У рамках міжнародної допомоги Харківський військовий госпіталь отримав сучасний хірургічний мікроскоп. ФОТОрепортаж

У рамках проєкту міжнародної технічної допомоги і при фінансуванні уряду Японії Військово-медичний клінічний центр Північного регіону отримав надсучасну нейрохірургічну операційну відеосистему з оптичним збільшенням і флуоресцентними модулями Leica M530 OHX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Хірургічний мікроскоп виготовлено у Швейцарії і в цій комплектації він є єдиним на території України. Передав обладнання військовим медикам представник офісу Управління ООН Дан-Іоанн Бодунеску.





За словами військових медиків, у поєднанні з високоякісною оптикою і потужним ксеноновим світлом система забезпечує чіткість, контрастність і анатомічні кольорові зображення на безпечних низьких рівнях освітлення, що дозволяє якісно проводити хірургічне втручання. Також система оснащена швидким фокусуванням з двома лазерними променями, які виступають як орієнтир фокусування для хірурга, асистента і камери.







Мікроскоп можна використовувати в нейрохірургії, загальній хірургії, ЛОР-хірургії. Він також обладнаний декількома модулями для оперування судин, видалення ракових пухлин тощо.

Читайте також: Найближчим часом в Україну поставлять експериментальний японський препарат фавіпіравір, що допомагає в боротьбі з коронавірусом, - посол Кураі