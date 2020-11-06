УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
62350 відвідувачів онлайн
Фото Суспільство
36720 177
безпілотник (524) військово-промисловий комплекс (58) Коростельов Олег (12)

КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Комплекс призначений для ведення розвідки і завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника. Також він здатний доставляти вантажі до 300 кг.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Генеральний конструктор-генеральний директор Олег Коростельов зазначив, що виробництво такого апарата коштуватиме набагато дешевше, ніж купувати за кордоном.

"Ми плануємо, що дослідно-конструкторська розробка апарату і програмне забезпечення пункту управління коштуватимуть приблизно 150 млн грн. Турецький комплекс Україні коштував значно більше. Основні витрати - це комплектуючі. Оптико-прицільна станція обходиться щонайменше в $300 тис. Оптико-прицільна станція на турецький безпілотник - це $1-1,2 млн", - зазначив він.

За словами Коростельова, в разі отримання фінансування на початку 2021 року вже до кінця року Бюро зможе представити дослідну модель.

"Чому ми взялися за безпілотник. Тому що "Луч" проводить роботу зі створення комплексу крилатих ракет, які включають всі елементи, які мають бути в такому літаку. Це системи виявлення, системи радіолокації, дальньої навігації, обчислення шляху тощо... Адже безпілотник насамперед потрібен для розвідки. І окремі частини системи раніше вже були розроблені і впроваджені в інші системи. Усе що напрацювали раніше, ми перекинули на цей надзвуковий літальний апарат. Тут є станція виявлення, яка необхідна розвідці як на суші, так і на морі. Є спеціальний радіо-локаційних сканер, який з точністю сканує шари землі. Далі - інерціальна система", - додав Коростельов.

Вага цього безпілотника 420 кг, з максимальним вантажем - 1130 кг. Розмах крил - 14 м, довжина 8,57 м.

Залежно від типу двигуна може розвивати швидкість від 210 до 580 км на годину і літати від 3 до 26 годин.

Також читайте: КБ "Луч" працює над створенням надлегкого ПТРК, - Коростельов


КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 01

КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 02

КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 03
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 04
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 05
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 06
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 07
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 08
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 09
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 10
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 11
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 12
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 13
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 14
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 15
КБ Луч представило модель нового БПЛА Сокіл-300 16
Фото: Цензор.НЕТ.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+40
Наконец у нас появится свой ударный дрон!!! Молодец Коростылев !! Ему верю !! Это не балованные распильщики госсредств с Антонова !
показати весь коментар
06.11.2020 15:57
+36
А это так случайно, что все самолеты определенного класса похожи друг на друга?
показати весь коментар
06.11.2020 16:06
+33
Ну дай бог, откатать бы его еще по боевому.
показати весь коментар
06.11.2020 15:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нужен еще маленький дрон несущий одну - две гранаты (бомбы) для мелких точечных

