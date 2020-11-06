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У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харкові внаслідок ДТП легковий автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, пятеро постраждалих, - Нацполіція 01

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Гвардійців Широнінців 6 листопада о 12:35. Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Honda Civic, який рухався головною дорогою, з Suzuki Grand Vitara, який виїжджав із прибудинкової території. Від удару Honda Civic відкинуло в будівлю зупинки громадського транспорту.

У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, пятеро постраждалих, - Нацполіція 02

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У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, пятеро постраждалих, - Нацполіція 03

Внаслідок ДТП тілесних ушкоджень зазнали 28-річний водій і четверо пасажирів автомобіля Honda. 79-річний водій Suzuki від госпіталізації відмовився.

У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, пятеро постраждалих, - Нацполіція 04

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі.

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От справ наробив на старості літ...(((
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06.11.2020 21:42 Відповісти
С какой скоростью летел алень, если морда у хонды в смятку. Старик не рассчитал скорость приближающейся хонды с аленем.
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06.11.2020 21:56 Відповісти
Та да- старик.
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07.11.2020 01:30 Відповісти
место где произошло это ДТП называют "мавзолей", там сколько я езжу за рулем, а это 22 года!!! всегда самые ужасные аварии, вот и не верь после этого в проклятые места.
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Опытные люди здесь снижают скорость, если обзор ограничен.
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06.11.2020 21:59 Відповісти
я и не спорю, там впринципе все из-за скорости и происходит, расстояние от Валентиновской до этого пешеходного светофора довольно большое, плюс затем идет подъем в сторону механизаторской, светофор только в ручном режиме, с двух сторон выезды (от мавзолея, а с другой гаражный кооператив), само по себе место большой концентрации ДТП
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06.11.2020 22:04 Відповісти
Ну нельэя нам иномарки!
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06.11.2020 22:01 Відповісти
Харьков-столица автомобильных долбо€bov.
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06.11.2020 22:35 Відповісти
Надо на дорогах ям наробыть.Скорость у Хонды за стольник.Мурло всегда право!Он даже не пытался тормозить.Честно,жаль что не всмяткуСкорость в Барселоне ограничили до 30 км.И всюду камеры!
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06.11.2020 23:55 Відповісти
я добрый человек, но возле мест остановок пассажирского транспорта пора ставить виселицы и всех гонщиков и алкашей до приезда полиции отдавать товарищу Линчу
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06.11.2020 23:56 Відповісти
 
 