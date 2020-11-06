УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
69388 відвідувачів онлайн
Фото Київські новини
19939 78
карантин (15303) Київ (8956) маска (129) Метрополітен (430) прокуратура (1766) стрілянина (1132) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві на станції метро "Славутич" затримали 42-річного киянина, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався завдати тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі.

Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та мені пох#й! .. Викликай поліцію!" - пасажири і кондуктор ледь не побили жінку, яка намагалася пройти в салон трамвая без маски. ВIДЕО

Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура 01

Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Зараз вирішується питання про повідомлення правопорушнику про підозру і обрання запобіжного заходу.

Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура 02
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура 03

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+68
надо стрелять боевым и в голову. Одним ублюдком станет меньше
показати весь коментар
06.11.2020 15:48
+61
100% ватный представитель рюськага мира
показати весь коментар
06.11.2020 15:47
+43
Быдло вонючее ,,, животное млять
показати весь коментар
06.11.2020 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
ментовский беспредел
показати весь коментар
06.11.2020 15:46 Відповісти
))))))
показати весь коментар
06.11.2020 16:10 Відповісти
100% ватный представитель рюськага мира
показати весь коментар
06.11.2020 15:47 Відповісти
вони і в Європі так бикують.
показати весь коментар
07.11.2020 01:29 Відповісти
надо стрелять боевым и в голову. Одним ублюдком станет меньше
показати весь коментар
06.11.2020 15:48 Відповісти
Або хоч в коліно. І таких виродків половина в транспорті.
показати весь коментар
06.11.2020 16:12 Відповісти
Що Ви? Хочете отримати кухвайка_lives_matter?
показати весь коментар
06.11.2020 18:00 Відповісти
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7626
показати весь коментар
06.11.2020 21:39 Відповісти
Быдло вонючее ,,, животное млять
показати весь коментар
06.11.2020 15:49 Відповісти
Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей, а еще 4 пассажира откріли огонь (шутка) из автоматов, коп был в шоке, даже пистолет не успел достать.
показати весь коментар
06.11.2020 15:50 Відповісти
меня это тоже убило...
Кто из них мент? я в шоке.
показати весь коментар
06.11.2020 17:36 Відповісти
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8427 +++
показати весь коментар
06.11.2020 18:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мусорня о*уела!!!
показати весь коментар
06.11.2020 15:50 Відповісти
Сегодня прям праздник дол∆@€∆ов какой-то)))
показати весь коментар
06.11.2020 15:51 Відповісти
Он и не заканчивался.
показати весь коментар
06.11.2020 15:53 Відповісти
Довбні програють 0:2.
показати весь коментар
06.11.2020 15:58 Відповісти
Очень надеюсь эта падла получит хотя бы условку из-за 4 грн и бычества
показати весь коментар
06.11.2020 15:52 Відповісти
нападение на мента хорошая статья по уголовке..
показати весь коментар
06.11.2020 16:13 Відповісти
Чтобы остановить злоумышленника один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать.

И нафига, спрашивается, в метро полиция? Шоб замечания делать?
показати весь коментар
06.11.2020 15:52 Відповісти
А когда "доблестная" полиция выяснит, что травмат незаконно приобретён, то на пассажира заведут уголовку и посадят
показати весь коментар
06.11.2020 15:55 Відповісти
совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета
показати весь коментар
06.11.2020 15:59 Відповісти
хорошо бы иметь ещё разрешение на ношение
показати весь коментар
06.11.2020 16:05 Відповісти
Без нього б не дізнались зареєстрований чи ні.
показати весь коментар
06.11.2020 16:07 Відповісти
бред не пиши
показати весь коментар
06.11.2020 16:55 Відповісти
Иногда полиция в метро крышует незаконную торговлю, иногда "не замечает" расклейщиков незаконной рекламы и "нищих-побирушек" в вагонах, хотя знает их всех в лицо.
показати весь коментар
06.11.2020 16:05 Відповісти
Тот случай когда, как говорится, надо и власть употребить!
показати весь коментар
06.11.2020 15:54 Відповісти
Очень надеюсь , что заболеет КОВИДом и здохнет , предварительно потратив 40-50 тысяч Из-за замечание о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 268
показати весь коментар
06.11.2020 15:56 Відповісти
Ідіот. Прийшов на перестрілку з балончиком та ножем, ще й без маски.
показати весь коментар
06.11.2020 15:57 Відповісти
Он думал, что круче него только Чак Норрис. Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1015

