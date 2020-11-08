Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж

Прихильники президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці у всій країні, щоб висловити протест проти підсумків президентських виборів 2020 року після того, як кандидат від Демократичної партії Джо Байден проголосив свою перемогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американські ЗМІ, демонстранти, які виступають за Трампа, влаштували акції протесту в штатах Джорджія, Мічиган і Вісконсін, де Байдена було або оголошено переможцем, або він лідирує там за підрахунком голосів.

Близько 200 демонстрантів зібралися перед будівлею Капітолію штату Джорджія в Атланті, щоб висловити протест проти результатів виборів, повідомляє Atlanta Journal-Constitution.

Серед людей у натовпі була Маржорі Тейлор Грін, обрана членом Палати представників Конгресу США.

Вона заявила, що Джорджія "не є блакитним штатом". Грін також пообіцяла допомогти Трампу оскаржити результати виборів.

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Тим часом інші прихильники чинного президента США зібралися в Гаррісбергу (штат Пенсільванія), щоб висловити протест проти результатів виборів.

На кадрах, знятих репортером Huffington Post, видно, як натовп закликає "зупинити крадіжку". Деякі демонстранти озброєні.







Демонстранти також зібралися в Медісоні (штат Вісконсін) і в Сейлемі (штат Орегон).

Протестувальники заявляють, що результати не є остаточними, поки не будуть підраховані та завірені всі бюлетені.

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Демонстранти в Лансингу (штат Мічиган), згідно кадрів, зроблених репортером Guardian, моляться разом. Вони заявили, що не вірять у поразку Трампа і не можуть довіряти результатам виборів.

Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.