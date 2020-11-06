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"Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Гео Лерос, який вчора побився в Раді з колегою Олександром Юрченком, звинуватив у цьому "слугу народу" Миколу Тищенка.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На фотографіях видно, як Коля Тищенко вчора тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав", - написав він.
Лерос також нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".
"Але за фактом він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова і вказівки від Тищенка", - зазначив він.
Нагадаємо, вчора нардепи Юрченко і Лерос побилися в кулуарах Ради.
Топ коментарі
+16 Zemer
показати весь коментар06.11.2020 16:07
+11 Маркиз
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+10 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар06.11.2020 16:08
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Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.
Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.
Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny