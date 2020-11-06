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Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Якщо, звичайно, доживете...
Там усі свої...
А за результатами екзитполу - знову виграв
Цитуючи класика...
Група підтримки
...і про Пальчевського мовчать
Реальний лідер
Багатоверстатник
Московські політтехнології
Нервовий твіт
Епіцентри вже на низькому старті!
Криза українського правосуддя
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Топ коментарі
+50 саша паламарчук
показати весь коментар06.11.2020 21:43
+41 Шрек Баблокат
показати весь коментар06.11.2020 21:43
+41 саша паламарчук
показати весь коментар06.11.2020 21:46
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Вбачали в ньому чарівну паличку.
Хоча розумні люди наголошували, що для країни все скінчиться його ігровим піано інструментом.
PastorKopf (25%)@pastorkopf
Байден відмовився зустрічатись з Найвеличнішим: - Дякую, Моніка, що допоміг з Трампом, але на всяк випадок іди нах, - повідомили в прес-службі новообраного президента США
.
Байден, еще не вступив должность Президента США, успел на территории России: обоссать 1000 лифтов, поломать 98 домофонов, и погнуть 20 км трамвайных путей..
Krychek
Маск начал продажи текилы TESLA. По 250$ за пузырёк.
Ну самая пятничная новость. Доставка пока только в США.
лучше всего Ольмека)
Дизлайк.
Для чего блин - выб вы всполошился, вот для чего