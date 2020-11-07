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Варфоломій (209) вишиванка (71) ПЦУ (778)

Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

6 листопада 2020 року представники офіційної делегації Православної церкви України, прибули до Константинополя з нагоди єпископської хіротонії архимандрита Михаїла, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, провели з благословення Його Святості, Патріарха Варфоломія, Божественну літургію в історичному Влахернському храмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

У повідомленні зазначається: "Голові делегації митрополиту Переяславському і Вишневському Олександру співслужили єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, ​​протоієрей Петро Ландвитович і протоієрей Віктор Мартиненко.

За богослужінням також молилися генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман і представники української громади.

Згодом делегація Української церкви в складі ієрархів, священиків і мирян відвідала Фанар (район Стамбулу, в якому розташована резиденція Вселенського Патріарха), де мала аудієнцію у Архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія.

Читайте також: Ієрархи колишньої УПЦ МП в Україні не є місцевими правлячими єпископами, сподіваємося, вони незабаром об'єднаються із РПЦ, - Варфоломій

Під час люб'язної і гостинної зустрічі Вселенський Патріарх привітав гостей, які прибули до Царгорода з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, на хіротонію обраного єпископа Команського Михаїла. Його Святість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну і її народ.

Українські ієрархи подякували Вселенському Патріарху за його особисті зусилля та історичні діяння, що увійшли в історію становлення України та помісної Української православної церкви.

Від блаженнішого митрополита Епіфанія протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва архистратига Михаїла.

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Митрополит Олександр підніс Патріарху релікварій із частками мощей одинадцяти преподобних отців, які засяяли в Україні, а також чотири томи "Житій святих", які видаються українською мовою під егідою Фонду пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира.

Єпископ Матфей подарував Патріарху Варфоломію вишиту українську сорочку, яка дуже сподобалася Його Святості.

Вселенський Патріарх, зі свого боку, обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.

Також представники помісної Української православної церкви відвідали в цей день монастир Пресвятої Богородиці "Живоносне джерело".

Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь 01
Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь 02
Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь 03
Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь 04
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Топ коментарі
+14
мда, кирилка красной косоворотки теперь уже никогда не подарит Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7570 Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5989

наш православный папа сказал что только от большой пастырской милости и снисхождения терпит РПЦ (это он так УПЦ МП назвал) в Украине
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07.11.2020 02:22
+8
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4973
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07.11.2020 04:44
+8
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1109Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5539
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07.11.2020 05:42
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мда, кирилка красной косоворотки теперь уже никогда не подарит Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7570 Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5989

