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Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад в ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 01

Досудове слідство встановило, що організував оборудку чинний співробітник Нацполіції області разом зі спільниками. Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у "високих кабінетах", запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції.

За можливість очолити відомство ділки вимагали від чинних працівників поліції 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.

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Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 02

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів США.

Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 03
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ 04

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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Топ коментарі
+22
насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
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07.11.2020 16:54
+22
Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
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07.11.2020 16:55
+12
Задержали продавца
А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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07.11.2020 17:11
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насколько же выгодно работать в мусарне, что некоторые готовы заплатить пол миллиона долларов за должность? этой суммы большинству украинцев хватит прожить всю жизнь, горя не зная.
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07.11.2020 16:54 Відповісти
И за сколько интересно можно её "отбить" эту сумму?
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07.11.2020 18:36 Відповісти
И за сколько интересно можно её "отбить" эту сумму?

Золотое дно- янтарь мешками носят... МВД два года вело янтарные войны и все никак...
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07.11.2020 21:16 Відповісти
ну если взять в кредит то жизни не хватит.. а если украсть то всего до 7 лет
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08.11.2020 08:22 Відповісти
и это пацаны что "люстрацию" прошли.. могу представить сколько косили те кто не прошел
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08.11.2020 08:24 Відповісти
Ну это Ривненщина, богатый регион, бурштын, все дела. У нас в Хмельницком наверное подешевле должности. С кого у нас трусить бабло? С базарников разве что? Так хмельницкий базар потихоньку загнивается...
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08.11.2020 08:33 Відповісти
Брат Ермака подал иск в суд о нечестной конкуренции.
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07.11.2020 16:55 Відповісти
Нє-є-є ! Залізли в Арсенборисича парафію ! Саші ж в казіно треба шось носить . І маєток в Італії сам по собі не утримається.
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07.11.2020 17:24 Відповісти
та не...тот братермака попросил своего брата властьпоимевшего, подключить СБУ... ну чтоб конкурентов прищемить ))) а суд - то долго )))) и нудно... а тут маски шоу..и наличка (которая потом куда-то девается))))
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07.11.2020 17:24 Відповісти
Рехформы в действии. Мать их за ногу.
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07.11.2020 16:58 Відповісти
А чем они хуже шмыгаля
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07.11.2020 17:02 Відповісти
Думаю. що це чергова вистава,а не реальність.
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07.11.2020 17:05 Відповісти
и какая должность там может столько стоить????
и если есть у чела такие-сякие копейки нафига ему тот головняк???
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07.11.2020 17:26 Відповісти
участковый ...... янтарь там
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07.11.2020 18:06 Відповісти
Та щось не віриться щоб такі суми в масштабах області, це ж не на посади міністрів.
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07.11.2020 17:57 Відповісти
Конкуренты етить)))
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07.11.2020 17:10 Відповісти
Посади завжди продавались, продаються і будуть продаватись. Суди, прокуратура, поліція, - всі мають свої ціни на посади. Совок нікуди не пропав.
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07.11.2020 17:10 Відповісти
Совок нікуди не пропав.

Такой себе табель о рангах...
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07.11.2020 21:18 Відповісти
А вы думпли только охвис презэдэнта должностями барыжит
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07.11.2020 17:10 Відповісти
Задержали продавца
А начальника полиции по ровенской области УВОЛИЛИ ?
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07.11.2020 17:11 Відповісти
а покупателя?
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07.11.2020 17:27 Відповісти
..се сами сразу уволились и даже министр написал заявление... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 5121
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07.11.2020 17:30 Відповісти
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему фейковой продажи руководящих должностей в ГУ Нацполиции в Ривненской области. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), проводятся следственные действия. Источник: https://censor.net/ru/p3229689
Как всегда. Берут "продавца" он заявляет что изначально собирался обмануть. В худшем случае мошенничество более "лёгкая" статья. При чём здесь начальник полиции по Ровенской области?Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 476
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07.11.2020 17:54 Відповісти
скільки тобі дурепі пояснювати - в Україні є Рівненська область , місто Рівне ... "по ровенской" в ровеньках...
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07.11.2020 21:46 Відповісти
1. Я написала Ровно , чтобы тебе, кацапу , было понятно. Усёк ????

2. Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 4406
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07.11.2020 22:24 Відповісти
ти так написала , бо ти троляка...
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08.11.2020 13:11 Відповісти
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 3568
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08.11.2020 13:13 Відповісти
Фейковой она стала только после того, как разоблачили/
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07.11.2020 17:12 Відповісти
Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6606
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07.11.2020 17:14 Відповісти
Помощники нужны?
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07.11.2020 17:13 Відповісти
деньги пересчитывать? ))))
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07.11.2020 17:28 Відповісти
Щоб зрозуміти логіку поліції Рівненщини необхідно повісити табличку "Комерційне підприємство". Без хабара вони пальцем не поворухнуть щоб розслідувати злочин. Тобі треба, ти і плати. По моїм заявам відкрито 10 кримінальних справ. Розкрити,.... що два пальці. Там і розкривати нічого не треба, там все зрозуміло. З 2015 року нічого не зроблено, абсолютно нічого. Я сам шукав документи і свідків, скаржився на бездіяльність слідчого. Маю біля 30 рішень суду про бездіяльність слідства !!! Писав в газети. І нічого. Навіть жоден слідчий не був покараний. Поліція - це якісь автономний орган, який живе самостійним життям, косить зелені і плює на законодавчу і судову владу.
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07.11.2020 17:15 Відповісти
Этим, что продавали, надо дать процент от бабла тех, кто купил должности, и сразу отправить на нары не полноценных.
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07.11.2020 17:16 Відповісти
На должность судьи никого еще не ловили. Учитесь, сынки.
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07.11.2020 17:16 Відповісти
там передают по наследству.. .
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07.11.2020 17:31 Відповісти
Ай, маладца, брателло! Нигде не продешевил?
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07.11.2020 17:17 Відповісти
Не начнёте (гАсударство) дробить пальцы (пальцев достаточно), этим трудоустройщикам, поштучно, эффекта не будет. Да кто же из себя начнёт?
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07.11.2020 17:21 Відповісти
И все это затем, чтобы потом бороться с преступниками за одну зарплату? Во люди у нас !
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07.11.2020 17:31 Відповісти
да-да именно с "преступниками"... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 8433
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07.11.2020 17:32 Відповісти
Слабко віриться, бо це, виходить, не поліція, а шахрайська драбинка. Тоді аваков, виходить, головний крадун.
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07.11.2020 17:32 Відповісти
не верьте -это всё наклёп... фейковые новости 1000%... Співробітник поліції із спільником продавав посади в Нацполіції Рівненщини за ціною від 50 тис. до 500 тис. дол., - СБУ - Цензор.НЕТ 6406
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07.11.2020 17:34 Відповісти
"Згуладзе-реформа" колишньої міліції діє на повну .Рекет , кришування , п*яні копи за кермом , організовані злочинні банди поліції , побиття , вимагання грошей за найменші порушення , незаконні закриття кримінальних справ та інше - типовий бандитський грузинський сценарій . "Реформа" правоохоронних органів , якій щиро раді всі бандюки в державі .
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07.11.2020 17:38 Відповісти
Життєве кредо поліцая: як бо зробити так щоб не робити нічого і щоб за це не покарали, а гарно заплатили.
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07.11.2020 17:40 Відповісти
Люди,які от такі речі пишуть просто не орієнтуються в цінах...Жодна поліцейська посада в області не коштує не то що пів лимона,навіть п"ятидесяти тисяч баксів...Боюсь,що то чергова історія,висмоктана есбеушниками з пальця або спровокована для покращення показників в "роботі"...
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07.11.2020 18:12 Відповісти
Если ты такой "обізнаний", так приведи нам действующий прейскурант цен на полицейские должности в Ривном. А если есть полный прейскурант на МВД-будет любопытно взглянуть...
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07.11.2020 20:30 Відповісти
1) за счёт янтаря
2) есть ли областной начальник БЭП (УЗЕ), который не долларовый миллионер?
Только не нужно ссылаться на декларации.
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07.11.2020 21:00 Відповісти
бноновцы тоже себя неплохо чуствуют. и отдел по борьбе с торговлей людьми (они же крышевальщики проституток). да и должность начальника областного центра думаю немало приносит ништяков.
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07.11.2020 22:57 Відповісти
Там скромнее
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07.11.2020 23:05 Відповісти
но тоже неплохо зарабатывают
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07.11.2020 23:32 Відповісти
Все относительно.
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08.11.2020 00:37 Відповісти
Янтарна область...
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07.11.2020 18:22 Відповісти
Харьков! Сегодня лудший из лудшших меров сєкономил на островках безопасности - 10 см бордюр от Чурки, людей не спас. Чурка, вышедший недавно из сизо под залог в 100 к гривен (сидел за то, что махал ножем и кого-то даже порезал) совершил наглый наезд на пешеходов.

https://youtu.be/5zt8QAFpDYM
https://youtu.be/sEu95mC7XX0

Сам водитель сидел в белую Тойоту на Видео ниже

https://t.me/vekha/12241
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07.11.2020 18:26 Відповісти
"Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ." - сотруднику полиции нельзя продавать должности в Нацполиции, а сотруднику ОП Ермаку можно торговать государственными должностями и ничего ему за это не будет, СБУ этого в упор не видит.
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07.11.2020 18:37 Відповісти
этаж скока мусара на ривненщине имеют, если их должности 500 тыщ енотов стоют?!! вапрос канешна чиста литаргичиский
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07.11.2020 18:38 Відповісти
Что это за должность за пол-лимона -- участковый?
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07.11.2020 19:12 Відповісти
Страшные цифры взятки. Тот кто давал такую взятку должен был отбить их у граждан
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07.11.2020 19:21 Відповісти
Когда же ты остановишься Порошенко!
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07.11.2020 20:19 Відповісти
и что за лохи платили такие деньги ради должностей в мусарне? за такое бабло можно купить должность судьи апелляционного суда и только официально зарплаты получать 6 000 баксов в месяц, и вообще не о чем не париться. и "левака" намного больше, и посадить нереально - так как судейская неприкосновенность есть.
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07.11.2020 20:27 Відповісти
Людей не хватает на местах, а должности всё-равно продаются, потом менты эти деньги отбивают. Пока не будет пожизненного заключения или смертной казни, так и будет продолжаться.
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07.11.2020 22:19 Відповісти
Огласите весь список! Почем, например, должность министра МВД??
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07.11.2020 23:16 Відповісти
 
 