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Фото Політика України
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ВР (8166) бійка (474) Лерос Гео (340) Тищенко Микола (244) Юрченко Олександр (101)

"Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Гео Лерос, який вчора побився в Раді з колегою Олександром Юрченком, звинуватив у цьому "слугу народу" Миколу Тищенка.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На фотографіях видно, як Коля Тищенко вчора тренував нардепа Юрченка, поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп-хабарник розповідає, як я на нього напав", - написав він.

Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 01
Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 02
Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 03

Лерос також нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського, що Юрченко "обов'язково буде сидіти в тюрмі".

"Але за фактом він продовжує ходити в парламент, голосувати в унісон зі "Слугою народу", отримувати конверт від Холодова і вказівки від Тищенка", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора нардепи Юрченко і Лерос побилися в кулуарах Ради.

Дивіться: Нардеп Юрченко побився з Леросом у кулуарах Ради. ВIДЕО (оновлено)

Так це ти мені влаштував, Колю?: Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко 04

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Топ коментарі
+16
У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
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06.11.2020 16:07
+11
Зато без барыг™

Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny
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06.11.2020 16:16
+10
Цирк на дроті від жопастого паяца.
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06.11.2020 16:08
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У Коли алиби, он лепил котлеты из зелёного пластилина
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06.11.2020 16:07 Відповісти
откуда в трусах пластилину то взяться
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06.11.2020 16:33 Відповісти
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (с)
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06.11.2020 16:59 Відповісти
Ара-ХАМєя роздирає дупи.
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06.11.2020 22:52 Відповісти
он сам из дерьма слеплен этот коля
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06.11.2020 18:30 Відповісти
Цирк на дроті від жопастого паяца.
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06.11.2020 16:08 Відповісти
Качество народных депутатов просто зашкаливает. Один другого краше.
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06.11.2020 16:10 Відповісти
елита, епт
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06.11.2020 16:16 Відповісти
Этот тупой Тищенко уже всем надоел.
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06.11.2020 16:10 Відповісти
тупой это мягко сказанно..дебил редкий
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06.11.2020 18:31 Відповісти
шоу биз
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06.11.2020 16:11 Відповісти
Зато без барыг™

Фейсбук напоминает, что два года назад я писал текст о том, как генпрокурор Луценко подал в отставку, в связи с тем, что общественность была недовольна тем, как идёт расследование убийства Гандзюк.
Херовый, конечно, прокурор был, кто ж спорит. Насколько помню, главная претензия была к тому, что он картавит.
То ли дело сейчас.
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 5198
Сейчас генпрокурор отличный.
Отставку тебе в глотку так запихает, что из задницы торчать будет.
Да и убийцы Гандзюк давно найдены: это Риффмастер, Дугарь и Кузьменко.

Что? Не её убийцы? Да по...й, главное что виновны, вот и президент Зеленский подтвердил, заглянул им в глаза и увидел там состав преступления, улики, умысел и приговор присяжных.

Сейчас-то конечно другое дело, отличный прокурор.
В отставку нервно не подаёт, и главное не картавит.
То-то я смотрю активисты все файеры себе в жопу поглубже запихали, и оттуда ими подмигивают.
Хорошо жить стало.
Порядок в стране.
Vladimir Zavgorodny
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06.11.2020 16:16 Відповісти
Кого притягнув твій картавий прокурор окрім патріотів?
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06.11.2020 16:28 Відповісти
Кого осудила твоя красавица?
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06.11.2020 16:37 Відповісти
Вона курва та я її хоч не хвалю як ти свого картавого недопрокурора.
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06.11.2020 17:47 Відповісти
Зеленський буде правий коли розпустить цей Парламент. Оберемо новий Парламент вже без цих холуїв на підхваті, а вже потім візьмемося всім народом за Клоуна.
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06.11.2020 16:29 Відповісти
"Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 4396 Так а де махач? Хоч поржати... "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко - Цензор.НЕТ 4393
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06.11.2020 16:33 Відповісти
Два півники...горох молотили..
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06.11.2020 22:53 Відповісти
Злодюжки 90-х не кидають своїх звичок, навіть якщо вони зараз законотворці найвищого гатунку. Дожилися
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06.11.2020 18:01 Відповісти
Чем эти глисты занимаются: вааще ?! это лучшие представители украинского народа ? И народу шо - нихера не стыдно ?
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07.11.2020 08:50 Відповісти
 
 