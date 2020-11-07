Морські спецпризначенці ВМС України відпрацювали зачистку будівель уночі. ФОТО

У 73-му морському центрі спеціального призначення відбулися тренування із "зачистки" будинків у нічний час доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Оператори центру в складі групи навчалися зачищати будівлі з використанням різноманітного сучасного обладнання для ведення бойових дій вночі.





"Вночі менше кут зору та обмежена видимість, а навісне обладнання створює дискомфорт. При цьому ми повинні діяти чітко та злагоджено, адже темрява дає й перевагу, особливо для підготовленої групи. Такі навчання дуже корисні та цікаві, а обладнання, яке ми маємо, дозволяє максимально ефективно відпрацювати безліч можливих сценаріїв", – пояснює один з учасників тренувань.

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Більшість завдань під час тренувань виконувались вночі, а локації використовувались такі, які б вони були при виконанні реальних завдань.