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Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціональної організованої злочинної групи, яка причетна до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі 01

Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

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Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі 02

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі 03
Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, що Лоту Гулі - це відомий азербайджанський кримінальний авторитет, справжнє ім'я якого Надір Саліфов. Його звинувачували у бандитизмі та викраденні людей. Надір Саліфов організував злочинні угруповання в декількох країнах і керував ними навіть із в'язниці. Угруповання Лоту Гулі були в Україні, Росії, Білорусі, Вірменії, Молдові, Туреччині.

В Україні угруповання Лоту Гулі відоме своїми злочинами в Одесі. Минулого року членів угруповання затримали за розбійний напад на бізнесмена. У нього відібрали понад 700 тис. грн і 23 тис. доларів, медики доставили чоловіка в лікарню з вогнепальним пораненням. Цього року членів Лоту Гулі затримали за викрадення людей в Одесі.

Кримінального авторитета Надіра Саліфова застрелили в серпні 2020 року в Туреччині.

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Топ коментарі
+5
Ну, насколько я понял, название группировки походит от погоняла человека, который её организовал и которого застрелили летом в Турции. А сейчас задержали одного из членов этой группировки. Но, новость подана коряво, тут согласен.
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06.11.2020 14:23
+4
а где подевались наши преступники?
всё Гули Лото разные...
- одни чурки короче ! .
НАШИХ ТОЖЕ ЛОВИТЕ, ДАРМОЕДЫ !!! .
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06.11.2020 14:18
+4
Наши в кабмине, в парламенте, а Ахметов вообще в лондоне. Это наши, родные, а то чурки, дикари. Вы посмотрите видео этого гули- это пипец, это неандерталец с интелектом обезьяны.Украина страдает от своей толерантности в отношении биомусора.
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06.11.2020 15:51
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Кто то понимает смысл новости?
Криминальный авторитет Надира Салифова застрелили в августе 2020 году в Турции.Источник: https://censor.net/ru/p3229511
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06.11.2020 14:16 Відповісти
Ну, насколько я понял, название группировки походит от погоняла человека, который её организовал и которого застрелили летом в Турции. А сейчас задержали одного из членов этой группировки. Но, новость подана коряво, тут согласен.
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06.11.2020 14:23 Відповісти
а где подевались наши преступники?
всё Гули Лото разные...
- одни чурки короче ! .
НАШИХ ТОЖЕ ЛОВИТЕ, ДАРМОЕДЫ !!! .
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06.11.2020 14:18 Відповісти
Хто ж сам себе ловитиме
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06.11.2020 14:29 Відповісти
Наши в кабмине, в парламенте, а Ахметов вообще в лондоне. Это наши, родные, а то чурки, дикари. Вы посмотрите видео этого гули- это пипец, это неандерталец с интелектом обезьяны.Украина страдает от своей толерантности в отношении биомусора.
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06.11.2020 15:51 Відповісти
Якшо вона така ізвєстна, то чому раніше не затримували?
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06.11.2020 14:29 Відповісти
Чекали поки змінить стать Співробітники СБУ затримали у Львові члена відомого злочинного угруповання Лоту Гулі - Цензор.НЕТ 7887
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06.11.2020 14:32 Відповісти
Хз хто це, все розмито, а виглядає на здохляка якогось.
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06.11.2020 14:31 Відповісти
Жерти бандюкам нема що.Все награбоване ЗЄ-каммандє на вибори віддали.
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06.11.2020 22:58 Відповісти
 
 