А прикинь, если бы он с стволом пришел...
показати весь коментар
06.11.2020 16:01 Відповісти
У пасажирів знайшовся б, випадково, легальний БТР. Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4930
показати весь коментар
06.11.2020 16:05 Відповісти
и без пистолета
показати весь коментар
06.11.2020 16:02 Відповісти
Фигасе, в полицейского балоннчиком... здесь бы его за это уже мордой в пол и машина полиции приехала.
показати весь коментар
06.11.2020 15:57 Відповісти
і правильно б зробили. А в нас оно, бачете, пасажири поліціянтів захищають)), сміх та й годі... Пасажир пальнув з зареєстрованої зброї і лише тоді цього телепня вдалось затримати... Тьху.. блін.
показати весь коментар
06.11.2020 16:08 Відповісти
ничего плохого нет в защите полицая если он занят добрым делом
показати весь коментар
06.11.2020 16:09 Відповісти
а хто каже що це погано?? Це смішно і прикро водночас.
показати весь коментар
06.11.2020 16:11 Відповісти
В минулому столітті казали "згодувати" ... Щось змінилося в головах ...
показати весь коментар
06.11.2020 16:09 Відповісти
Народ оскотинивается окончательно, а государство теряет остатки уважения к нему.
Где бы еще в Европе быдло позволило распылять в глаза баллончик правоохранителю？
показати весь коментар
06.11.2020 16:03 Відповісти
а где в Европе пассажир отбивает мента от нарушителя???
только у нас!
показати весь коментар
06.11.2020 17:38 Відповісти
Увы, так. Наши полициянты из метро способны только грабить понаехавших селян-заробитчан и стричь деньги с бабушек-торговок всякой петрушкой в подземных переходах и выходах из метро. Интересно, когда приносят домой "вкусненькое" жене и деткам, говорят, что эти деньги пахнут потом и слезами бабушек с незаконных рынков？
показати весь коментар
06.11.2020 20:15 Відповісти
я тут умникам бы посоветовала волонтером пойти в ковидное отделение
тут писали о статистике выздоровевших
а статистику умерших от короны.дома .неа..вы пцр будете ждать неделю
моя знакомая сегодня спросила ты за чей счет лечишься???????адепт зеленского
за чей счет??мама миа..***..за коломойского! хотя мне не смешно
показати весь коментар
06.11.2020 16:07 Відповісти
Тобто затримати зловмисника вдалося не завдяки поліції, а завдяки озброенному (хоча і хлопавкою) громадянину.
І потім нам розповідають що не можно дозволяти громадянам вільно володіти зброєю.
показати весь коментар
06.11.2020 16:08 Відповісти
Депутаты, чиновники, судьи, они уже вооружены, зачем им давать гражданам право на оружие, они же не самоубийцы
показати весь коментар
07.11.2020 01:15 Відповісти
Отправить в инфекционку ухаживать за ковидными больными на пару недель.
показати весь коментар
06.11.2020 16:09 Відповісти
Один из красноречивых примеров почему нам нужна легализация оружия
показати весь коментар
06.11.2020 16:09 Відповісти
что такое по Вашему "легализация оружия" ?
показати весь коментар
06.11.2020 16:11 Відповісти
Коли всім безкоштовно роздають.
показати весь коментар
06.11.2020 16:22 Відповісти
Чтоб у чувака вместо газового баллончика был боевой пистолет?
показати весь коментар
06.11.2020 16:21 Відповісти
Чтоб каждый который захотел вытащить талончик или ствол - 10 раз подумал - не получит ли он пулю в жопу.....
показати весь коментар
06.11.2020 16:37 Відповісти
Непонятный пример какой-то? Вы имеете в виду, что легализация оружия нужна, чтоб этот урод сразу же мента завалил и пассажиров бы перестрелял?
показати весь коментар
06.11.2020 17:18 Відповісти
Не обязаьельно, в Великобритании полицейские без оружия, но даже отмороженным арабам и укуренным неграм хватает ума подчиняться требованиям представителям власти.
Наше общество морально разложилось и потеряло всякий стыд.
Так и живем.
показати весь коментар
06.11.2020 20:18 Відповісти
А в мєнта в кобурі, як годиться, були шмат сала і огірок.
показати весь коментар
06.11.2020 16:12 Відповісти
кива?
показати весь коментар
06.11.2020 16:13 Відповісти
"Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники. И радоваться!"
показати весь коментар
06.11.2020 16:16 Відповісти
Это капец. Готов сделать человека инвалидом (лишить зрения), лишь бы не надеть маску! Господи, сколько же у нас быдла упоротого! Из-за замечания о маске мужчина напал на полицейского в метро Киева: останавливали выстрелом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8011
показати весь коментар
06.11.2020 16:19 Відповісти
Как можно быть таким неадекватом? А если бы ему в вагоне кто-то сделал замечание, он бы в ответ зарезал бы нафиг!!!
показати весь коментар
06.11.2020 17:16 Відповісти
Уявіть собі,що таких неадекватів у нас відсотків двадцять точно...Негаразди на роботі,побутові проблеми,безгрошів"я,безнадія,образи - все це може зійтися разом в один момент і тоді досить одніє іскри,щоб людина перетворилась у ненормального і перестала адекватно реагувати на навколишніх...І це може статись з кожним...Все добре,коли добре,але коли погано,то,як казав Кличко "нех...й шастать"...
показати весь коментар
06.11.2020 17:32 Відповісти
Да, человек внезапно от накопившихся проблем может стать неадекватом. Но газовый баллон и нож у него внезапно с собой не появляются. Этот - неадекват по жизни.
показати весь коментар
06.11.2020 18:47 Відповісти
истории тут одна другой лучше.
Сколько психопатов вокруг!