ударов.
Типа: Подлетел, сбросил бомбу, насрал, улетел.
показати весь коментар
06.11.2020 16:37 Відповісти
Так для камікадзе дрона і звичайний кукурузник може бути і навіть типу ПО-2 Але розвідка та наведення тих самих камікадзе-дронів то є інша річ. Так що можуть бути різні варіанти Починаючи з найдешевших. Та й розміри також в залежності від задач
показати весь коментар
06.11.2020 16:38 Відповісти
чудова пташка КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 26
показати весь коментар
06.11.2020 16:47 Відповісти
Peterman Pinscher -
- кацап,перекладаю на твою рідну мову...---"
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?"
показати весь коментар
07.11.2020 13:05 Відповісти
А...ааа....впечатляееееттт!! Вес байрактара 650 кг и берет то всего!!!...пауза...150 кг. И это считается очень эффективно. Теперь проста калькулейшн....максимальный вес минус вес Сокола 1130- 450 кг =.....пауза 750 кг. Вы можете себе представить что можно сделать с 750 кг нагрузки?? Оооооочень много....правда жаль, что ТТХ не указали максимальный потолок.
Неплохо, а теперь вопрос, зачем было связываться с Антоновым, если там сидят сепарные лохи??? Я удиаляюсь как они 178 сделали?
показати весь коментар
06.11.2020 16:53 Відповісти
Хммм....так могет ...Коростылев с бригадой...нам и ДРЛО сделает? Тогда поставим ему памятник.
показати весь коментар
06.11.2020 16:56 Відповісти
Читать надо вообще-то, хотя бы даже то, что пересказали журналисты. Максимум - 300кг полезной нагрузки, об этом прямо в статье вторым предложением.
показати весь коментар
06.11.2020 17:06 Відповісти
Строго по журналистах
Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.
показати весь коментар
06.11.2020 17:07 Відповісти
Вес летательных аппаратов обычно пишется сухой. В твоих расчетах нет ни капли горючего.
показати весь коментар
06.11.2020 17:11 Відповісти
Остальное топливо, возможно.
показати весь коментар
06.11.2020 17:17 Відповісти
Современной армии нужны маленькие, что бы не работала ПВО.
Совсем правильно: созданы войсковые стратегии для ведения войны беспилотниками. Под стратегии создается техзадание для выпуска техники.
показати весь коментар
06.11.2020 17:20 Відповісти
«Кольчуга-М» - Радіус дії: 600 км у глибину території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії в глибину території становить до 800 км.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)

До пво ещё долететь надо а потом найти.
показати весь коментар
06.11.2020 17:44 Відповісти
До пво ещё долететь надо а потом найти.

Найти ПВО наверное проще чем долететь. Они же светятся.
показати весь коментар
08.11.2020 09:59 Відповісти
это и есть маленький. практически без теплового следа. ПВО надорвется в него попадать КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3120
показати весь коментар
06.11.2020 23:26 Відповісти
Есть еще Шилки которые могут работать даже по прицел- дублеру( визуально) Просто ливень из 2000снарядов. Та же Стрела10 на которой я служил еще в советской армии имеет кроме инфракрасного фотоконтрастный режим. Тоесть сбить можно. Просто таких штук нужно много, тогда будет эффект. Но на самом деле я рад отечественному беспилотнику. Главное чтобы "патриоты" в правительстве проект не зарубили
показати весь коментар
07.11.2020 10:23 Відповісти
В этом "луче" толклвый народ!
Идея заключается в использовании наработанных систем навигации и разведки с крылатой ракеты. А сам планер - не проблема!
показати весь коментар
06.11.2020 17:34 Відповісти
Круто:
1. "Р2Д2" получил крылья.
2. Термостелс выхлоп.
3. Многочасовое выслеживание животных.
показати весь коментар
06.11.2020 17:41 Відповісти
ХорошА птичка! Спасибо создателям и исполнителям!
показати весь коментар
06.11.2020 17:49 Відповісти
Гарна птаха - у серійно виробництво КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 5541

