатской таможне коррупционную схему при ввозе "евроблях" - Цензор.НЕТ 8356
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06.11.2020 14:11 Відповісти
В результаті цієї корупції щоразу під Верховну Раду євребляхери влаштовують свої акції.
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06.11.2020 14:05 Відповісти
Не може бути, там же новиє літса.
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06.11.2020 14:06 Відповісти
Тому то й іде боротьба за потоки, а нам розказують про боротьбу з корупцією
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06.11.2020 14:50 Відповісти
Даже не удивлен. Ето те кто громче всех кричали что нужно повысить растаможку *евроблях*? Все что делает власть ето создало армию чиновников и бухгалеторов, а потом создает проблемы украинцам чтобы за хорошие откаты их же и решать. Больше в Украине ничего не работает и не производится.
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06.11.2020 14:08 Відповісти
евроблядеры разпустились! совращают наворованым боблом паскуды о погранцы страдают
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06.11.2020 14:09 Відповісти
Т.е. платить по 700 Евро "на лапу" у бляхеров денежки есть, и они не возмущаются. А заплатить налоги в казну - нееет, только хардкор, только шара.
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06.11.2020 14:11 Відповісти
Если у быдла нет хотя бы 10 тыс$ на б/м нормальную машину, пусть ездит на автобусе.
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06.11.2020 14:14 Відповісти
Порохоублюдок 8%, ты быдлом назвало 90% украинцев которые в отличие от тебя и твоего хозяина-Мародера не воруют а живут на зарплату в $200-300 из которой половину отдают твоему Парашенк и Ахметову за свет и газ. Так что не удивляйся что твои Свинарчуки пролетели на выборах и дальше пролетят.
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06.11.2020 14:18 Відповісти
200 баксів це 5600 грн... У нас мінімалка 5000 ВЗАГАЛІ-ТО! А мінімалку в нас отримують хіба ті, хто решту в конверті! Ну і ще трохи бюджетники - і ВСЕ!
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06.11.2020 15:26 Відповісти
Дура! ты сидишь на субсидии, деньги на которую в бюджет закидывают люди, те самые 8%! быдло живет за наш счет. твой транспорт телега, автобус, и метро по праздникам. ходи пешком, здоровей будешь. каждая гнида придумала, что оно человек и ему нужна машина.
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06.11.2020 17:24 Відповісти
Ты не злй карлик, ты неадекватный придурок.
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06.11.2020 18:14 Відповісти
Зедебил ,так Ахметов с беней в вашей зедебильной шайке.А если живут 90% на 200-300 долларов ,так откуда деньги на евробляхи и взятки таможенникам? Вот у меня нет ,лишних 700 долларов,я как все растаможил по льготному тарифу за 1300,уплатив все налоги.А они просто не хотят этого делать.Пригнали лом с разборки за 600 долларов,отдали таможенникам ,за незаконный вьезд и оформление на несуществующую фирму,продали лохам за 2000-2500,зачем платить налоги?Кто куда пролетит зедебил ,уже показали местные выборы.
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07.11.2020 09:24 Відповісти
Кстати за $10тыс в Украине можно купить ту же 10-ти летнюю *евробляху* по твоим словам. Новая машина стоит $25-40тыс. Расскажи ето учителям и пенсионэрам которым Петя платит минимум по $500 в месяц судя его выступлениям с трибун.
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06.11.2020 14:23 Відповісти
А с какого пенсионеры должны ездить на машинах? Пусть ездят на автобусе.
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06.11.2020 14:36 Відповісти
Прям таки нова від 25К????

https://firstgear.ua/news/auto/samye-deshevye-krossovery-v-ukraine-za-2020-god-18320.html
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06.11.2020 15:27 Відповісти
То на что ты кинул ссылку я за машины не считаю. Етот металолом вообще должен быть запрещен к ввозу. Я лучше куплю 10-15 *евробляху* чем ето китайское говно которое скрипит и разваливается еще не выехав с автосалона. У меня знакомый, тоже любитель *новья* уже купил за $12000 Саманд вроде так ето ведро называется. Всем коллеги его над ним смеялись и никто не хотел ехать с ним домой. Через пол года и он хватался за голову и проклинал ету машину. Но пришлось ездить на етом ведре больше 2 лет пока кредит не отдал. Продал за $7000 такому же лоху и в спину смеялся ему.
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06.11.2020 19:26 Відповісти
Ок, Шкода Фабія від 380 тис. грн, Форд Фієста від 500 тис. грн, Хюндай і30 485 тис. грн, Сітроєн С3 409 тис. грн - типові європейські тачки. Весь ЄС їздить в основному на таких машинах, а не на Ауді А6 чи БМВ 5, які гонять на бляхах!



