У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція ФОТО (оновлено)

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) від ножа убивці загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Трохи більше години тому нам надійшло повідомлення про подвійне вбивство. Невідомий чоловік ножем позбавив життя двох людей та ще п'ятьох поранив, зокрема й малолітню дитину.

Патрульні відразу почали обстежувати прилеглу територію в пошуках злочинця. Менш ніж за 20 хвилин ми виявили чоловіка, який може бути причетним до вказаної події. Громадянина затримали", - пише він.

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Як повідомили в пресслужбі поліції Дніпропетровської області, за підозрою у вбивстві двох людей поліція затримала 37-річного чоловіка. Крім вбивства двох чоловіків, нападник поранив ножем ще вісім людей, серед яких - 8-річний хлопчик.

7 листопада близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Працівники поліції з’ясовують всі обставини справи.