Хоча щось мені підказує що квартальний це не зробе.
показати весь коментар
06.11.2020 18:02 Відповісти
дык это не разведчик судя по всему, (в смысле, на территории с оккупантами хрен залетит, а если залетит его там сразу собьют, 200 км\час это легковушка, хотя с высотой хз, но вряд ли на него "бук" будут тратить, как на боинг) а так, мониторинг границы.
показати весь коментар
06.11.2020 19:22 Відповісти
а расскажи чем его "сразу собьют", а мы поржом КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 8694
и скорость там до 580 км/ч, "легковушка" КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 9695
показати весь коментар
06.11.2020 23:28 Відповісти
любой пзрк - цена ~50к уев, может меньше с совковых запасов - вообще наверное на утилизацию (фактически с гарантированным поражением, 400км\ч до 5 км высоты, см ттх на вики) а тут одну "оптико-прицельную станцию" (наверное тот шарик с линзами) хотят делать (ну хоть производство, тоже плюс, в крайнем случае продать можно если качество норм, хотя тут наверное тупо сборка) за 300к. да наверное и обычные "шилки" смогут справиться. конечно хз как там ночью, но суть в том, что дорогие машины не должны сбиваться. а для этого должно быть тотальное превосходство в воздухе, большая высота, стелс, если единичные экземпляры, или как турки - сразу использовать условную сотню на квадрат с постоянным присутствием в воздухе и расфигачить всю пво. у нас в лучшем случае запилят скорее всего штук пять и все, будет летать смотреть вдоль линии разграничения и по границе, как обсешные вертолетики, которые тоже успешно сбивают.
показати весь коментар
07.11.2020 08:42 Відповісти
В ПВО нет км/ч есть метры в секунду. 350 навстречу 320 вдогон у иглы. стрела где то то же. высота до 3000м курсовой параметр тоже до 3000 ( насколько помню с советской армии) И кроме дорогих беспилотников должна быть тьма дешевых чтобы подавить ПВО.
показати весь коментар
07.11.2020 10:34 Відповісти
ну, дешевые - оно как-то проще выглядит, массовее и явно дешевле, да и относительно быстрее + модификации легко сделать\проверить. только что-то не видно у нас пром производства. те же кацапы - делают, и оно даже летает. а за лям баксов я таки думаю можно было уже соорудить и поставить на вооружение хотя бы тысячу.
показати весь коментар
07.11.2020 11:06 Відповісти
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3817
показати весь коментар
07.11.2020 01:00 Відповісти
Вот кому нужно дать госдачу, и круглосуточную охрану¡!!!¡!!!
показати весь коментар
06.11.2020 18:03 Відповісти
Слава Украине!!!
показати весь коментар
06.11.2020 18:14 Відповісти
Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат.Источник: https://censor.net/ru/p3229545

