Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві на станції метро "Славутич" затримали 42-річного киянина, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.
Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався завдати тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.
Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.
Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.
Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру і обрання запобіжного заходу.
Будь ласка, зачекайте...
Кто из них мент? я в шоке.
И нафига, спрашивается, в метро полиция? Шоб замечания делать?
А прикинь, если бы он с стволом пришел...
Где бы еще в Европе быдло позволило распылять в глаза баллончик правоохранителю？
только у нас!
тут писали о статистике выздоровевших
а статистику умерших от короны.дома .неа..вы пцр будете ждать неделю
моя знакомая сегодня спросила ты за чей счет лечишься???????адепт зеленского
за чей счет??мама миа..***..за коломойского! хотя мне не смешно
І потім нам розповідають що не можно дозволяти громадянам вільно володіти зброєю.
Наше общество морально разложилось и потеряло всякий стыд.
Так и живем.
Сколько психопатов вокруг!
пассажиры отбивают нарушителей порядка от ментов !
Менты ходят с дулей в кармане и не могут даже за себя постоять!
Твою м*ть, что происходит?!
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Толерантность в этом случае хуже глупости.