наш православный папа сказал что только от большой пастырской милости и снисхождения терпит РПЦ (это он так УПЦ МП назвал) в Украине
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07.11.2020 02:22 Відповісти
украинская вышиванка в моем представлении выглядит побогаче узором и поярче цветом
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07.11.2020 02:55 Відповісти
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4973
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07.11.2020 04:44 Відповісти
На картинці, в основному, вишиванки жіночі... А мова у статті йде про чоловічу...
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07.11.2020 05:59 Відповісти
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 9335
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07.11.2020 06:06 Відповісти
І що це значить? Я бачу на картинці "візуальне зображення "мітинговщини"... На мітингу говорять купу красивих слів, а тут показують купу красивих візерунків, що не мають ніякого стосунку до класичної ритуальної вишивки... І, зверни увагу - найбільш прості орнаменти (геометричні), більш притаманні саме центральній та північній Україні, тобто древнім землям Русі ... Там, де землі були колонізовані, і населення "молоде" в етнографічному плані, класичний малюнок змінюється "художньою красивістю", а, подекуди, зазнає впливу сусідів...Це Таврія, Великий Луг, Буджак, Слобожанщина...
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07.11.2020 06:17 Відповісти
это явно не класические вышиванки, а современная интерпретация
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07.11.2020 12:06 Відповісти
Класична українська "вишиванка" визнає лише два кольори шиття - червоний і чорний, на білому фоні... Решта - "художні варіації", що не мають стосунку до "сакрального підгрунтя". Крім того, там і узори вишивки мають своє значення... Одна справа - закодовані язичницькі символи (бо до християнства узори вишивки не мають ніякого стосунку), і зовсім інша - "художня красивість"...
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07.11.2020 06:06 Відповісти
НЕ знаю, я ношу вышиванку своего региона и мне по х... , кто скажет, что это не так. Патриот Украины признается не о цвету вышиванки и качеству материала
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07.11.2020 06:55 Відповісти
Яр Холодний намекает на необходимость создания всукраинкой вышиванки, которая может асациировать конкретно Украину, точнее всю Украину.
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07.11.2020 07:50 Відповісти
тут с большим гербом всё сложно...не до всеобъемлющей вышиванки
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07.11.2020 09:29 Відповісти
Большой герб, это надуманное современное творение, которое можно создать хоть вчера, хоть через 1000 лет, вышиванка это народная идентичность, тянущаяся еще со времен племенного происхождения нашего народа, это уже произведенное творение, вопрос лишь в сохранении имеющейся исторической ценности.
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07.11.2020 10:27 Відповісти
"необходимость создания всукраинкой вышиванки" - это ты о чем?
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07.11.2020 10:44 Відповісти
О создании вышиванки со всеми эксклюзивными росписями нашей страны из всех частей Украины, а ты о чем подумал?
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07.11.2020 10:53 Відповісти
ты туп
для вашей страны достаточно двух петухов из косоворотки в горох
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07.11.2020 11:21 Відповісти
Ты наверно новое существо у прихоженского? Учись быстрее, а то тупишь на ровном месте. Даю наводку для избежания будущих ошибок "для вашей страны..", пиши как и твои сородичи "Я, мы, моя Украина и т.д., а то сходу видно мокшанина.
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07.11.2020 12:20 Відповісти
голова из косоворотки, не кукарекай....
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07.11.2020 13:29 Відповісти
Это и все? Когда вы уже у себя в кацапии научитесь писать хоть что то, что имеет хоть малейшее проявления интеллекта?
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07.11.2020 13:32 Відповісти
Якраз і ні... Якщо "копнуть" глибше, то "вишиванка" - це своєрідна "племінна ідентифікація"... Узори її несуть в собі зображення символів, які являються "оберегами", як індивідуальними, так і родо-племінними... З 12 племен, що склали Велике князівство Київське, на території теперішньої України жили 8. Кожне з племен мало свій пантеон богів та духів, свою обрядовість. Кожний з богів мав свої закодовані знаки, що зображалися спочатку на тілі, а потім на одязі, посуді, меблях, стінах житла, зброї, і служили захистом від зла... Саме ці знаки і ставали гербами та візерунком вишитого одягу... З часом, після зміни язичництва на християнство, сакральний сенс забувся, і на перший план виходить "художність" зображення...
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07.11.2020 10:03 Відповісти
Да, я не прав в том, что втянул тебя без твоего согласия в свое личное мнение, в данном случае, извиняюсь
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07.11.2020 10:35 Відповісти
"Втянуть в личное мнение" - не получится, потому что оно индивидуально... Просто я смотрю немного глубже, через призму нескольких тысяч лет... А так наши мнения сходны... Если-бы христианство было нашей первичной религией, то "вышиванка" несла-бы в себе именно изображение христианских символов, или же оно преследовало и искореняло язычество с такой же рьяностью, как это делали католики в южной Европе, то, может быть, и у нас данное направление этнографии исчезло-бы, как исчезло кельтское наследие... Ведь то, что мы им называем - это всего-лишь, "театрализованное воспроизведение", созданное на основе средневековых христианских хроник, а не "внутреннее самосознание народа"...
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07.11.2020 11:04 Відповісти
Я тобі забороняю носить той чи інший одяг? Будь ласка... Я, просто, пояснив історію виникнення та розвитку даного напрямку в етнографії нашого народу...
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07.11.2020 10:06 Відповісти
уж извините за мою недалекость- это вы согласны со мной или нет? я и имела ввиду красный и черный- а на моем мониторе нитки вышивки зеленовато-бежевые.
даже для мужской аутентичной вышиванки- узор совсем уж "аскетичный", хотя последнее -дело вкуса
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07.11.2020 12:12 Відповісти
Почитайте мої коментарі тут... Те, що подарували патріарху - просто "предмет вжитку", що, по суті, не є "класичною" вишиванкою, що є зразком етнографічного мистецтва і культури українців. Просто "сорочка, оздоблена вишивкою"... Нема нічого гіршого, коли в науку лізуть неуки... Особливо, коли це стосується етнографії, геральдики - наук, основою і об"єктом дослідження яких є "символи"...
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07.11.2020 12:53 Відповісти
Если бы вышиванку Кирилке подарить, то он от злости и портки бы испачкал Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 7506
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07.11.2020 04:40 Відповісти
Кірілкє лише таку можна дарувати!
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07.11.2020 05:40 Відповісти
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1109Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5539
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07.11.2020 05:42 Відповісти
}{уйлу с Зелей пора на выход. Это %% на сейчас... Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 1281
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 6330
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07.11.2020 07:24 Відповісти
Не торопись. Ещё эти бюллетени не посчитали.
Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 4066
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07.11.2020 07:49 Відповісти
За }{уйло обиделся? Это хорошо... Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 5228
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07.11.2020 07:51 Відповісти
Ты суёшь своего ***** во все темы.
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07.11.2020 08:24 Відповісти
Не моего, а твоего. Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 8497
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07.11.2020 08:43 Відповісти
Мне плевать на твоего *****.
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07.11.2020 08:50 Відповісти
А заодно плюнь на своего Зелю. Патриарх Варфоломей получил в подарок вышиванку во время визита делегации ПЦУ в Константинополь - Цензор.НЕТ 9105
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07.11.2020 09:06 Відповісти
У нього Пушилін... Ти ж бачиш - "Хвост павлиний, да грай вороний...", як кацапи кажуть.... Прапор український, а пісні кацапські...
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07.11.2020 10:11 Відповісти
Збоченці дарують одні одним частини трупів, а сатанинські змі пишуть про це, як про новину, а не як про гидотну особливість цих 3.1415926дарів в чорному з голови до п'ят.
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07.11.2020 07:56 Відповісти
Ну, якщо ти додаси, що найбільшими збоченцями і грішниками є РПЦ, то твій пост можна спробувати серйозно розглянути, а так вишлядить як незрозумілий стереотип.
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07.11.2020 09:30 Відповісти
Та ні, не додам.
Всі релігії одинакові, знеболювальне для ідіотів.
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07.11.2020 11:06 Відповісти
Ідіотів нічого не цікавить, і вони ні в що не вірять.
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07.11.2020 21:33 Відповісти
Что это вообще за сепарская подача информациии?Есть Стамбул,он же İstanbul, крупный турецкий город а никакого Константинополя не существует как и Римской Империи и Византии
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07.11.2020 08:31 Відповісти
Поскольку попы ментально двумя ногами где-то в 17 веке, отсюда видимо и Константинополь.
Это-же перевод статьи с сайта ПЦУ на росiйську от Цензор.нет. Вопрос только зачем?
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ofitsijna-delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-********-prybula-do-konstantynopolya/
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07.11.2020 08:49 Відповісти
Так скажите им там что ни какого констаньинополя уже сотни лет,не существует.Это как Атлантида и Нарнии.пусть туда смотаются
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07.11.2020 08:54 Відповісти
Ок! При встрече обязательно передам!
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07.11.2020 20:40 Відповісти
Прекратите кацапскую пропаганду.

