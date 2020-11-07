Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. ФОТО

Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про обстріл консульства республіки в Харкові.

Про це повідомили в суботу в зовнішньополітичному відомстві країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будівлю почесного консульства Азербайджану в Харкові було обстріляно в ніч із 6 на 7 листопада близько 2:30. По дверях і вікнах консульства було зроблено шість пострілів. Ніхто не постраждав, ажде вночі в будівлі нікого не було. Камери консульства зафіксували, що нападниками були дві людини", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві засудили цей інцидент, зазначивши, що відповідні органи республіки "взаємодіятимуть і співпрацюватимуть із місцевими правоохоронними органами в зарубіжних країнах, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинах проти громадян Азербайджану і членів місцевої азербайджанської громади за кордоном".

У відомстві додали, що міліція Харкова порушила кримінальне провадження у зв'язку з нападом на будівлю консульства.

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