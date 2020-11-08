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Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж

Прихильники президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці у всій країні, щоб висловити протест проти підсумків президентських виборів 2020 року після того, як кандидат від Демократичної партії Джо Байден проголосив свою перемогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американські ЗМІ, демонстранти, які виступають за Трампа, влаштували акції протесту в штатах Джорджія, Мічиган і Вісконсін, де Байдена було або оголошено переможцем, або він лідирує там за підрахунком голосів.

Близько 200 демонстрантів зібралися перед будівлею Капітолію штату Джорджія в Атланті, щоб висловити протест проти результатів виборів, повідомляє Atlanta Journal-Constitution.

Серед людей у натовпі була Маржорі Тейлор Грін, обрана членом Палати представників Конгресу США.

Вона заявила, що Джорджія "не є блакитним штатом". Грін також пообіцяла допомогти Трампу оскаржити результати виборів.

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Тим часом інші прихильники чинного президента США зібралися в Гаррісбергу (штат Пенсільванія), щоб висловити протест проти результатів виборів.

На кадрах, знятих репортером Huffington Post, видно, як натовп закликає "зупинити крадіжку". Деякі демонстранти озброєні.

Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні 01
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні 02
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні 03

Демонстранти також зібралися в Медісоні (штат Вісконсін) і в Сейлемі (штат Орегон).

Протестувальники заявляють, що результати не є остаточними, поки не будуть підраховані  та завірені всі бюлетені.

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Демонстранти в Лансингу (штат Мічиган), згідно кадрів, зроблених репортером Guardian, моляться разом. Вони заявили, що не вірять у поразку Трампа і не можуть довіряти результатам виборів.

Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.
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Топ коментарі
+34
Такого деструктивного кретина а может и преступника,на посту президента США ещё не было
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08.11.2020 08:43
+29
любой нестабильностью и возможностью воспользуется россия - мировой центр терроризма! будте на чеку и вяжите лаптеногих понаехавших охломонов!
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08.11.2020 08:38
+24
Кремлевский мерзавчик мобилизовал все консервы?
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08.11.2020 08:39
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Трамп буде, як Петька, постійно підсирати діючу владу
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08.11.2020 11:07 Відповісти
ну і дурні, бо будуть убиті.
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08.11.2020 11:10 Відповісти
А что там у пиндосов?
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08.11.2020 11:16 Відповісти
Даешь майдан!!!
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08.11.2020 11:30 Відповісти
на россии( на параше)
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08.11.2020 13:34 Відповісти
" ...они еще будут этого рыжего хомячка саперной лопаткой из Белого Дома выковыривать"(с) шеф
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08.11.2020 22:41 Відповісти
ПАРУ ТОЛСТЫХ БАЙКЕРОВ !?)
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08.11.2020 12:11 Відповісти
Нищие рабы )(уйла в демократической смене власти всегда видят сплошной негатив. Так их воспитал кремлёвский фюрер.
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 4276
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08.11.2020 12:33 Відповісти
Ты на полном серьёзе считаешь изображенных на фото американцев нищими и особенно рабами? А как же оружие в их руках?
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08.11.2020 14:20 Відповісти
НА полном серьезе считаю жлобов с автоматами - мусором из 20 века. Он агрессивный но этот мусор, но уже без яиц. сколько автоматов не нацепи на себя.. Если они все сдохнут в один день, планете станет чуть легче. Сколько каждый из них жрет-срет, немеренно тратит безнзина, и другних наших с вами рессурсов. Но такая вата повсеместно быстро сдыхает или меняется. НАпример, насколько казались грозными байкеры Хирурга
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09.11.2020 04:26 Відповісти
Это карнавал?
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08.11.2020 12:52 Відповісти
Коли результати виборів встановлюють ЗМІ, це все погано пахне і хріново закінчується.
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08.11.2020 12:56 Відповісти
Сторонники президента США Дональда Трампа вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест против итогов президентских выборов 2020 года после того, как кандидат от Демократической партии Джо Байден провозгласил свою победу. Источник: https://censor.net/ru/p3229725

І ЇМ ЗОВСІМ НІХТО В СОЦСЕТЯХ ДУПУ НЕ НАКРУЧУВАВ З ОЛЬГІНО Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 466
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08.11.2020 13:23 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 4979
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08.11.2020 13:24 Відповісти
то ли ещё будет. Решать будет Верховный Суд США.
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08.11.2020 14:11 Відповісти
НА недоимперии то ли еще будет!
Победил Байден, тампон уже на свалке истрии, как самый позорный президент США,а точнее с 20 января 2021года!
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08.11.2020 22:30 Відповісти
точно. НА твоей недоимперии то ли еще будет!
Победил Трамп, байдун уже на свалке истрии, как самый позорный недо-президент США,а точнее с 20 января 2021года!
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08.11.2020 23:37 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 1447 "Фігня війна - головне маневри" Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 4594
Американці довіряють своїй судовій системі. Отже з понеділка Респи подаватимуть до суду, суд вирішить, а американці з цим погодяться.
Сьогоднішні протести - випуск пари програвших, не більше (Імхо)
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08.11.2020 14:36 Відповісти
вспомните, как Трамп якобы выиграл в 2016 году. У Клинтон было намного больше млн. голосов, но победил почему-то Трамп (благодаря выборщикам) - тоже были протесты, Трампу понравилось незаконно приходить к власти, хочет таким же способом проползти дальше к власти. Еврейская хуцпа!
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08.11.2020 21:57 Відповісти
Вибачте, але Трамп прийшов до влади законно. Такий виборчий закон в США - нічого не вдієш.
І саме тому зараз Трамп програв зараз. А протести ... так вони були, але полярність змінилася Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 7899
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08.11.2020 22:19 Відповісти
Ребята, ничего не бойтесь!!!
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08.11.2020 14:54 Відповісти
Без рашки не обійшлось.
Зелені чоловічки планують допомогти трапусі втримати крісло преза ?
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08.11.2020 15:10 Відповісти
білі проти кольорових
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08.11.2020 16:28 Відповісти
Ребятки, в этот раз, север проиграет! Вперед белые братья! Если америка запретит голубых, трансов, фемок и леволиберализм в целом, её примеру последует и весь мир! Трамп - победитель!
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08.11.2020 17:27 Відповісти
Запрещать ничего нельзя там , где декларируют свободу слова и мысли . Посмотрите на Польшу .
Я как больший сторонник Трампа это говорю . Он много голосов потерял , когда потокал агрессивному , но явному меньшинству . Всякая фобия деструктивна .
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08.11.2020 18:41 Відповісти
Хотя бы пусть не маячат перед глазами со своими правами.
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08.11.2020 19:57 Відповісти
Декларировать можно что угодно, но Трамп - вождь консерваторов и альт-райтов, а вождю нет нужды следовать законам, он и есть закон! Америке пора вернуться во времена Вашингтона, аристократической рабовладельческой республики!
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 9092Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 9647
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08.11.2020 18:35 Відповісти
Реднеки
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08.11.2020 18:35 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 9094
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08.11.2020 18:36 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 4280Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 8357
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08.11.2020 18:42 Відповісти
Це зовсім не стороники (бо раніше завжди ,навіть з меншим розривом проходило все тихо і мирно)....але ж чечено-кремлівська мафія тут як тут....Найбільше свому програшу радіє Доді....свого часу погудів в Москві по гереушній полуничці (сталася ще та хєрня)....так що кремлівська мафія -прощай:і президентом побував Великої країни...і продержався під тиском злодіїв...і честь свою старечу не зганьбив.Молодець ,Доді...хоча ще та профура!
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08.11.2020 19:43 Відповісти
