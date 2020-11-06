СБУ викрила на Закарпатській митниці корупційну схему під час ввезення "євроблях". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України викрила посадових осіб Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення в країну автомобілів з іноземною реєстрацією.
Про це пише пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що протиправний механізм був організований посадовими особами митного посту "Солотвино" разом з іншими цивільними особами. До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки.
На кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 "євроблях".
За наявною інформацією, корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.
Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.
Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Украине и Слава США!!!
https://firstgear.ua/news/auto/samye-deshevye-krossovery-v-ukraine-za-2020-god-18320.html
І чим наведенні по ссилці Сузукі Вітара і Рено Дастер погані? Сузукі - це Японія, там фуфло не роблять!
У мене дизельна Кіа Сід універсал, ТО пройде. Робоча Мазда 6 2,5 теж пройде.
Для того, щоб пройти ТО, достатньо, щоб машина була справжня - ніхто не заставляє відповідати стандартам Євро-6!
А насчет твоей дизельной ГовноСида так в Европе во многих странах дизеля уже запрещены. И честное ТО она не пройдет. И смысл ассоциации с ЕС чтобы запретить авто ниже Еро-6, а через год-два и Евро-7. Так что сдавай на металолом. Типо я ТО не проходил. Пока не заплатишьна лапу не пройдешь. Посмотри на коптящие маршрутки и грузовики ездящие по Киеву и по стране. Они тоже ТО прошли. Пойди понюхай у них выхлопную или посмотри какая у них резина и двери и совпадает ли количество мест с требованиями.
В мене машина не чадить чорним димом, як бляхи! А нам цим всим дихать взагалі-то, в мене кілька родичів від раку померли, а канцерогени у вихлопі!
P.S. В нових машинах вже давно фари не ксенонові, а ДІОДНІ, які не сліплять!
Когда загоняют на "коня", то есть гражданин ЕС за рулём своей машины, то как ему можно создать какие то препятствия? Это чревато. Да и стоит это €300-500
За €700-1000 особо смелые таможенники, но не особо умные, оформляли беспрепятственный ВЫЕЗД евробляхи с просроченными сроками пребывания в Украине без оформления штрафа в размере 170 тыс.грн. Плюс за €1000-2000 машину вообще убирают из базы, но это машина должна быть машиной, а не тазиком
https://t.me/c/1129544352/30926