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У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги і при фінансуванні уряду Японії Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав надсучасну нейрохірургічну операційну відеосистему з оптичним збільшенням і флуоресцентними модулями Leica M530 OHX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 01

Хірургічний мікроскоп виготовлено у Швейцарії і в цій комплектації він є єдиним на території України. Передав обладнання військовим медикам представник офісу Управління ООН Дан-Іоанн Бодунеску.

У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 02
У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 03

У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 04

За словами військових медиків, у поєднанні з високоякісною оптикою і потужним ксеноновим світлом система забезпечує чіткість, контрастність і анатомічні кольорові зображення на безпечних низьких рівнях освітлення, що дозволяє якісно проводити хірургічне втручання. Також система оснащена швидким фокусуванням з двома лазерними променями, які виступають як орієнтир фокусування для хірурга, асистента і камери.

У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 05
У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 06
У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп 07

Мікроскоп можна використовувати в нейрохірургії, загальній хірургії, ЛОР-хірургії. Він також обладнаний декількома модулями для оперування судин, видалення ракових пухлин тощо.

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Дай Боже аби це обладнання працювало і не було роздерибанене.
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06.11.2020 20:50 Відповісти
Интересно в чей карман потечет бабло от работы этого микроскопа
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06.11.2020 21:05 Відповісти
Скільки такого професійного, *********, необхідного обладнання закатано в асфальт... А скільки таких можна було купити за зарплати правоохоронців що вже більше року малюють замовні справи на патріотів.
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06.11.2020 21:11 Відповісти
"що вже більше року малюють замовні справи на патріотів."
У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп - Цензор.НЕТ 7680
ви певно тоді із анабіозу вийшли..?
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06.11.2020 22:57 Відповісти
Ви екстрасенс з г+г?
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07.11.2020 08:15 Відповісти
телескоп?
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06.11.2020 21:24 Відповісти
Часто у нашій прекрасній державі купують чи отримують в подарунок прилади і обладнання ************ на мільйони американських зелених, а коштів на навчання персоналу, повірку цього приладу чи апарату, витратні матеріали, поточний ремонт в об'ємі менше відсотка від вартості самого апарату НЕМАЄ. І прилад чи апарат дорогущий роками простоює або неефективно використовується. Вийшла з ладу деталь на тисячу доларів і прилад вартістю мільйони доларів рік стоїть поки пройде тендер або поки виділять кошти на його ремонт у бюджеті наступного року. Бюрократична машина у нашій державі скоріше цю державу знищить, ніж зробить ще прекраснішою.
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06.11.2020 21:38 Відповісти
Вот это отлично ребята!Больше таких новостей.Спасибо. У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп - Цензор.НЕТ 4142
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06.11.2020 23:00 Відповісти
 
 