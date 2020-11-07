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Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав відділення інспекторів прикордонної служби "Розсипне".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 01

Глава держави ознайомився з тактико-спеціальними заняттями прикордонників. Група швидкого реагування продемонструвала відбиття збройної провокації.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 02
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 03
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 04
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 05
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 06

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 07
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 08

Президент також оглянув зразки спеціальної техніки – автомобілі "Козак-2", "КрАЗ Кугуар", Land Rover та ознайомився з обладнанням спеціальної комплексної інформаційно-комунікаційної апаратної, яка призначена для забезпечення надійного зв’язку у польових умовах.

Володимиру Зеленському продемонстрували зразки озброєння та прилади радіологічного контролю, які є у прикордонників.

Також читайте: Україна відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях, треба готуватися до цього дня, - Зеленський

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 09
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 10
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 11
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 12

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 13
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 14

Також Глава держави оглянув приміщення мобільного польового шпиталю, розрахованого на прийом 60 пацієнтів. Лабораторне відділення оснащене сучасним обладнанням, зокрема рентген-апаратами, апаратами комп’ютерної томографії та УЗД. Частину обладнання закуплено за рахунок коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19. Польовий шпиталь має необхідне обладнання для опалення у зимовий період.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 15
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 16
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 17

В адміністративній будівлі відділення Президентові продемонстрували систему відеоспостереження за кордоном, навчальні кабінети та їдальню.

У режимі відеозв’язку Глава держави заслухав доповіді начальників прикордонних загонів.

Також читайте: Світовий банк дасть $100 млн на відновлення економіки підконтрольних територій Донецької та Луганської областей, - Зеленський

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 18

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 19

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з прикордонниками та вручив державні нагороди.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання.

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 20
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 21
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 22
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 23
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 24