пассажиры отбивают нарушителей порядка от ментов !

Менты ходят с дулей в кармане и не могут даже за себя постоять!
Твою м*ть, что происходит?!
показати весь коментар
06.11.2020 17:40 Відповісти
Такое быдло надо отстреливать как бешеных собак.
показати весь коментар
06.11.2020 18:11 Відповісти
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7406
показати весь коментар
06.11.2020 18:22 Відповісти
а ви бачили як у США копи працюють,тільки но правопорушник поліз у кишеню по ньому відразу ж відкривають вогонь..
показати весь коментар
06.11.2020 18:47 Відповісти
Точно. Громадянина з травматом застрелили б відразу.
показати весь коментар
06.11.2020 18:54 Відповісти
так,бо це робота копа правопорушника зупиняти..
показати весь коментар
06.11.2020 18:56 Відповісти
А злочинець з ножем, тим часом утік би. Поки поліцай стріляв би в доброчесного громадянина з травматом. Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5641
показати весь коментар
06.11.2020 19:03 Відповісти
быдло лайф мэттер Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 843
показати весь коментар
06.11.2020 18:58 Відповісти
таки нужно разрешать скрытое ношение оружия, от полиции толку нет, а агрессивного придурка лучше просто похоронить, потому как нападать будет и дальше пока кого нибудь не убьёт
показати весь коментар
06.11.2020 18:59 Відповісти
Чому поліцейські не стріляють в голову цим дібілам ?
показати весь коментар
06.11.2020 19:03 Відповісти
а не Вы первый будете верещать про полицейский беспредел?
показати весь коментар
06.11.2020 19:17 Відповісти
животное
показати весь коментар
06.11.2020 19:16 Відповісти
здоровый кабан судя по фото... штанишки моднячие в обтяжечку....)) в камеру и там *********** животное...(( из за таких животных мы никогда не вычухаемся с этого **....ч....го короновируса....я лично устал уже в маске...и всех призываю твари. носите маски.... вот неделю уже лежат мой товарищ с женой на кислороде в тяжолом состоянии. он зав. отделением паталогоонатом и консультант главного судмедэксперта города а жена зам.глав врач больницы! вот так то... а биздюкам всяким шуточки ...кто то но не я...((
показати весь коментар
06.11.2020 19:52 Відповісти
Учіться у американськиї та Європейських копів.Ніж в руці-куля в голову!
показати весь коментар
06.11.2020 19:55 Відповісти
Коли метрополітен працює то не впаде корона у плебея одіти маску. Я б зрозумів би його дії коли б меро зупинили. Тому скотиняці вимагаю років з 5 тюрми, а пану , який застосував свій пістолет травмат (замість сцикунів з поліції) премію від пана Авакова за соціальну не байдужість, тобто не за ідіотизм. А взагалі потрібно вводити вільний продаж зброї, бо далі буде ще гірше!
показати весь коментар
06.11.2020 21:25 Відповісти
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва

************
Через зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 36
показати весь коментар
06.11.2020 23:17 Відповісти
Дело не в маске..а в неповиновении дебильной власти... мусор представляет власть...Точка..
показати весь коментар
06.11.2020 23:23 Відповісти
Судя по поведению предполагаю, что чел. просочился "с той стороны". Еще недавно чел с дружбанами стоял в опочлении против укров, а тут какой-то укр его учит жить. Его, лишнехромосомного заставляет надеть намордник какой-то укр. да еще на ненавистной ему мове! Ну и свело крышу у придурка.

Толерантность в этом случае хуже глупости.
показати весь коментар
07.11.2020 07:17 Відповісти
 
 