И шо вы говорите Люба ? Как вы хорошо знаете Америку и кто там в состоянии протестовать и по какому поводу . 71 миллион человек по официальным подсчетам проголосовали за Трампа . Если исключить демпартийную фальсификацию то больше .
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09.11.2020 06:13 Відповісти
Сейчас трамп ищет деньги на суды. Думается мне эти протестующие ярые сторонники завалят его деньгами выше крыши! Без проблем! Не?😁
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08.11.2020 19:49 Відповісти
Тупые предурки на 6 миллионов меньше голосов получили, я не говорю про выборцев а права собрались качать по судам). Может это они хотят украсть победу у Байдена?
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08.11.2020 20:09 Відповісти
Ну как я понял, там действительно не все гладко с голосованием, особенно по почте, так что основания для сомнений есть. Вопрос только в том, как поведут себя политические элиты и захотят ли выносить сор из избы, потому что если окажется что в "оплоте демократии" фальсифицируют результаты выборов, то это нанесет непоправимый удар по имиджу США. И скорее всего элиты договорятся не поднимать сильную шумиху, Трампа сами же республиканцы постараются утихомирить, а демократы им за это каких-то плюшек насыпят, например в виде "сладких" контрактов для их бизнес-групп.
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09.11.2020 00:50 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 3217
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09.11.2020 00:27 Відповісти
Трампівські «ночниє волкі» повиходили. Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 2547
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09.11.2020 00:30 Відповісти
А ведь для того, чтобы началась бойня достаточно нескольких провокаций, например нескольких снайперов которые будут стрелять по сторонникам Трампа и Байдена, а потом через ботов в соцсетях разжигать ненависть. А кацапы в это большие специалисты.
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09.11.2020 00:42 Відповісти
Единственное что может остановить кацапов, это боязнь жесткой расплаты со стороны США после того как это все раскроется (а оно раскроется, потому что спецслужбы США не зря едят свой хлеб).
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09.11.2020 00:45 Відповісти
Валерьянки выпей . Движение Блек Лайф громившее магазины по всей Америке спонсировали китайцы и спецслужбы США смотрели на это сквозь пальцы ибо это было выгодно демократам и Бидону .
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09.11.2020 04:04 Відповісти
Выпей яду кацап, если бы нигерских погромщиков реально финансировали китайцы, и тем более об этом знали бы американские спецслужбы, то администрация Трампа об этом бы знала и точно не молчала. Просто меньше нужно было в толерастию играть на протяжении последних 30-40 лет, и тогда макаки не были бы такими борзыми.
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09.11.2020 14:33 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 6353
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09.11.2020 04:03 Відповісти
Господи какие ужасные жирно_раскаченные жлобы с автоматами. Если они все сдохнут в один день, планете станет чуть легче. Сколько каждый из них жрет-срет, немеренно тратит безнзина, и других наших с вами общих рессурсов. Это ненужная отрыжка 20 века, все эти псевдомужчины с оружием.
Но такая вата повсеместно быстро сдыхает или деградирует. Например, насколько казались грозными байкеры лет 10 назад Хирурга, а сейчас понимаешь что достаточно десяток пацанов из ПС, которые придут к ним с одной гранатой на всех, поставят на колени, обоссут и те будут терпеть. Все эти грозные выродки - теприлы в душе, поэтому и цепляют хер зна шо на себя. Лично видел как во время Майдана один знакомый дееятель культуры весом 50 кг , вырывал щит у Беркутовца, и громила этот ничего не могу сделать, и парню который всю пол жизни провел в библиотеке никакие автоматы не понадобились. ВОт это мужчина - а на фото не мужчины а быдло.
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09.11.2020 04:34 Відповісти
Бутан, а где там "ужасные жирно_раскаченные жлобы с автоматами"? Откуда такая ненависть к мужикам и любовь к Байдену? ЛГБТ? Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 1546
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09.11.2020 05:57 Відповісти
