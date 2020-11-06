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Зеленський (10456) Луганщина (1680) Донбас (14568) КПВВ (284)

Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Під час робочої поїздки до Луганської області президент України Володимир Зеленський разом з представниками дипломатичних місій оглянув новий контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя", який розпочне роботу 10 листопада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 01
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 02

Зеленський також відвідав відділення "Ощадбанку", пошту та Центр надання адміністративних послуг, які розташовані на КПВВ "Щастя".

"Це дуже сучасний КПВВ, дуже швидко побудували ЦНАП, який надає 88 адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України, для цивільних людей, які перебувають на нашій стороні та на тимчасово окупованих територіях", – зазначив президент.

Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 03

Читайте також: На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 04
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 05
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 06
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 07

Глава держави зауважив, що завдяки наявності відділення банку на цьому КПВВ можна здійснювати банківські операції та обмін валют. Також є аптека й кімната матері та дитини. На КПВВ передбачені всі умови як для пішохідного переходу, так і для проїзду автомобілів.

За словами президента, відповідно до домовленостей, досягнутих у межах переговорів у нормандському та мінському форматах, 10 листопада, крім КПВВ "Щастя", також буде відкрито КПВВ "Золоте". Обидва пункти за рівнем сервісу не поступатимуться КПВВ у районі Станиці Луганської.

Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 08
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 09
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 10
Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 11

"Для нас важливо, щоб усі побачили, яка велика робота зроблена, на якому все високому рівні. Щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, бачили, яка Україна: сучасна, асфальтована, мирна й безпечна", – зазначив Зеленський.

Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 12

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Зеленський відвідав новий КПВВ Щастя на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна 13

У межах розбудови інфраструктури КПВВ "Щастя" проведено ремонт мосту через річку Сіверський Донець та завершується відновлення дорожнього покриття автотраси Н-21. Буде забезпечено автобусне перевезення до пункту пропуску. Станом на цей час робота КПВВ "Щастя" (до окремого розпорядження командування ООС) здійснюватиметься виключно в пішохідному варіанті. Як передбачається, щоденна пропускна спроможність КПВВ "Щастя" становитиме на в'їзд/виїзд від 3 тис. до 5 тис. транспортних засобів.

