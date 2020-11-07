Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про обстріл консульства республіки в Харкові.
Про це повідомили в суботу в зовнішньополітичному відомстві країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Будівлю почесного консульства Азербайджану в Харкові було обстріляно в ніч із 6 на 7 листопада близько 2:30. По дверях і вікнах консульства було зроблено шість пострілів. Ніхто не постраждав, ажде вночі в будівлі нікого не було. Камери консульства зафіксували, що нападниками були дві людини", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві засудили цей інцидент, зазначивши, що відповідні органи республіки "взаємодіятимуть і співпрацюватимуть із місцевими правоохоронними органами в зарубіжних країнах, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинах проти громадян Азербайджану і членів місцевої азербайджанської громади за кордоном".
У відомстві додали, що міліція Харкова порушила кримінальне провадження у зв'язку з нападом на будівлю консульства.
Будь ласка, зачекайте...
Здалеку,звичайно ))))
Коротченко: Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды?
В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок за совершение особо опасных преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении за совершение особо опасных преступлений», - написал военный эксперт.
По его словам, их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. «Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали?»