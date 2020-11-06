СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях". ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.

Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що протиправний механізм був організований посадовими особами митного посту "Солотвино" разом з іншими цивільними особами. До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки.

На кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях".

За наявною інформацією, корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.







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Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.