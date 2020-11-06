Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціональної організованої злочинної групи, яка причетна до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.
Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, що Лоту Гулі - це відомий азербайджанський кримінальний авторитет, справжнє ім'я якого Надір Саліфов. Його звинувачували у бандитизмі та викраденні людей. Надір Саліфов організував злочинні угруповання в декількох країнах і керував ними навіть із в'язниці. Угруповання Лоту Гулі були в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Молдові, Туреччині.
В Україні угруповання Лоту Гулі відоме своїми злочинами в Одесі. Минулого року членів угруповання затримали за розбійний напад на бізнесмена. У нього відібрали понад 700 тис. грн і 23 тис. доларів, медики доставили чоловіка в лікарню з вогнепальним пораненням. Цього року членів Лоту Гулі затримали за викрадення людей в Одесі.
Кримінального авторитета Надіра Саліфова застрелили в серпні 2020 року в Туреччині.
Будь ласка, зачекайте...
Криминальный авторитет Надира Салифова застрелили в августе 2020 году в Турции.Источник: https://censor.net/ru/p3229511
всё Гули Лото разные...
- одни чурки короче ! .
НАШИХ ТОЖЕ ЛОВИТЕ, ДАРМОЕДЫ !!! .