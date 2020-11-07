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Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Заступник директора департаменту Харківської міської ради і директор товариства з обмеженою відповідальністю підозрюються у заволодінні бюджетними коштами, вчиненим організованою групою, і службовій підробці (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж 2019 року директор ТОВ, за погодженням з іншими учасниками організованої групи, вносив до кошторисної документації та актів виконаних робіт завчасно узгоджені з керівництвом департаменту міськради завідомо неправдиві відомості про вартість використаних будівельних матеріалів під час проведення поточного і капітального ремонтів багатоповерхових будинків у Харкові, які підписував заступник директора цього ж департаменту", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, унаслідок їхніх дій було завдано збитків на сотні тисяч гривень. Точний розмір збитків встановлюється.

Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 01
Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 02
Заступник директора департаменту Харківської міськради крав гроші, виділені на ремонт багатоповерхівок, - прокуратура 03

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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, ведеться досудове розслідування.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення місця перебування інших членів групи.
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Топ коментарі
+4
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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07.11.2020 09:21
+3
хмм.. стандартный набор лиц для этой ситуации:
- нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
- его зам Александр Лемент
- корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..

летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..
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07.11.2020 09:13
+2
Да как он посмел воровать из нашего кармана, это что все чиновники такие? Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9505
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07.11.2020 09:12
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Розсмішили.
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07.11.2020 08:59 Відповісти
Разделить на ноль и взять двойной интеграл. Шоб остальным было неповадно.
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07.11.2020 09:00 Відповісти
Це відкриття тягне на Нобелівську премію.
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07.11.2020 09:05 Відповісти
Суд всех отпустит и потребует возместить ущерб подсудимым.
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07.11.2020 09:08 Відповісти
и вынужденный прогул пусть включит в иск, и моральные страдания.
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07.11.2020 09:13 Відповісти
Нашли крайнего? Если провести аудит всех ремонтов, благоустройств и реконструкций, возможно, найдется еще один бюджет города и не один подозреваемый! Только никто ничего не будет делать. Гепа приедет (???) и вмиг разрулит эти непонятки.
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07.11.2020 09:09 Відповісти
як не соромно
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07.11.2020 09:09 Відповісти
Да как он посмел воровать из нашего кармана, это что все чиновники такие? Замдиректора департамента Харьковского горсовета воровал деньги, выделенные на ремонт многоэтажек, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9505
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07.11.2020 09:12 Відповісти
Сучий Пёс!
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07.11.2020 09:13 Відповісти
Привіт Гепа !
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07.11.2020 09:17 Відповісти
хмм.. стандартный набор лиц для этой ситуации:
- нач Департамента жилищного хозяйства Рома Нехорошков
- его зам Александр Лемент
- корефан Лемента - комерц Кирилл Михайлов..

летом этого года их громко обыскивали по другому уг делу..
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07.11.2020 09:13 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
показати весь коментар
07.11.2020 09:21 Відповісти
Поправлю, "это сироты! Тяжелое наследие царского режима! "
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07.11.2020 09:38 Відповісти
Це ж що, доки Гепи немає- його посіпак шерстять?))
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07.11.2020 09:30 Відповісти
Без благословения гепы и директора департамента это невозможно.
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07.11.2020 09:46 Відповісти
Гепа приедет, на ноль умножит 😁
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07.11.2020 10:01 Відповісти
так он и дальше будет воровать ) Пока что ещё никого серьёзно за это не наказали . Поймать за руку - это ещё не значит что посадят .Нардеп Юрченко тому доказательство .
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07.11.2020 10:06 Відповісти
при порохе такого не было
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07.11.2020 11:17 Відповісти
ремонт Бти 550 млн. гривен. Берите сметы и по каждому пункту проверяйте. С бюджетом 12 млрд. в год, в харькове только скамейки научились делать. И рассказывать что самый лучший город для жилья
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07.11.2020 12:05 Відповісти
Должность у него такая - воровать. Для этого его и поставили на хлебную должность. А сейчас эту должность займет другой точно такой же и будет воровать столь же вдохновенно. И так все по кругу, по устоявшемуся кругу.
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07.11.2020 16:58 Відповісти
 
 