По поводу 50 килограмового деятеля культуры это ты свистишь как пьяный кацап . Летают эти деятели культуры как фанеры от пинков . Разве что ваши беркутовцы плохо тренированные дистрофики .
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09.11.2020 06:09 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 5087
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09.11.2020 06:35 Відповісти
Сторонники Байдена в Мичигане харрасят сидящих в кафе и ресторанах .
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09.11.2020 06:37 Відповісти
Трамп войдёт в историю как проросийский президент америки.и эти протесты тому подтверждение.сценарий знакомый.
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09.11.2020 06:37 Відповісти
Основная масса комментаторов совсем не разбирается в том кто есть Трамп, кто такой Байден и вообще во внутриполитической и экономической ситуации в США. Во всём мире сейчас идёт ломка старого мироустройства, и США в данной ситуации не исключение. Трамп довольно странный малый, но старый левак Байден точно не консолидирует Америку. Скорее всего США утратят статус мирового лидера. Им теперь бы в себе самих разобраться. Не думаю, что для Украины с приходом нового президента что-то кардинально поменяется в лучшую сторону, потому что за самих украинцев страну из жопы не вытянет никто, ни трампы, ни байдены, ни джавелины. Сами ребятки, сами. А если нет - путин ждёт с распростёртыми объятиями в тайожном союзе. Ему такие бесхребетные совки, которые ничего не хотят делать сами и привыкли к "сильной руке", которая всё решит за них, ой как нужны.)
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09.11.2020 09:29 Відповісти
Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні - Цензор.НЕТ 3263
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09.11.2020 09:42 Відповісти
Вот пожалуйста ,шо значит свободно продавать оружие-народ не просто с пистолетиками протестует,а в полный рост-с винтовками и автоматами,а могут же и в ход пустить-додемократились!
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09.11.2020 10:45 Відповісти
Де усі фанати легалізації зброї за американським зразком?
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09.11.2020 11:17 Відповісти
Я тут. Я повністю згоден, що зброю треба легалізувати за американським зразком. Озброєне суспільство - толерантне суспільство. Якщо ти можеш отримати кулю в лоб, ти сто разів подумаєш перед тим, як когось образити. Дуже правильно легалізувати зброю!
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09.11.2020 11:39 Відповісти
Ну і кому вони збираються пустити кулю у скроню? Тим, хто не згідний із їх вибором?
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09.11.2020 11:41 Відповісти
Ліві екстремісти - прихильники Байдена влаштовують погроми. Прихильники Трампа показують - будете нападати на церкви чи на домівки - отримаєте кулю. І це правильно. Он у Польщі феміністки нападають на церкви. Я би пристрелив парочку феміністок - і все в одразу заспокоїлося
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Таку кількість неадекватів у коментарях я ще не бачив. Проглянув американську пресу. З керованих лівацьких ЗМІ лише Washington Post спромоглося написати про протести, та й то типову лівацьку маячню, яка зображає протестуючих купкою маргіналів, приблизно як Раша ЗМІ зображали Майдан:

https://www.washingtonpost.com/national/election-cel**ration-protests/2020/11/07/52a65bc2-2108-11**-9ec3-3a81e23c4b5e_story.html
Ви нічого не розумієте в американській політиці. Помовчте!
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09.11.2020 11:36 Відповісти
Нам з того що? Мені плювати ліваки там чи ні. Хоча я завжди мав прихильність до республіканців, але хто їм винуватий, що вони зробили ставку на клоуна та ще й друга *****?
Мене не влаштовував саме Трамп, а не політ сила, яка за ним стояла. Американці виходять із своїх інтересів, і на їх місці я би теж був проти ліваків, але я не на їх місці, а на своєму!
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09.11.2020 11:44 Відповісти
А з чого Ви взяли, що Трамп проросійський? Це росіяни би хотіли, щоб він був проросійський, а Ви росіянам підіграєте.
Щодо того, що Трамп клоун, то це свідома роль для того, аби перемогти лівацьку критику зброєю самих ліваків
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09.11.2020 12:28 Відповісти
І радію я не перемозі Байдена, а поразці Трампа.
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09.11.2020 11:46 Відповісти
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