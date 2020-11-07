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Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило про обстріл консульства республіки в Харкові.

Про це повідомили в суботу в зовнішньополітичному відомстві країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будівлю почесного консульства Азербайджану в Харкові було обстріляно в ніч із 6 на 7 листопада близько 2:30. По дверях і вікнах консульства було зроблено шість пострілів. Ніхто не постраждав, ажде вночі в будівлі нікого не було. Камери консульства зафіксували, що нападниками були дві людини", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві засудили цей інцидент, зазначивши, що відповідні органи республіки "взаємодіятимуть і співпрацюватимуть із місцевими правоохоронними органами в зарубіжних країнах, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинах проти громадян Азербайджану і членів місцевої азербайджанської громади за кордоном".

У відомстві додали, що міліція Харкова порушила кримінальне провадження у зв'язку з нападом на будівлю консульства.

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Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли 02

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Топ коментарі
+47
Армяне пакостят...
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07.11.2020 12:20
+28
Пакостников отправить в Баку на 15 лет подметать улицы !
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07.11.2020 12:24
+28
Чомусь вважаю що це адепти рускаваміра.
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07.11.2020 12:25
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Консульство Азербайджану в Харкові обстріляли - Цензор.НЕТ 4597
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07.11.2020 21:23 Відповісти
Это чистой воды хулиганка... А в это время в Кривом Роге мужик с ножом напал на прохожих, убил двоих и ранил восьмерых в том числе одного ребенка.
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07.11.2020 19:32 Відповісти
Вірмени в екзилі підтримують свою "історичну батьківщину" як можуть....
Здалеку,звичайно ))))

Коротченко: Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды?

В Армении формируют отряды смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок за совершение особо опасных преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В ряде армянских Telegram-каналов появилась информация о формировании отрядов смертников из числа заключенных, отбывающих длительный срок в Армении за совершение особо опасных преступлений», - написал военный эксперт.
По его словам, их планируется отправлять на те участки фронта, где идут наиболее ожесточенные бои. «Сначала женские батальоны, теперь штрафбаты. Дальше - заградотряды в тылу армянских войск, чтобы те не отступали?»
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07.11.2020 21:20 Відповісти
Вата Харкова не може спокійно щоб не напакостити
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08.11.2020 11:10 Відповісти
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