В Риме есть Ватикан : а в Стамбуле - Константинополь
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07.11.2020 10:32 Відповісти
Точно? А ти в курсі, що багато які топоніми, гідроніми, антропоніми, різні у мові різних народів? Ти, я бачу, "плаваєш" навіть у тому, що сам називаєш... Було ТРИ "Римські імперії" - Західна, з столицею у Римі, Східна - зі столицею у "ВІзантії", потім перейменованому у Константинополь, і "Священна Римська імперія германського народу, що об"єднувала більшість народів теперішньої Західної Європи і в різний час мала розні столиці. Імперії "Візантія" не існувало... Як і народів "візантійці", "ромеї"... Це був конгломерат народів, об"єднаних єдиною мовою і адміністративно-територіальними кордонами... Найменування народів світу, у різних мовах - різне... По-різному іменуються у різних народів моря, озера, річки, гори, території... І, навіть, з часом, та сама річ, у одного і того ж народу, іменувалась по-різному... Що таке "Камінь"? "Яїк"? "Кара-Денгіз"? "Хвалинське море"? Чим відрізняється "Понт Аксінський" від "Понту Евксінського", чи "Вена" від "Відня"?
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07.11.2020 10:35 Відповісти
Доброе утро , пане Яр
Некоторые люди лучше мыслят глазами и им карту проще понять, чем текст 😀😀😀
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07.11.2020 10:51 Відповісти
Вам теж доброго дня... Ви прямо по підручнику психології ідете... Неграмотні здатні зрозуміть лише наочне пряме зображення ... Адже текст - це набір умовних символів, а їх ще прочитать уміть треба... А зображення - кінечне... (В середовищі психологів існує думка, що зі зростанням кількості носіїв інформації, що опираються на малюнок, кінечне зображення предмета, дії, явища, а не на "описове", за допомогою слів, веде до збіднення уяви дитини... А це, в свою чергу, веде до розумової обмеженості... Коротше кажучи, знижується креативність мислення...).
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07.11.2020 11:22 Відповісти
Как интресно.
но здесь на форуме не дети , а разные слои общества и образования.