Зеленський відвідав відділення прикордонної служби Розсипне на Луганщині 25
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Топ коментарі
+13
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
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07.11.2020 18:07
+13
ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
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07.11.2020 18:08
+8
Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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07.11.2020 18:18
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Хтось щось ляпне про спеціально підібраний зріст бійців? Чи вже є свіжіше лайно?
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07.11.2020 18:03 Відповісти
ти вже ляпнув, для чого повторюватися Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 2103
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07.11.2020 18:08 Відповісти
якось і не думав, але ти звернув увагу на зріст і дивлюсь на останньому фото навколо пігмєя вистроілись правильно)
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07.11.2020 18:11 Відповісти
Не думав- то суттєво.
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07.11.2020 18:40 Відповісти
Пєтя якось солідніше виглядав ніж нелох.
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 1923
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07.11.2020 18:16 Відповісти
Тому, що сам служив, а не відкошував як бубочка...
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 2335
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07.11.2020 18:30 Відповісти
В оккупационной советской армии да, а в Украине очканул и законсил, он как военный давал присягу служить СССР, а не народу Украины. Кстати его "заклятый враг"Андрей Деркач - агент ФСБ, депутат от партии "ЕС"в Сумской облраде - вот это поворот. А Петя так дрался, так дрался с этим агентом ФСБ, а оказалось - кореша.
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07.11.2020 20:32 Відповісти
Ты кац и малолетка начитавшаяся ************ пропагандоновских фейков. Судя по твоей логике все кто служил в войсках ссср все окупанты? Люди родились в совке и служили в совке и винить их за это не смей. Отца, мать и Родину не выбирают. Я далеко не сторонник совка и ненавижу его, но тогда было такое время никому даже в голову не могло прийти, что совка нестанет.
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07.11.2020 21:04 Відповісти
И таких тупых малолеток у нас уже целое поколение.
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07.11.2020 21:12 Відповісти
Ты кацапский школяр, начитался путлерлвской пропаганды, а своих мозгов нет, по твоей логике - все кто служили в СА - Герои Украины? Так что не смей подонок отбеливать уродов служивших в советской армии и планирующих и реализующих агрессивную внешнюю политику кремля. Я в отличии от тебя малолетки, понимаю, что многие кто присягал ССССР - теперь пособники оккупантов. Например такие как Андрей Деркач, который окончил Академию ФСБ, с которым типа Порошенко "воевал" - а теперь Деркач снова член ПЕС, ты на это не обратил внимание потому что у тебя в школе преподают пророссийские сепары, меняй школу.
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08.11.2020 19:24 Відповісти
ДЭбил, вот предположим ты урод родился где то 1970 или 65-м. Ты закончил школу и тебе исполнилось 18 лет. Тебя забрали в армию. Ты отслужил 2 года. И тут в 1991-м за год рухнул совок. Ты автоматически становишься пособником оккупантов? Или все мужики родившиеся в совке до 1971 года все теперь пособники оккупантов? Ты или дЭбил или сопляк. С двух одно Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4200
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08.11.2020 20:30 Відповісти
Какой тупой коммент)))) Это что конкурс красоты ? Ещё напиши что порошенко был выше ростом , толще и старше. И у него седые волосы. Это показатель жизненного опыта)))
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08.11.2020 06:27 Відповісти
стоим мы на посту, повзводно и поротно
бессмертны как огонь, спокойны, как гранит Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8862
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07.11.2020 18:18 Відповісти
Совковая показуха! Зачем к каждому биноклю "грамота" да еще в рамке!?!?
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07.11.2020 20:11 Відповісти
Так было заведено при Порошенко - не все отменили.
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08.11.2020 21:02 Відповісти
Не можешь свои трусы отстирать, всё Порошенко туда гадит?
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09.11.2020 10:36 Відповісти
Кашу ел? Хвалил? Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 5449
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07.11.2020 18:05 Відповісти
не дали.Жував шаурму в машині.
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07.11.2020 18:18 Відповісти
а стрельбу на ходу с лисапета в четыре руки по мишеням он лично продемонстрировал?))
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07.11.2020 18:05 Відповісти
по роялю в пять рук Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 565
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07.11.2020 18:26 Відповісти
В пять конечностей. Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4192
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07.11.2020 18:34 Відповісти
готовит отход через Луганщину?!..
а так, показуха, чистой воды...
Тварюка, у тебя в Конст суде, диверсия, а твой полудурок Баканов козявки на кресле вешает и незамечает..
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07.11.2020 18:05 Відповісти
А в якій державі спецслужби мають право щось робити з суддівською гілкою влади? Ну, окрім диктатур, звичайно- типу рашки.
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07.11.2020 18:08 Відповісти
побухать їздить, присмоктався до дармової солдатської каші й розбавленого спирту на тощак. Романтика головокомандувача.
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07.11.2020 18:06 Відповісти
Ця маячня добре тебе характеризує.)))
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07.11.2020 18:09 Відповісти
оштрафуйте цього придурка без маски(на останньому фото)
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07.11.2020 18:07 Відповісти
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 8470
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07.11.2020 18:07 Відповісти
грибы чи синтетика?
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07.11.2020 18:52 Відповісти
Украинская армия восстанавливается .
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07.11.2020 18:08 Відповісти
Це не зеленському показали зразки техніки, а нам в черговий раз показали зеленського у формі тіпа як на фронті.
Одні й тіж самі режисери.
Зеленский посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" на Луганщине - Цензор.НЕТ 1348
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07.11.2020 18:08 Відповісти
третье хвото с конца... .. пока ты в окопах прятался ,я в это время на корпоративах воевал
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07.11.2020 18:09 Відповісти
Шмаркля всячески изображает роль Президента, а выходит одно дерьмо
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07.11.2020 18:18 Відповісти
Показуха...как при совке привыкли глаза мылить,так и ничего не меняется....
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07.11.2020 18:20 Відповісти
грёбаная совдеповщина.... траву хоть не красили в зелёный?
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07.11.2020 18:22 Відповісти
о фотосессия есть позже профессиональный видосик будет
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07.11.2020 18:27 Відповісти
Судя по последнему фото, украинские солдаты все по росту ниже 1,52. Все, кто выше, признаны негодными к воинской службе. Переросли.
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07.11.2020 18:29 Відповісти
уклонист просто жалок
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07.11.2020 18:31 Відповісти
Посетил опс "Рассыпное" но остался расстроеный и в недоумении так как ничего не отсыпали а зачем то кормили кашей, сказал что на такой развод больше не поведется
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07.11.2020 18:39 Відповісти
Теперь понятно, почему карлан такой закомплексованный и говнистый. Очевидно, маленький там не только рост...
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07.11.2020 18:47 Відповісти
Тобто там перед нагородженням ще і вистава була для Зе
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07.11.2020 18:48 Відповісти
Відосики видно вже "приїлися", почали влаштовувати шоу, можливо з учбовою зброєю щоб випадкового пострілу не було.
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07.11.2020 19:52 Відповісти
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 4423 На его месте должен был быть ОН!!!
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07.11.2020 18:49 Відповісти
случайно заехал - услышал про рассыпное, поехал взять пару стаканов, оказалось не туда надо было
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07.11.2020 18:55 Відповісти
ОПа написала *******, а Цензор не разобравшись в структуре Луганского Прикз скопипастил эту хрень
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07.11.2020 18:57 Відповісти
Картина маслом: "Дезертир и воины".
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 5376
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07.11.2020 18:59 Відповісти
- Пап, хочу, чтобы слоники побегали!
- Рота, газы!!
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07.11.2020 19:24 Відповісти
какая ужасненькая зрадулечка.
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07.11.2020 19:51 Відповісти
А де хвилина мовчання за Олегом Свинариком вбитим ще з ранку. А кловуну все весело.
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07.11.2020 19:58 Відповісти
Экскурсия?
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07.11.2020 19:58 Відповісти
Зеленський відвідав відділення прикордонної служби "Розсипне" на Луганщині - Цензор.НЕТ 7686
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07.11.2020 20:24 Відповісти
ппц стыдоба, это же классическая совковая показуха. Попробуй малолеткам объяснить, что такое совковая показуха - получишь полное непонимание. В их манямирке совок сдох навсегда, а то, что мы наблюдаем - это правильный "пиар" и good attitude.
Ненавижу совок, особенно совок в головах малолетних писюнов.
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07.11.2020 21:19 Відповісти
клован приехал к военным, те устроили цирк с показательными стрельбами, все как в ссср.
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07.11.2020 21:21 Відповісти
 
 