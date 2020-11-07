Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
6 листопада 2020 року представники офіційної делегації Православної церкви України, прибули до Константинополя з нагоди єпископської хіротонії архимандрита Михаїла, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, провели з благословення Його Святості, Патріарха Варфоломія, Божественну літургію в історичному Влахернському храмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.
У повідомленні зазначається: "Голові делегації митрополиту Переяславському і Вишневському Олександру співслужили єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, протоієрей Петро Ландвитович і протоієрей Віктор Мартиненко.
За богослужінням також молилися генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман і представники української громади.
Згодом делегація Української церкви в складі ієрархів, священиків і мирян відвідала Фанар (район Стамбулу, в якому розташована резиденція Вселенського Патріарха), де мала аудієнцію у Архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія.
Під час люб'язної і гостинної зустрічі Вселенський Патріарх привітав гостей, які прибули до Царгорода з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, на хіротонію обраного єпископа Команського Михаїла. Його Святість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну і її народ.
Українські ієрархи подякували Вселенському Патріарху за його особисті зусилля та історичні діяння, що увійшли в історію становлення України та помісної Української православної церкви.
Від блаженнішого митрополита Епіфанія протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва архистратига Михаїла.
Митрополит Олександр підніс Патріарху релікварій із частками мощей одинадцяти преподобних отців, які засяяли в Україні, а також чотири томи "Житій святих", які видаються українською мовою під егідою Фонду пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира.
Єпископ Матфей подарував Патріарху Варфоломію вишиту українську сорочку, яка дуже сподобалася Його Святості.
Вселенський Патріарх, зі свого боку, обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.
Також представники помісної Української православної церкви відвідали в цей день монастир Пресвятої Богородиці "Живоносне джерело".
Будь ласка, зачекайте...
наш православный папа сказал что только от большой пастырской милости и снисхождения терпит РПЦ (это он так УПЦ МП назвал) в Украине
для вашей страны достаточно двух петухов из косоворотки в горох
даже для мужской аутентичной вышиванки- узор совсем уж "аскетичный", хотя последнее -дело вкуса
Всі релігії одинакові, знеболювальне для ідіотів.
Это-же перевод статьи с сайта ПЦУ на росiйську от Цензор.нет. Вопрос только зачем?
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ofitsijna-delegatsiya-pravoslavnoyi-tserkvy-********-prybula-do-konstantynopolya/
В Риме есть Ватикан : а в Стамбуле - Константинополь
Некоторые люди лучше мыслят глазами и им карту проще понять, чем текст 😀😀😀
но здесь на форуме не дети , а разные слои общества и образования.
А карты очень наглядно показывают ситуацию . И именно через карты можно сделать видеоряд , как кацапы из болот осуществляли экспансию по чужим землям . И мордой их, мордой😀😀😀. Бо так оборзели в конце 20 века, что стали открыто рассказывать , что на землях Украины никто не жил до них.
ты, же ж в курсе, что это та церковь, которая крестила Русь с 988года
ты не знаешь истории...конечно же, именно киевская митрополия стоит у истоков крещения руси...это четко определенная, каноническая территория...без московии