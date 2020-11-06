Криза українського правосуддя, багатоверстатник, нервовий твіт Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Якщо, звичайно, доживете...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль до 2030 року обіцяє середню зарплату майже в $900, а пенсію - майже в $300

Там усі свої...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп оскаржить у суді результати виборів у всіх штатах, в яких перемагає Байден

А за результатами екзитполу - знову виграв

Цитуючи класика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США

Група підтримки

...і про Пальчевського мовчать

Реальний лідер

Багатоверстатник

Московські політтехнології

Нервовий твіт

Епіцентри вже на низькому старті!

Криза українського правосуддя

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