По ходу со сверхзвуком описочка)))
показати весь коментар
06.11.2020 18:17 Відповісти
Давно было пора сделать свой ударный дрон. Думаю это не сложней чем самолеты антонова и ракетоносители южмаша.
показати весь коментар
06.11.2020 18:29 Відповісти
Коростелев сегодня в Украине,как Королев в советском союзе.Трудно оценить его вклад в оборону и экономику.Но оценить нужно и украинцы,уверен,его оценили,а со стороны государства,это должен сделать Президент,обязательно.
показати весь коментар
06.11.2020 18:52 Відповісти
Героя Украины уже дал, но он же не один в КБ ЛУЧ.
показати весь коментар
06.11.2020 19:10 Відповісти
Обдолбанный шут скорее потапу героя даст чем лучистам
показати весь коментар
07.11.2020 18:08 Відповісти
а давайте не сотрудничать с турками, используя их опыт, а колхозить свое не имея никакого опыта в данном классе воздушных судов КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 2925
показати весь коментар
06.11.2020 18:56 Відповісти
ну сейчас не лох расскажет что денег нет
показати весь коментар
06.11.2020 18:57 Відповісти
Хоч одна добра новина!
показати весь коментар
06.11.2020 18:58 Відповісти
Нахера таке велетеньське бепела?
показати весь коментар
06.11.2020 19:02 Відповісти
Різні потрібні.
Важкі ударні БПЛА - також.
показати весь коментар
07.11.2020 01:45 Відповісти
Мы то все ЗА!! И Айзербаджан показал это всем!! А что скажет наш президент -неуч -Зеленский?? Или он и его банда по -прежнему будут пилить деньги на строительстве дорог!!
показати весь коментар
06.11.2020 19:14 Відповісти
Что это???? Нахрен он такой огромный?
показати весь коментар
06.11.2020 19:15 Відповісти
300 кг, бомб може нести.
показати весь коментар
06.11.2020 19:20 Відповісти
Звучит круто. Но донесет ли с такими размерами.....
показати весь коментар
06.11.2020 19:26 Відповісти
Ні, ну красунчик, правда ж?
показати весь коментар
06.11.2020 19:17 Відповісти
З виду круто дивиться.
показати весь коментар
06.11.2020 19:19 Відповісти
Красавчики!Вот за это респект! КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 9033
показати весь коментар
06.11.2020 19:32 Відповісти
кравчук сдал ЯО, сдаст в месте единым голосом и Сокола 300.
показати весь коментар
06.11.2020 19:32 Відповісти
Респект! Виглядає дуже круто! Молодці!
показати весь коментар
06.11.2020 19:56 Відповісти
Это один из результатов работы команды Пастора-Пороха по перевооружению армии, для того чтобы не вводить особые статусы в ОРДЛО, а вышвырнуть ихтамнетов с оккупированной территории и вернуть там украинскую власть.
Также в кратчайшие сроки Лучом и другими предприятиями ОПК были разработаны и изготовлены комплекс Ольха, с высокоточными снарядами и крылатая ракета Нептун. Для изготовления твердотопливных двигателей пришлось даже с нуля восстанавливать цикл их производства на ПХЗ.
Но будет ли продолжено финансирование всех этих проектов зелеными слугами пророссийских олигархов? Скорее всего нет, потому что курс взят на сливание национальных интересов, на договориться где-то посередине.
Украине нужны политики, которые будут реализовывать политику усиления обороноспособности и освобождения оккупированных территорий по примеру Азербайджана.
показати весь коментар
06.11.2020 20:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
Исчё пакрашен и спалин сенир, и спижыны лярды баблов. КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 6248 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3388 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 3388
показати весь коментар
06.11.2020 20:38 Відповісти
Та ні хлопці, це щось з фантастики, та й габарити щось завеликі, то для ПВО сепарів і московітів завелика ціль. Викинути кілька сотні мільйонів на такі розробки щоб за день -два все знищили, Треба ставити мету: 1) один вид безпілотників для розвідки, значно менші, потужні із запасом ходу і часу,2) вид для ударних БПЛ ( в розрахунку на швидкість і ударну силу), оптико-прицільна станція за 300шт. баксів, вони що там усіх за лохів мають, а ще експериментальну модель до кінця 2021 року. У 1941 році за таку ахінею уже б розстріляли без 3-йки . Байрактари показали ефективність, через місяць-два москалі придумають модернізацію ПВО і до кінця наступного року такі БПЛ нікому уже не будуть потрібні (з розмахом крил на 14 м) . Тих старих конструкторів відправити у далеку пенсію, які навіть приблизно нічого скопіювати не можуть (хоча б видали за модернізовану "свою" модель).
А коли серйозно, то вдосконалити систему наведення крилатих ракет і не потрібно буде БПЛ, а для розвідки запустити малогабаритні "шпійони". Ось якось так би пасувало, бо московіти скоро вже будуть сміятись з цілого українського ВПК і укроборонпрому, коли зобачуть такий "істрибітель".
показати весь коментар
06.11.2020 21:14 Відповісти
Мне одной кажется, что на Антонове и Моторсичи саботажники, вредители и диверсанты ?
показати весь коментар
06.11.2020 22:36 Відповісти
Антонов - специализируется на транспортных самолётах. Даже в годы рассвета - он не разрабатывал и не производил боевых самолётов и беспилотников. Сейчас же - он в критическом состоянии, ему бы хоть как то выжить. Осваивать принципиально новую тематику - он не в состоянии.

