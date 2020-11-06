Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура. ФОТО

У Києві на станції метро "Славутич" затримали 42-річного киянина, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався завдати тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.

Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

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Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру і обрання запобіжного заходу.



