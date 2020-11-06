КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300". ФОТОрепортаж

Комплекс призначений для ведення розвідки і завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника. Також він здатний доставляти вантажі до 300 кг.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Генеральний конструктор-генеральний директор Олег Коростельов зазначив, що виробництво такого апарата коштуватиме набагато дешевше, ніж купувати за кордоном.

"Ми плануємо, що дослідно-конструкторська розробка апарату і програмне забезпечення пункту управління коштуватимуть приблизно 150 млн грн. Турецький комплекс Україні коштував значно більше. Основні витрати - це комплектуючі. Оптико-прицільна станція обходиться щонайменше в $300 тис. Оптико-прицільна станція на турецький безпілотник - це $1-1,2 млн", - зазначив він.

За словами Коростельова, в разі отримання фінансування на початку 2021 року вже до кінця року Бюро зможе представити дослідну модель.

"Чому ми взялися за безпілотник. Тому що "Луч" проводить роботу зі створення комплексу крилатих ракет, які включають всі елементи, які мають бути в такому літаку. Це системи виявлення, системи радіолокації, дальньої навігації, обчислення шляху тощо... Адже безпілотник насамперед потрібен для розвідки. І окремі частини системи раніше вже були розроблені і впроваджені в інші системи. Усе що напрацювали раніше, ми перекинули на цей надзвуковий літальний апарат. Тут є станція виявлення, яка необхідна розвідці як на суші, так і на морі. Є спеціальний радіо-локаційних сканер, який з точністю сканує шари землі. Далі - інерціальна система", - додав Коростельов.

Вага цього безпілотника 420 кг, з максимальним вантажем - 1130 кг. Розмах крил - 14 м, довжина 8,57 м.

Залежно від типу двигуна може розвивати швидкість від 210 до 580 км на годину і літати від 3 до 26 годин.

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Фото: Цензор.НЕТ.