І чим наведенні по ссилці Сузукі Вітара і Рено Дастер погані? Сузукі - це Японія, там фуфло не роблять!
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06.11.2020 19:59 Відповісти
Шкода Фабиа, Фиеста и ****** считаются машинами а не самоходными повозками? Вы ето серьезно? Вы хоть раз в нормальной машине ездили типо тоета Авенсис или Опель Инсигния? Заметь, я в пример привожу авто среднего класса и 2008-2012 годов. Я же не с потолка тебе дичь толкаю. Кого я возил на своей Авенсис 2008 года все были в ах***е. Думали что ето новая машина люкс класса. После нее в шкоду как в ведро залазишь. Про ****** и рено я даже говорить не хочу.
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06.11.2020 20:35 Відповісти
Просто зайдіть в гугл і гляньте ТОП-10 найпопулярніших нових машин у Європі...
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06.11.2020 21:36 Відповісти
І так, Авенсіс - такоє, Тойота починається з Кемрі))) Ну і справжні Тойоти - це Крузак, Прадік, Хайлендер, Тундра, Секвойя і тд...
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06.11.2020 21:38 Відповісти
Камри то х***ня и одни понты. Да и новые Авенсисы с 2011 года уже пошли копии корейских КИА до тошноты китайским пластиком обиты. А джипы я не люблю. По городу на них устаешь ездить как на грузовике и болтает как на корабле. Про трудности парковки вообще молчу. У меня еще есть Вектра 2002 года универсал 160лс. По грибы ездить. В жопе любой крузак оставит пыль глотать.
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06.11.2020 21:46 Відповісти
Авенсіс з 2018 уже НЕ РОБЛЯТЬ! Авенсіс в Європе вже замінила та ж Кемрі...
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06.11.2020 22:12 Відповісти
Главное никто не хотел с ним ехать домой,сказочник зедебильный!
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07.11.2020 09:31 Відповісти
Стоимость своих услуг таможенники оценивали в 700Евро за автомобиль. + растаможка и налоги. В итоге вылазит сумма превышающая стоимость самого авто в 2-3 раза. А скажите, неужели бы государство что то потеряло бы если бы в Украине была фиксированная растаможка и снижена на ети 700Евро и даже больше. Чтобы не выгодно было платить взятки таможенникам? Ах, да, я же забыл, чем же таможенники и депутаты и власть которая пролоббировала ети законы за откаты от тех же таможенников будет харчеваться.
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06.11.2020 14:13 Відповісти
от бачиш сам все розумієш, отак і живемо. здавалося б нічого складного, так навпаки лише створюють умови для корупції, за рахунок неї живуть і борються, бо ж як не стане корупційної схеми на митниці, наприклад, не будуть валізи готівки їхати на гору, не буде з ким боротися.
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06.11.2020 14:57 Відповісти
Згоден, можна 700-1000 євро (як у Грузії), але за однієї умови - щоб вернули ТО - тоді не завозитимуть сюди чадячий хлам з вирізаним каталізатором... ТО, звичайно, має бути не ментовське, а як у НІмеччині - на СТО!
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06.11.2020 15:29 Відповісти
Для етого ТО нужно проходить при ввозе авто а не для поголовно для всех людей создавать проблемы и драть раком.
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06.11.2020 19:28 Відповісти
У Німеччині ТО регулярне, а не при купівлі авто!
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06.11.2020 21:37 Відповісти
Как говорила моя бабушка, Коня кують а жаба ногу пiдставляе. Ты немец? Или у тебя зарплата как у немца? Зачем же ты голопузый холоп хочешь себе и другим геморой прицепить? Немцы к твоему сведению всю жизнь на немецких машинах ездили, и немец мог за пару своих зарплат купить себе хорошее авто, а у нас б***дь всю жизнь на старые жигули собирали по всех родственниках. Или ты хочешь чтобы Януковоча с сожалением вспоминали, и просили чтобы он вернулся и опять отменил ето глупое ТО? Если вернут ТО то пускай и возвращают визовый режим с ЕС. Кто пройдет ТО тому и визу раз плюнуть получить. Визу даже легче получить чем ТО. И виза раз аж на 5 лет дается а не каждый год как ТО проходить.
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06.11.2020 22:01 Відповісти
Повернення ТО - один із пунктів угоди про асоціацію з ЄС...

