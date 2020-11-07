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На Київщині затримано членів банди, які викрали підприємця і вимагали 2 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Київській області група зловмисників, серед яких четверо громадян Казахстану і двоє жителів столичної області, викрала підприємця і вимагала 2 млн дол. надуманого боргу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила в поліцію його дружина. Зловмисники викрали чоловіка вранці біля його будинку, заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Як з'ясувалося, невідомі вивезли потерпілого до лісу. Там вони прив'язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у 2 млн. доларів. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тис. іноземної валюти. Чоловікові вдалося врятуватися, і завдяки небайдужим людям він повернувся додому.

За фактом викрадення людини та розбійного нападу слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 і ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

На Київщині затримано членів банди, які викрали підприємця і вимагали 2 млн дол., - Нацполіція 01

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох із них за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали на території Київської області.

Під час проведення обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили і вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики і гроші. Також вилучено автомобілі, на яких пересувалися зловмисники.

На Київщині затримано членів банди, які викрали підприємця і вимагали 2 млн дол., - Нацполіція 02
На Київщині затримано членів банди, які викрали підприємця і вимагали 2 млн дол., - Нацполіція 03

Зараз старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомлено про підозру в скоєних злочинах. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про повідомлення про підозру молодшому спільнику. Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів, їх оголошено в розшук.
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Топ коментарі
+6
І що? Це виправдовує злочинців?
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07.11.2020 13:20
+5
скільки в нас дають за кіднеп?
має бути довічне
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07.11.2020 13:13
+3
Спасибо зеле, 90-е с возвращением!
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07.11.2020 13:23
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Софіївська Борщагівка це Софіївська Борщагівка. Свого роду перлина.
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07.11.2020 12:54 Відповісти
Знов мелькає Казахстан.
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07.11.2020 12:57 Відповісти
27 років та 2 млн.дол.??? Явно якийсь син багатенького дядьки.
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07.11.2020 13:11 Відповісти
І що? Це виправдовує злочинців?
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07.11.2020 13:20 Відповісти
скільки в нас дають за кіднеп?
має бути довічне
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07.11.2020 13:13 Відповісти
Спасибо зеле, 90-е с возвращением!
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07.11.2020 13:23 Відповісти
Та скiльки вже разiв казав - Невже копи настільки тупі що не можуть три слова курва вивчити українською мовою ???. (!)- Працює нацiональна полiцiя !
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07.11.2020 13:53 Відповісти
Ні ну повинен же бути якийсь стандарт поліцейських кричалок державною (!) мовою? Скільки ж можна до бандюків звертатися совковсько кацапським дiалектом ?
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07.11.2020 19:05 Відповісти
Нужно увеличивать вилку наказаний от 0 до ста лет.Мы пасём задних.Вводить каторжные работы.
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07.11.2020 13:58 Відповісти
День Великой Октябрьской социалистической революции - праздник в честь совершения Октябрьской революции, проходит ежегодно 25 октября (7 ноября) и 8 ноября. Является государственным праздником в Белоруссии и Приднестровье. Отмечался с 1918 г. по 1991 гг.
После распада СССР в большинстве его бывших республик, ставших независимыми государствами, отказались от празднования годовщины Октябрьской революции. День 7 ноября до сих пор остаётся выходным днём только в Белоруссии и Приднестровье
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07.11.2020 14:07 Відповісти
Ми знову опинились в 90х,докерувались.
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07.11.2020 14:46 Відповісти
Я тоже мечтаю что бы у меня хотели отобрать 2 млн. долларов...
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07.11.2020 14:46 Відповісти
А двухдолларовые купюры на кой им?
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07.11.2020 15:17 Відповісти
..для дорожки..
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07.11.2020 16:49 Відповісти
арсенал нехил..- но явно не весь...
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07.11.2020 16:50 Відповісти
Питання до авакяна, як до нас заїжджають цілі отари чучмеків, як вони легалізовуються і хто контролює чим вони займаються ? Із колишнього совка взаємний безвіз зробити тільки для прибалтійських країн. Решта по візі за 100$ на 30 днів. Наших туди їздить одиниці.
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07.11.2020 18:46 Відповісти
Граждан підарастичних брацких республік до нас не пускати.
"Попри це, 26 країн проголосували проти. Серед тих, хто був проти - Росія, яка окупувала півострів. Проти резолюції також голосувала Білорусь, яка разом із РФ входить до складу Союзної держави. Серед колишніх країн СРСР проти кримської резолюції голосували Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, повідомляє ТСН.
https://news.24tv.ua/rosiya_ta_yiyi_sateliti_hto_golosuvav_proti_rezolyutsiyi_oon_shhodo_krimu_n904023
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07.11.2020 18:56 Відповісти
Вывод. Не одалживайте денег, никогда, никому и ни на каких условиях. Должники их не возвращают, а управы в законодательном поле на них нет.
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08.11.2020 14:33 Відповісти
 
 