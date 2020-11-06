Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціональної організованої злочинної групи, яка причетна до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.



Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, що Лоту Гулі - це відомий азербайджанський кримінальний авторитет, справжнє ім'я якого Надір Саліфов. Його звинувачували у бандитизмі та викраденні людей. Надір Саліфов організував злочинні угруповання в декількох країнах і керував ними навіть із в'язниці. Угруповання Лоту Гулі були в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Молдові, Туреччині.

В Україні угруповання Лоту Гулі відоме своїми злочинами в Одесі. Минулого року членів угруповання затримали за розбійний напад на бізнесмена. У нього відібрали понад 700 тис. грн і 23 тис. доларів, медики доставили чоловіка в лікарню з вогнепальним пораненням. Цього року членів Лоту Гулі затримали за викрадення людей в Одесі.

Кримінального авторитета Надіра Саліфова застрелили в серпні 2020 року в Туреччині.