У мене дизельна Кіа Сід універсал, ТО пройде. Робоча Мазда 6 2,5 теж пройде.

Для того, щоб пройти ТО, достатньо, щоб машина була справжня - ніхто не заставляє відповідати стандартам Євро-6!
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06.11.2020 22:04 Відповісти
Нах тогда мне твоя асоциация с ЕС если от нее только одни проблемы и никакой пользы. Если так вопрос станет колом то я проголосую против ЕС.
А насчет твоей дизельной ГовноСида так в Европе во многих странах дизеля уже запрещены. И честное ТО она не пройдет. И смысл ассоциации с ЕС чтобы запретить авто ниже Еро-6, а через год-два и Евро-7. Так что сдавай на металолом. Типо я ТО не проходил. Пока не заплатишьна лапу не пройдешь. Посмотри на коптящие маршрутки и грузовики ездящие по Киеву и по стране. Они тоже ТО прошли. Пойди понюхай у них выхлопную или посмотри какая у них резина и двери и совпадает ли количество мест с требованиями.
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06.11.2020 22:17 Відповісти
В Україні діє Євро-5 досі... Моя машина повністю відповідає Євро-5 і в нормальному технічному стані!
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06.11.2020 23:05 Відповісти
На заборе тоже много чего написано... А в реальности совсем по другому. Во первых немцы ето еще те на*бщики. Если не знаешь то США оштрафовали Фольксваген на $50млрд!!! и заставили отозвать и утилизировать проданные десятки тысяч автомобилей за несоблюдение норм выбросов авто. А ведь ето немцы сами придумали фишку каждый год повышать нормы выбросов, чтобы немецкие автоконцерны- гиганты не простаивали и впаривали каждый год новые автомобили, утилизируя старые. Да и сами немцы уже давно не те что раньше. Сейчас они и взятки берут и пробег скручивают. То же самое касается и тебя. Я просто уверен что нет у тебя уже давно никакой Евро-5. Во первых на нашем бензине и поддельных маслах нужно максимум каждые 50тыщ менять форсунки и катализаторы. Во вторых в Украине на большинстве заправок и бензина нету Евро-5. И в третьих я вообще не понимаю зачем ты так любишь чтобы тебя насиловали а заодно всю Украину? Или ты с етого что то имеешь как таможенники с *евроблях*? Я тысячу доводов приведу что ТО ето только выкачка денег, времени и нервов у миллионов украинцев. Нужно каждый год уволиться с работы на несколько дней чтобы посвятить вылизыванию сраки чиновникам и мусорам ради ненужного талона, который кстати создает аварийные ситуации так как закрывает обзор на лобовом стекле. Кстати, если по справедливости, так нужно запретить как раз новые автомобили с ксеноновыми фарами. Именно они слепят встречные машины и провоцируют ДТП.
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06.11.2020 23:47 Відповісти
ЄС вимагає вводити не ментовське ТО, а на СТО. Йде заміна масла планова - заодно тобі ТО проведуть і тут же талон видадуть. Що не так???

В мене машина не чадить чорним димом, як бляхи! А нам цим всим дихать взагалі-то, в мене кілька родичів від раку померли, а канцерогени у вихлопі!

