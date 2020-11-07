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Двоє співробітників поліції Київщини вимагали "борг" у охоронної фірми - їх взяли на гарячому. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, які вимагали від цивільної особи гроші за сплату надуманого боргу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, двоє поліцейських вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн компенсації за нібито невиконання домовленостей про проведення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав стосунку", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ДБР, йшлося про вимагання 500 тис. грн.

6 листопада 2020 року співробітники ДБР затримали правоохоронців після одержання ними частини грошових коштів у розмірі 85 тис. грн. Зазначається, що під час затримання правоохоронці намагалися втекти.

Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 01
Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 02
Двоє співробітників поліції Київщини вимагали борг у охоронної фірми - їх взяли на гарячому 03

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Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України, а також про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+2
Сотрудники Стратегического департамента.... Что за уровень "стратегов", так тупо погореть.... "Пытались сбежать"... Ни хвост засечь, даже сбежать не смогли. С улицы их, что-ли, набирают?
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07.11.2020 12:28
+1
Поліцаї ті ж самі менти. Бандюки в погонах.
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07.11.2020 11:51
+1
Славные "последователи" уничтоженного УБОП: ни украсть, чтобы не спалиться, ни посторожить, чтобы не украли.
Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!
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07.11.2020 13:00
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Поліцаї ті ж самі менти. Бандюки в погонах.
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07.11.2020 11:51 Відповісти
А один дед замочил семерых таких гандонов.
Когда уже суд, пецриоты?
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07.11.2020 12:00 Відповісти
А тебе какое дело? Ты на закрытое заседание придёшь или так, лишь бы ляпнуть? Дед глухо сидит, та вышак как с куста.
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07.11.2020 13:04 Відповісти
А Аваков в это время с Маркивым возится . А его подчинённые занимаются рэкетом и вымогательством . Если не сказать хуже..
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07.11.2020 12:11 Відповісти
видать эти полицаи пожертвования собирали на очередной самолёт Авакову .
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07.11.2020 12:12 Відповісти
Авакову некуда было деваться.
Если бы маркив заявил, что выполнял приказ - авакова бы повесили типо военного преступника.
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07.11.2020 12:13 Відповісти
Сотрудники Стратегического департамента.... Что за уровень "стратегов", так тупо погореть.... "Пытались сбежать"... Ни хвост засечь, даже сбежать не смогли. С улицы их, что-ли, набирают?
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07.11.2020 12:28 Відповісти
Може їх треба на від 5 до 10.

А от того хто підібрав таких "спеціалістів" до стратегічного департаменту, треба від 15 до 25.
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07.11.2020 12:50 Відповісти
Що ви маєте на увазі - від 15 до 25?
Навпаки, тих кадровиків треба заохотити.
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07.11.2020 13:02 Відповісти
Славные "последователи" уничтоженного УБОП: ни украсть, чтобы не спалиться, ни посторожить, чтобы не украли.
Они на "подработке" были - кукурузу сторожили. Пришли за долларами, а им - гривны в руки и на кичу. Привет!
показати весь коментар
07.11.2020 13:00 Відповісти
 
 