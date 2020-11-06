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Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Якщо, звичайно, доживете...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Там усі свої...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

А за результатами екзитполу - знову виграв

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Цитуючи класика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Група підтримки

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

...і про Пальчевського мовчать

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Реальний лідер

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Багатоверстатник

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Московські політтехнології

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Нервовий твіт

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Епіцентри вже на низькому старті!

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Криза українського правосуддя

Більше фотошопів дивіться тут

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Топ коментарі
+50
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8321
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06.11.2020 21:43
+41
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2348
показати весь коментар
06.11.2020 21:43
+41
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8413
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06.11.2020 21:46
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Гідно, особливо остання сподобалась.
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06.11.2020 21:34 Відповісти
А мені ця сподобалась
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9780
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06.11.2020 21:58 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4909 Найкраща!
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06.11.2020 22:44 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2118
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07.11.2020 17:43 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8074
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07.11.2020 17:50 Відповісти
Кризис украинского правосудия, многостаночник, тервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6214
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06.11.2020 21:35 Відповісти
Зелюки саме з такими мріями віддавали голос за Зеленського.
Вбачали в ньому чарівну паличку.
Хоча розумні люди наголошували, що для країни все скінчиться його ігровим піано інструментом.
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06.11.2020 21:36 Відповісти
Ти ліки забув на ніч прийняти, Вова. Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3352
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06.11.2020 22:37 Відповісти
Иди проспись, свинособака дебильная, пка Порох тебя в утробе матери не задушил...
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07.11.2020 16:00 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4693
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07.11.2020 17:52 Відповісти
лично мне эта жаба в подборке лучшая
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7786
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06.11.2020 21:36 Відповісти
"астанавитесь" - дотепно.. Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8343
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06.11.2020 21:37 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3220
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06.11.2020 21:54 Відповісти
я колысь тут на саакашвили этот причухан примерял...
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06.11.2020 21:58 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2793
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06.11.2020 22:00 Відповісти
А при чем здесь флаг Украины к трампону?
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06.11.2020 22:03 Відповісти
ну жабер так видит,чы просто ленится...поставь его в личный виртуальный угол на горох чы гречку...
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06.11.2020 22:07 Відповісти


PastorKopf (25%)@pastorkopf





Байден відмовився зустрічатись з Найвеличнішим: - Дякую, Моніка, що допоміг з Трампом, але на всяк випадок іди нах, - повідомили в прес-службі новообраного президента США
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8321
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Кризис украинского правосудия, многостаночник, нервный твит Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2348
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Ліл! Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 519
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07.11.2020 05:25 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8837
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06.11.2020 21:44 Відповісти
🐴🐴🐴
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07.11.2020 00:13 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 51
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06.11.2020 21:45 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3320
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06.11.2020 21:45 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9714
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07.11.2020 17:56 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8413
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06.11.2020 21:46 Відповісти
Доречі, наши трампісти так швидко забули, шо Порошенко вбив та з'їв свого брата, шо почали таку саму брехливу пургу гнати на Байдена та його сина.
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06.11.2020 22:50 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9345
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06.11.2020 21:48 Відповісти
Молись тепер , Дездемона . Я знаю що ти проголосувала за Трампа .
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4256 .
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06.11.2020 21:54 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6107
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06.11.2020 21:56 Відповісти
Ору!!! 😂
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06.11.2020 22:52 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1968
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06.11.2020 23:30 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8498 Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7595
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07.11.2020 05:27 Відповісти
по сводкам ТАСС (ру):
Байден, еще не вступив должность Президента США, успел на территории России: обоссать 1000 лифтов, поломать 98 домофонов, и погнуть 20 км трамвайных путей..
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06.11.2020 21:56 Відповісти
Ще й лічьна гундяйці навалив у галіфе.
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06.11.2020 22:25 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3597
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06.11.2020 21:58 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1561
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06.11.2020 21:59 Відповісти
это шо,голоборотько шоле царевна лыбидь? Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3897
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06.11.2020 21:59 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2259
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06.11.2020 22:01 Відповісти


Krychek

Маск начал продажи текилы TESLA. По 250$ за пузырёк.
Ну самая пятничная новость. Доставка пока только в США.

Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5315
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06.11.2020 22:09 Відповісти
настоящая текила только мексиканская из местного агавового сусла))
лучше всего Ольмека)
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06.11.2020 22:23 Відповісти
...ель амо.
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06.11.2020 23:00 Відповісти
а лучший ром - гайанский
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06.11.2020 23:05 Відповісти
в молоді роки любив 45, кубинський везли, крепка штука Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3799
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06.11.2020 23:20 Відповісти
Афігеть, який шикарний пізюрок.
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06.11.2020 22:54 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4834Может Януковича на Трампа поменять? Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2701
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06.11.2020 22:11 Відповісти
Два (три) півники...горох молотили...
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06.11.2020 22:26 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9701
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06.11.2020 22:12 Відповісти
А шо в Америці теж вибори?!!!
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07.11.2020 09:23 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5629
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06.11.2020 22:39 Відповісти
А шо Трамп кончился?!
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07.11.2020 09:25 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8352
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06.11.2020 22:40 Відповісти
Жаби - бімби! Жаберам подяка! Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5958
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06.11.2020 22:56 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5408
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06.11.2020 23:33 Відповісти
Я не розумію і не схвалюю фотожабу, де Трамп з сином і зброєю.
Дизлайк.
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07.11.2020 02:03 Відповісти
Це скоріше по аналогії на Лукашенка з сином.
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07.11.2020 07:16 Відповісти
Я в курсі, але для чого ?
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07.11.2020 07:19 Відповісти
Так бо Лука просрал, но упирается, как и этот говорил - С удовольствием выиграю, даже если проиграю.
Для чего блин - выб вы всполошился, вот для чего
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07.11.2020 07:58 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6659
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07.11.2020 08:26 Відповісти
А чего порох и картавый алкаш в форме? Они должны рядом с кентами сидеть.
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10.11.2020 12:29 Відповісти
Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1850
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07.11.2020 17:20 Відповісти
Да здравствует великая октябрьская, американская революция.
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08.11.2020 12:17 Відповісти
 
 