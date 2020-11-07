Патріарх Варфоломій отримав у подарунок вишиванку під час візиту делегації ПЦУ в Константинополь. ФОТО

6 листопада 2020 року представники офіційної делегації Православної церкви України, прибули до Константинополя з нагоди єпископської хіротонії архимандрита Михаїла, Екзарха Вселенського Патріарха в Україні, провели з благословення Його Святості, Патріарха Варфоломія, Божественну літургію в історичному Влахернському храмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт ПЦУ.

У повідомленні зазначається: "Голові делегації митрополиту Переяславському і Вишневському Олександру співслужили єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, ​​протоієрей Петро Ландвитович і протоієрей Віктор Мартиненко.

За богослужінням також молилися генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман і представники української громади.

Згодом делегація Української церкви в складі ієрархів, священиків і мирян відвідала Фанар (район Стамбулу, в якому розташована резиденція Вселенського Патріарха), де мала аудієнцію у Архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія.

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Під час люб'язної і гостинної зустрічі Вселенський Патріарх привітав гостей, які прибули до Царгорода з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, на хіротонію обраного єпископа Команського Михаїла. Його Святість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну і її народ.

Українські ієрархи подякували Вселенському Патріарху за його особисті зусилля та історичні діяння, що увійшли в історію становлення України та помісної Української православної церкви.

Від блаженнішого митрополита Епіфанія протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва архистратига Михаїла.

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Митрополит Олександр підніс Патріарху релікварій із частками мощей одинадцяти преподобних отців, які засяяли в Україні, а також чотири томи "Житій святих", які видаються українською мовою під егідою Фонду пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира.

Єпископ Матфей подарував Патріарху Варфоломію вишиту українську сорочку, яка дуже сподобалася Його Святості.

Вселенський Патріарх, зі свого боку, обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.

Також представники помісної Української православної церкви відвідали в цей день монастир Пресвятої Богородиці "Живоносне джерело".