P.S. В нових машинах вже давно фари не ксенонові, а ДІОДНІ, які не сліплять!
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06.11.2020 23:58 Відповісти
Ты уже такую х***ню несешь что на голову не налазит. Твои родственники что на евробляхе ездили и под выхлопной трубой спали? Меньше нужно сигареты, кальяны и прочую х***ню курить было. Рак скорее от сигарет или ежегодной флюрографии будет чем от *евроблях*. Ты лечиться пробовал? Или ты просто работник СТО который ждет свою выгоду с ТО. Не боишься реального рака и прочих болезней от прокленов которыми тебя будут обсыпать те кто будет проходить ТО?
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07.11.2020 02:33 Відповісти
*Щоб машина була справна - Т9 з телефона))
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06.11.2020 22:04 Відповісти
Шо орехи закончились СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях" - Цензор.НЕТ 3481 К стати , а насчет евро номеров , до сих пор не могу понять , какого Фига человек купивший машину в Польше , должен ее растомаживать , че за херня , у нас же вроде свободная торговля подписана , или она не для всех СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях" - Цензор.НЕТ 9004
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06.11.2020 14:14 Відповісти
тебе зачем об этом думать, мурзилка, твой транспорт инвалидная коляска.
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06.11.2020 14:16 Відповісти
У нас свободная торговля и пезвиз только для олигофренов, для денег которые они выводят из страны, для леса и для електроенергии. На етом преимущества *свободной торговли* с ЕС закончены.
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06.11.2020 14:20 Відповісти
Зедебил ,у тебя прямо сегодня бенефис ,строчишь по всем темам ,прямо спец.представитель зеленой плесени,может тебе советником к главному зедебилу? Ну прямо не олигофрен ты наш.Тебе недоумку откуда знать ,что вообще такое свободная торговля? У тебя вся торговля на базаре и еще с таможенниками .
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07.11.2020 09:40 Відповісти
Причем тут свободная торговля? Номера должны быть местные. Поляк купивший машину в Германии для личного пользщования, должен в течение месяца перерегистрировать ее в Польше и получить польские номера.
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06.11.2020 14:37 Відповісти
Хрень полная, автор пишет о том, в чем не разбирается, или слышал звон, да не знает о чем он.
Когда загоняют на "коня", то есть гражданин ЕС за рулём своей машины, то как ему можно создать какие то препятствия? Это чревато. Да и стоит это €300-500
За €700-1000 особо смелые таможенники, но не особо умные, оформляли беспрепятственный ВЫЕЗД евробляхи с просроченными сроками пребывания в Украине без оформления штрафа в размере 170 тыс.грн. Плюс за €1000-2000 машину вообще убирают из базы, но это машина должна быть машиной, а не тазиком
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06.11.2020 14:15 Відповісти
СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях" - Цензор.НЕТ 7337 Рома Ровенский 36200534 Рома акстизь , какие налог в казну , это бу машина , там все уже давно уплачено + действует ассоциация о свободной торговле , или вы на Восадзе работаете СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях" - Цензор.НЕТ 828 А налоги человек имеющий машину и так платит , покупая топливо , там все включено СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях" - Цензор.НЕТ 9397
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06.11.2020 14:23 Відповісти
Ты про свободную торговлю расскажи бабушкам у подъезда. Попробуй ввези хоть килограмм сахара в ЕС для начала, потом расскажешь. Или ввези в ЕС машину из-вне ЕС. Или килограмм курятины экспортируй в ЕС, после этого поговорим.
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06.11.2020 14:39 Відповісти
а ти рома кто..ровно явно еще не в молдавіі
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07.11.2020 09:22 Відповісти
Есть очень действеный рецепт для евроблях и евробляХеров - принять Закон по которому передвижение евроблях по Украине запретить, при заезде евробляхи на таможенную территорию при оплате всех платежей и сборов выдавать укр.номера и пусть счастливые едут... нечем оплатить - оставлять машины на таможенном складе до полной оплаты всех платежей и сборов... и нечего мутить воду. затрахали барыги евробляшные.
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06.11.2020 15:24 Відповісти
Заодно надо подкинуть идею Европарламенту, пущай и там людям нагадят, чтобы не было дешовых автомобилей.
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06.11.2020 15:55 Відповісти
На пункті пропуску «Солотвино» маски-шоу. Там спецпризначенці СБУ затримали митника, який «гасив» євробляхи, перезаганяв в Україну по іноземним паспортам на рік сам за кермом і брав за це гроші від посередників
https://t.me/c/1129544352/30926
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06.11.2020 17:16 Відповісти
і таи схеми працюють по всіх таможнях..
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07.11.2020 09:21 Відповісти
 
 