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Топ коментарі
+35
асфальтированная, асфальтированная, и самое главное асфальтированная!!!!
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06.11.2020 19:32
+31
Оно долбанутое думает там что то зависит от тех людей и их мнения???? Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная - Цензор.НЕТ 3024!!!!
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06.11.2020 19:42
+24
ну так на асфальте украдено миллиарды. потому и главная тема.
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06.11.2020 19:37
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Все делается для удобства и задабривания ватанов которые предали Украину.и них для удобства людей которые защищают эту страну!ватаны делают вывод что имеют дело с лохами
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06.11.2020 22:10 Відповісти
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Ну шо УКРАИНЦЫ ВЫСКОЗАЛИС ? УКРАИНА ЭТО РАЙ НА ЗЕМЛЕ КАК И АЗЕРБАЙДЖАН !!! УКРАИНКИ ГОРДЯТСА БРАТЯМИ А МЫ СЕСТРАМИ НО ЗНАЯ ШО У НАС ОПШЕЕ РОДИТЕЛИ !!
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06.11.2020 20:33 Відповісти
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МЫ МАЙДАНЦЫ !!!
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06.11.2020 20:34 Відповісти
Я МАЙДАНЕЦ !!!
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06.11.2020 20:35 Відповісти
Ні зЕзідента ні його команду, ніразУ не турбує що бачать і думають, з цього приводу, самі українці. Всі турботи про ордло та його насЕлениЄ.
Президент ордло.
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06.11.2020 20:35 Відповісти
от мудак.
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06.11.2020 20:36 Відповісти
асфальтированная Украина...
ето же какого размера надо иметь мозг шо бы такое родить?
дороги бывают асфальтированные, тротуары там, площадки какие - страны нет.
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06.11.2020 20:36 Відповісти
Не трогайте его, он ещё на уровне начальной школы, без подготовки несёт пургу, вернее, его так несёт, что он не успевает думать.
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06.11.2020 22:11 Відповісти
Пацанчик выехал с Кривого Рога, но нельзя выехать из Кривого Рога ментально. Его вон до сих пор удивляет новый асфальт. Но, строго говоря, он чуток прав, в лугандоне дела с асфальтом обстоят не лучше, так что тамошние аборигены будут точно также удивляться "#ля, ты смотри, у них тут асфальт!"
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07.11.2020 00:44 Відповісти
та я же без претензий - просто даже черный рот рыжего не представляю себе,
шо бы булькнул шо та в плане "асфальтированнaя или там забетонировання Америка".
резануло уши...
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07.11.2020 02:17 Відповісти
А и то верно:чего рыжему вспоминать про асфальт? Почти во всем мире давным-давно хорошие дороги, и только в Украине вместо дорог были только направления.
Одно тешило, что жадные олигархи тоже ездили по этим направлениям. С той разницей, что они имели возможность часто менять свои дорогие машины, а мы - нет.
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07.11.2020 12:40 Відповісти
три )) исползую ФЛАГ США не .изди .ты лутше засун сваю голову в арабскую песок или европейсеую жопу.вам руссятам пора отебат.а
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06.11.2020 20:40 Відповісти
Якого милого те зелене чмо за кошти платників податків вештається по країні? Що воно там вирішує? Є обов'язки президента на які воно свій обрізаний орган поклало. Хочеш туризмом займатися? будь ласка своїм коштом.
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06.11.2020 20:44 Відповісти
Не знаю як там в Україні, але там де я живу, в Дніпропетровській області доріг нема взагалі.
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06.11.2020 20:45 Відповісти
УКРАИНА это и ест УКРАИНА !!!
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06.11.2020 20:46 Відповісти
Это как сказать, армяне увидят, каким хорошие дороги в Азербайджане и захотят вернуть Карабах. Ватники настолько некреативны и заштампованы, что аж интересно.
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06.11.2020 20:46 Відповісти
Купити б йому хатинку на лінії розмежування, чи бліндаж викопати..і нехай там сидить. Толку від йолопа все одно немає.
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06.11.2020 20:47 Відповісти
Нехай дурік про тарифи на комуналку лугандонівцям розкаже. Тижня не мине як приповзуть на колінах.
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06.11.2020 20:52 Відповісти
венут ))) КАРАБАХ ЦЕ АЗЕРБАЙДЖАН !!! пуст этот авакян глава МВД УКРАИНЕ по бошке дал порошенко и сейчас зеленскому .УКРАИНЦЫ ГОРДИТЕЦ ГОРОДАМИ -LVOV,XARKOV,ODESSA,KİYEV И МАЙДАН !!!
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06.11.2020 20:53 Відповісти
Но те же люди мотаются и в Ростовскую область, и они сравнивают Россию с Украиной, а не то где они живут. Поэтому надеяться, на то что люди что-то увидят и земля сама вернется, это наивно и скорее всего по истории у президента и его окружения была двойка. Земли сами назад никогда не возвращались, по разному бывало, но без боевых действий никак. Хоть тысячу раз перед путиным на коления встать.
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06.11.2020 21:07 Відповісти
телоохраняшки не в секонд хенде ходят??
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06.11.2020 21:07 Відповісти
ему что, больше делать нечего? пиппппппппппп.......
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06.11.2020 21:13 Відповісти
нечего больше делать Зе...
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06.11.2020 21:23 Відповісти
только вдумайтесь, пункт пропуска с дырой не в виде поста чтоб туда никто не попал, а с плюшками чаем - границу по сути обустраивают
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06.11.2020 21:23 Відповісти
covidными деньгами асфальтирует...лишая украинского народа обещаной необходимой мед помощи
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06.11.2020 21:29 Відповісти
Таке враження,що воно не юрфак колись закінчувало,а школу для розумововідсталих.Гроші на асфалтування виділило,мабуть,із фонду боротьби з коронавірусом. А от якщо українець,підозрюваний на захворювання отим вірусом, не має відповідної суми грошей у власному гаманці,то рахуйте,що йому "каюк", бо у держави не вистачає коштів на його утримання,лікування і т.д.
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07.11.2020 10:51 Відповісти
«мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
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06.11.2020 21:35 Відповісти
Увидят и будут рассказывать,что это за их деньги сделано!Они же кормили всю Украину!
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06.11.2020 21:42 Відповісти
Орки давно хотіли там КПВВ, щоб швидко захопити ТЕС. ЗСУ саме з цієї точки зору відмовляло. Але сопливий засланець - це погодив.
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06.11.2020 21:49 Відповісти
Там разделение идет рекой Донец но в том месте ВСУ держат оба берега- на сепарском берегу есть позиция 'Фасад' которая охраняет вход на мост посути на сепарскоц стороне у нас плацдарм..если еще есть
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07.11.2020 01:27 Відповісти
Да плевать оркам на твой асфальт! Они прекрасно в дерьме живут, им ТАК нравится! Дебил зеленый.
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06.11.2020 21:54 Відповісти
Дебил зеленый Дебил зеленый Дебил зеленый.... Цікаво цього квартального дятла якось інакше більш дипломатично хоч хто-небудь називає?
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06.11.2020 22:24 Відповісти
Вот те раз а я и не знал ,что траву легализовали .... Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна - Цензор.НЕТ 7507
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06.11.2020 22:37 Відповісти
нее, там в ходу более тяжелая артиллерия. Трава - давно пройденный этап. Посмотри, как его плющит.
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07.11.2020 00:46 Відповісти
Чого на ресепшені немає скла? як на вокзалі на касах.
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07.11.2020 01:19 Відповісти
Так этот кпп открыли на северном берегу р. Донец или на южном -сепарском где украинский плацдарм позиция 'Фасад'?
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07.11.2020 01:25 Відповісти
Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. - Зеленский.

Старается для жителей ОРДЛО, а я на нашей территории к матери, вместо прежних 50 минут, еду 2 часа потому, что дороги уже нет. А сепарам - современную асфальтную дорогу. Как говорит ЗЕ: "Там наши люди!". Я абсолютно согласен - люди ЗЕ остались только там. И дороги он строит с перспективой Януковича, чтобы смыться быстро, комфортно и чтобы по дороге "не стрылялы".
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07.11.2020 01:25 Відповісти
Сєпари лавочку свіснули та цю скляну халабуду розберуть. Крадіям та розбійникам все одно, шо вкрасти.
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07.11.2020 02:42 Відповісти
яка страшна зрадуленция.
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07.11.2020 05:55 Відповісти
В Зеленського якась дитяча психотравма , пов'язана з асфальтом.Фетіш.Мантра.Понад людські життя-асфальт
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07.11.2020 07:52 Відповісти
Он шо замёрз шо руки все время держит в карманах?
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07.11.2020 08:02 Відповісти
На фото з мікрофонами жінки поруч з Зеленим дочого одягли маки "ніколи знову",чи то ще з травня залишились?
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07.11.2020 08:56 Відповісти
они смотрят на Украину по кремлевским и барыжным аналам тв
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07.11.2020 09:55 Відповісти
Зеленський відвідав новий КПВВ "Щастя" на Луганщині: Люди з окупованих територій будуть бачити, що Україна сучасна, асфальтована, мирна і безпечна - Цензор.НЕТ 9780
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07.11.2020 20:34 Відповісти
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