На Київщині затримано членів банди, які викрали підприємця і вимагали 2 млн дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області група зловмисників, серед яких четверо громадян Казахстану і двоє жителів столичної області, викрала підприємця і вимагала 2 млн дол. надуманого боргу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила в поліцію його дружина. Зловмисники викрали чоловіка вранці біля його будинку, заштовхали в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Як з'ясувалося, невідомі вивезли потерпілого до лісу. Там вони прив'язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у 2 млн. доларів. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тис. іноземної валюти. Чоловікові вдалося врятуватися, і завдяки небайдужим людям він повернувся додому.

За фактом викрадення людини та розбійного нападу слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 і ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох із них за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали на території Київської області.

Під час проведення обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили і вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики і гроші. Також вилучено автомобілі, на яких пересувалися зловмисники.





Зараз старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомлено про підозру в скоєних злочинах. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про повідомлення про підозру молодшому спільнику. Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів, їх оголошено в розшук.