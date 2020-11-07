Двоє співробітників поліції Київщини вимагали "борг" у охоронної фірми - їх взяли на гарячому. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, які вимагали від цивільної особи гроші за сплату надуманого боргу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, двоє поліцейських вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн компенсації за нібито невиконання домовленостей про проведення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав стосунку", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ДБР, йшлося про вимагання 500 тис. грн.

6 листопада 2020 року співробітники ДБР затримали правоохоронців після одержання ними частини грошових коштів у розмірі 85 тис. грн. Зазначається, що під час затримання правоохоронці намагалися втекти.







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Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України, а також про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.