Моторсич - в принципе не производил по авиации ничего кроме двигателей. С чего бы ему самостоятельно производить беспилотники? Он должен получить ЗАКАЗ на разработку и производство двигателей к беспилотникам. И предоплату за него. Вопрос - от кого?
показати весь коментар
06.11.2020 23:40 Відповісти
И второй вопрос - кому платить?
показати весь коментар
07.11.2020 10:14 Відповісти
Хорошее название, говорящее - "so kill" (кацапа) КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 8294 КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 1944
показати весь коментар
06.11.2020 23:39 Відповісти
Сможет доставить 300 Кг тротила прямо х*йлу в форточку?
показати весь коментар
07.11.2020 02:33 Відповісти
ВОТ ТЕМА !)
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 1267
показати весь коментар
07.11.2020 02:43 Відповісти
такая вот невидимка...
показати весь коментар
07.11.2020 04:42 Відповісти
А всё начиналось с маленького Сокола, который выстреливался зарядом из танковой пушки.
показати весь коментар
07.11.2020 10:12 Відповісти
ещё бы линеечку собственных джавелинчиков R 3-15км малую ракетную артиллерию так ска-
зать с плеча, бронетехники, бпла, катеров..... универсалов земля-воздух, воздух-земля.... и не
столько на уничтожение сколько попортить технику для снижения веса заряда но высокоточ-
ных.
показати весь коментар
07.11.2020 13:01 Відповісти
Удачной охоты на Донбасе! Слава Украине!
показати весь коментар
07.11.2020 13:37 Відповісти
А на пiдвiсцi ******* для мокшанцiв. КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 6208
показати весь коментар
07.11.2020 14:17 Відповісти
Реальные разработки держатся в секрете. А здесь фото крупным планом.
показати весь коментар
07.11.2020 15:55 Відповісти
Насколько я понимаю, у этой конструкции высокая радиозаметность и отсутсвует маскировка тепловывода.
показати весь коментар
07.11.2020 16:02 Відповісти
Все что наработали ранее, мы перебросили на этот сверхзвуковой летательный аппарат.Источник: https://censor.net/ru/p3229545

какой идиот писал текст, или презентант летака просто дурак и заболталься.
что заставило задуматься - вентокрил и сверхзвуковый - опаньки, давай проверять скорость звука в воздухе при нрм давление / 1238 km/h
В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в часИсточник: https://censor.net/ru/p3229545

КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 7033
показати весь коментар
07.11.2020 16:11 Відповісти
Где вы видели сверхзвуковой аппарат с винтом?
показати весь коментар
07.11.2020 16:46 Відповісти
так может видео показать как удар с такого бпла наносится? когда ракетный комплекс сделали. показали видео. а так могли и макет поставить. сколько уже гиперлупов построили в Украине боюсь сосчитать. много фантазеров развелось последнее время.
показати весь коментар
07.11.2020 16:29 Відповісти
КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300" - Цензор.НЕТ 4184
показати весь коментар
07.11.2020 17:50 Відповісти
Дай то Бог! Молодці! Карабах - приклад, що це серйозно змінює баланс. Топер головне, щоб кацапи не добралися до технології.
показати весь коментар
07.11.2020 18:33 Відповісти
або до тих, хто розробляє системи керування. Паскудних любітелєй рускага міра у нас повно, на жаль.
показати весь коментар
07.11.2020 18:36 Відповісти
молодцы! я грішним ділом думав побачити іграшку з китайського інтернету, але ще не все втрачено, наші ж керовники, як в випадку в вертольтами, закуплять БПЛА в Франції або Туреччині, або нічогго і ні в кого, просто відмиють бабло
показати весь коментар
08.11.2020 09:25 Відповісти
Фраза наработанные системы навигации и прицеливания как в крылатых ракетах настораживает.
Вероятность сбить и посадить наш беспилотник "той стороной" высока. И получить для изучения модули навигации и прицеливания. Для борьбы с нашими крылатыми ракетами.
Надеюсь что ребята думают что делают.
показати весь коментар
08.11.2020 09:45 Відповісти
та же история, что и с британскими катерами. Появляется перспектива бабла - сразу предлагают на это бабло купить отечественные понты. все заканчивается тем, что вместо готового решения получаем банальный распил.
показати весь коментар
12.11.2020 19:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 