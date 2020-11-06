КБ "Луч" представило модель нового БПЛА "Сокіл-300". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Комплекс призначений для ведення розвідки і завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника. Також він здатний доставляти вантажі до 300 кг.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Генеральний конструктор-генеральний директор Олег Коростельов зазначив, що виробництво такого апарата коштуватиме набагато дешевше, ніж купувати за кордоном.
"Ми плануємо, що дослідно-конструкторська розробка апарату і програмне забезпечення пункту управління коштуватимуть приблизно 150 млн грн. Турецький комплекс Україні коштував значно більше. Основні витрати - це комплектуючі. Оптико-прицільна станція обходиться щонайменше в $300 тис. Оптико-прицільна станція на турецький безпілотник - це $1-1,2 млн", - зазначив він.
За словами Коростельова, в разі отримання фінансування на початку 2021 року вже до кінця року Бюро зможе представити дослідну модель.
"Чому ми взялися за безпілотник. Тому що "Луч" проводить роботу зі створення комплексу крилатих ракет, які включають всі елементи, які мають бути в такому літаку. Це системи виявлення, системи радіолокації, дальньої навігації, обчислення шляху тощо... Адже безпілотник насамперед потрібен для розвідки. І окремі частини системи раніше вже були розроблені і впроваджені в інші системи. Усе що напрацювали раніше, ми перекинули на цей надзвуковий літальний апарат. Тут є станція виявлення, яка необхідна розвідці як на суші, так і на морі. Є спеціальний радіо-локаційних сканер, який з точністю сканує шари землі. Далі - інерціальна система", - додав Коростельов.
Вага цього безпілотника 420 кг, з максимальним вантажем - 1130 кг. Розмах крил - 14 м, довжина 8,57 м.
Залежно від типу двигуна може розвивати швидкість від 210 до 580 км на годину і літати від 3 до 26 годин.
Будь ласка, зачекайте...
ударов.
Типа: Подлетел, сбросил бомбу, насрал, улетел.
- кацап,перекладаю на твою рідну мову...---"
Алень, а че тебе за беда? Тебе в родном Мухосранске всю свою никчемную жизнь коротать. Ты ведь не УКРАИНЕЦ, тебе поездка в заграницу не угрожает. Для тебя выезд два раза в год в райцентр Усть-********* уже праздник! Блинов с лопаты поесть, более качественного стекломоя граненый стакан опрокинуть. Живи своими маленькими радостями, поставщик пантов. Оно тебе надо - чужие проблемы?"
Неплохо, а теперь вопрос, зачем было связываться с Антоновым, если там сидят сепарные лохи??? Я удиаляюсь как они 178 сделали?
Вес данного беспилотника 420 кг, с максимальным грузом - 1130 кг. Размах крыльев - 14 м, длина 8,57 м.
Совсем правильно: созданы войсковые стратегии для ведения войны беспилотниками. Под стратегии создается техзадание для выпуска техники.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)
До пво ещё долететь надо а потом найти.
Найти ПВО наверное проще чем долететь. Они же светятся.
Идея заключается в использовании наработанных систем навигации и разведки с крылатой ракеты. А сам планер - не проблема!
1. "Р2Д2" получил крылья.
2. Термостелс выхлоп.
3. Многочасовое выслеживание животных.
Хоча щось мені підказує що квартальний це не зробе.
и скорость там до 580 км/ч, "легковушка"
По ходу со сверхзвуком описочка)))
Важкі ударні БПЛА - також.
Также в кратчайшие сроки Лучом и другими предприятиями ОПК были разработаны и изготовлены комплекс Ольха, с высокоточными снарядами и крылатая ракета Нептун. Для изготовления твердотопливных двигателей пришлось даже с нуля восстанавливать цикл их производства на ПХЗ.
Но будет ли продолжено финансирование всех этих проектов зелеными слугами пророссийских олигархов? Скорее всего нет, потому что курс взят на сливание национальных интересов, на договориться где-то посередине.
Украине нужны политики, которые будут реализовывать политику усиления обороноспособности и освобождения оккупированных территорий по примеру Азербайджана.
А коли серйозно, то вдосконалити систему наведення крилатих ракет і не потрібно буде БПЛ, а для розвідки запустити малогабаритні "шпійони". Ось якось так би пасувало, бо московіти скоро вже будуть сміятись з цілого українського ВПК і укроборонпрому, коли зобачуть такий "істрибітель".
Моторсич - в принципе не производил по авиации ничего кроме двигателей. С чего бы ему самостоятельно производить беспилотники? Он должен получить ЗАКАЗ на разработку и производство двигателей к беспилотникам. И предоплату за него. Вопрос - от кого?
зать с плеча, бронетехники, бпла, катеров..... универсалов земля-воздух, воздух-земля.... и не
столько на уничтожение сколько попортить технику для снижения веса заряда но высокоточ-
ных.
какой идиот писал текст, или презентант летака просто дурак и заболталься.
что заставило задуматься - вентокрил и сверхзвуковый - опаньки, давай проверять скорость звука в воздухе при нрм давление / 1238 km/h
В зависимости от типа двигателя может развивать скорость от 210 до 580 км в часИсточник: https://censor.net/ru/p3229545
Вероятность сбить и посадить наш беспилотник "той стороной" высока. И получить для изучения модули навигации и прицеливания. Для борьбы с нашими крылатыми ракетами.
Надеюсь что ребята думают что делают.