А карты очень наглядно показывают ситуацию . И именно через карты можно сделать видеоряд , как кацапы из болот осуществляли экспансию по чужим землям . И мордой их, мордой😀😀😀. Бо так оборзели в конце 20 века, что стали открыто рассказывать , что на землях Украины никто не жил до них.
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07.11.2020 12:02 Відповісти
Ну, в принципі, і ми "експансію" здійснювали немалу... Адже, якщо виключить з переліку земель Русі землі "уличів" і "тиверців", розорених після загибелі Святослава, печенігами, то на півдні землі русичів закінчувалися на рубежі Черкаської та Кіровоградської областей, а на сході - Чернігівщиною, частиною Сумщини та Полтавщини... Решта була "Диким Полем"... НА заході експансія була більше "культурною"... Коли казав мадярам, що саме наші предки навчили їх землеробству і вони стали "землеробським народом" саме дякуючи предкам українців, словаків, чехів і румун, ображаються...
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07.11.2020 13:04 Відповісти
Кто-нибудь скажет о чем новость?
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07.11.2020 08:43 Відповісти
В том что Украина не Россия,а İstanbul not Konstantinopol https://m.youtube.com/watch?v=xo0X77OBJUg
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07.11.2020 08:51 Відповісти
Аскетичная строгая вышиванка. Варфоломею идет!
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07.11.2020 09:01 Відповісти
Попы вроде как украинские а ментальнось великарассейская так и осталась.Дай им волю они божецаряхрани заспивают .
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07.11.2020 09:03 Відповісти
после получения томоса, пцу вышла из-под московского крыла, стала самостоятельной, как это было до 1686 года...
ты, же ж в курсе, что это та церковь, которая крестила Русь с 988года
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07.11.2020 09:36 Відповісти
Она не стала самостоятельной, а подчиняется патриарху Константинопольскому, именно поєтому Епифаний не патриарх, а митрополит
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07.11.2020 12:09 Відповісти
как до 1686 года стала...и тогда не было патриарха
ты не знаешь истории...конечно же, именно киевская митрополия стоит у истоков крещения руси...это четко определенная, каноническая территория...без московии
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07.11.2020 13:28 Відповісти
Це вдобавок до Андрієвської церкви?
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07.11.2020 10:14 Відповісти
Все таки настільки скромні апартаменти на світлині в порівнянні з нашими пихатими попами
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07.11.2020 10:42 Відповісти
Буде Святішому, у чому на матушках гицать.
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07.11.2020 12:23 Відповісти
Все таки як добре , що в Україні нарешті появилась таки Православна церква і мільйони православних українців , здолавши чортів Гуні Московського та Онуфрієвську нечисть , отримали нарешті можливість молитися Богу в єднанні зі всім Православним світом . Хоч як бісилися та скреготали зубами московські попи-прапорщики , як не кидалася вони з кігтями на люд православний , скільки не насилали бандитів на містечка та села християнські - нічо не допомогло слугам диявола . Бо написано : І постане Церква , і врата ада не здолають її .
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07.11.2020 12:40 Відповісти
Ох вже ці вишиванки...Пам"ятаю,приїзджав колись до нас у Львів президент Янукович...Виступав у театрі Заньковецької,а в кінці йому подарували вишиванку...Вийшла на сцену якась стара цьотка і сказала,що вона знає,що у Януковича нема мами,нема кому подарувати вишиванку,тому вона сиділа ночами,вишивала і дарує йому...Зрозуміло,це була постановка,і все було б добре,якби Янукович не купив точно таку саму вишиванку на "Вернісажі",ринку сувенірів,який зразу біля театру...Скурвлений і ображений за свою маму Янукович послав нахрєн голову львівських регіоналів,а по сумісництву місцевого олігарха і помчав у аеропорт...Мораль - не даруйте символічних подарунків,краще просто гроші...
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07.11.2020 12:49 Відповісти
Это где такой город Константинополь?
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07.11.2020 12:58 Відповісти
А ти підручник по історії в туалеті використовував, чи на самокрутки з анашою?
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07.11.2020 15:20 Відповісти
краще було подарувати ключку для гольфу і торт рашен
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07.11.2020 13:57 Відповісти
 
 