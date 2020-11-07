Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.
Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.
Володимиру Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.
Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.
В адміністративній будівлі відділення Президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.
У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.
Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.
Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.
Будь ласка, зачекайте...
бессмертны как огонь, спокойны, как гранит
а так, показуха, чистой воды...
Тварюка, у тебя в Конст суде, диверсия, а твой полудурок Баканов козявки на кресле вешает и незамечает..
Одні й тіж самі режисери.
- Рота, газы!!
Ненавижу совок, особенно совок в головах малолетних писюнов.