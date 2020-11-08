Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Прихильники президента США Дональда Трампа вийшли на вулиці у всій країні, щоб висловити протест проти підсумків президентських виборів 2020 року після того, як кандидат від Демократичної партії Джо Байден проголосив свою перемогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американські ЗМІ, демонстранти, які виступають за Трампа, влаштували акції протесту в штатах Джорджія, Мічиган і Вісконсін, де Байдена було або оголошено переможцем, або він лідирує там за підрахунком голосів.
Близько 200 демонстрантів зібралися перед будівлею Капітолію штату Джорджія в Атланті, щоб висловити протест проти результатів виборів, повідомляє Atlanta Journal-Constitution.
Серед людей у натовпі була Маржорі Тейлор Грін, обрана членом Палати представників Конгресу США.
Вона заявила, що Джорджія "не є блакитним штатом". Грін також пообіцяла допомогти Трампу оскаржити результати виборів.
Тим часом інші прихильники чинного президента США зібралися в Гаррісбергу (штат Пенсільванія), щоб висловити протест проти результатів виборів.
На кадрах, знятих репортером Huffington Post, видно, як натовп закликає "зупинити крадіжку". Деякі демонстранти озброєні.
Демонстранти також зібралися в Медісоні (штат Вісконсін) і в Сейлемі (штат Орегон).
Протестувальники заявляють, що результати не є остаточними, поки не будуть підраховані та завірені всі бюлетені.
Демонстранти в Лансингу (штат Мічиган), згідно кадрів, зроблених репортером Guardian, моляться разом. Вони заявили, що не вірять у поразку Трампа і не можуть довіряти результатам виборів.
Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.
Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.
Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.
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І ЇМ ЗОВСІМ НІХТО В СОЦСЕТЯХ ДУПУ НЕ НАКРУЧУВАВ З ОЛЬГІНО
Победил Байден, тампон уже на свалке истрии, как самый позорный президент США,а точнее с 20 января 2021года!
Победил Трамп, байдун уже на свалке истрии, как самый позорный недо-президент США,а точнее с 20 января 2021года!
Американці довіряють своїй судовій системі. Отже з понеділка Респи подаватимуть до суду, суд вирішить, а американці з цим погодяться.
Сьогоднішні протести - випуск пари програвших, не більше (Імхо)
І саме тому зараз Трамп програв зараз. А протести ... так вони були, але полярність змінилася
Зелені чоловічки планують допомогти трапусі втримати крісло преза ?
Я как больший сторонник Трампа это говорю . Он много голосов потерял , когда потокал агрессивному , но явному меньшинству . Всякая фобия деструктивна .
Но такая вата повсеместно быстро сдыхает или деградирует. Например, насколько казались грозными байкеры лет 10 назад Хирурга, а сейчас понимаешь что достаточно десяток пацанов из ПС, которые придут к ним с одной гранатой на всех, поставят на колени, обоссут и те будут терпеть. Все эти грозные выродки - теприлы в душе, поэтому и цепляют хер зна шо на себя. Лично видел как во время Майдана один знакомый дееятель культуры весом 50 кг , вырывал щит у Беркутовца, и громила этот ничего не могу сделать, и парню который всю пол жизни провел в библиотеке никакие автоматы не понадобились. ВОт это мужчина - а на фото не мужчины а быдло.
https://www.washingtonpost.com/national/election-cel**ration-protests/2020/11/07/52a65bc2-2108-11**-9ec3-3a81e23c4b5e_story.html
Ви нічого не розумієте в американській політиці. Помовчте!
Мене не влаштовував саме Трамп, а не політ сила, яка за ним стояла. Американці виходять із своїх інтересів, і на їх місці я би теж був проти ліваків, але я не на їх місці, а на своєму!
Щодо того, що Трамп клоун, то це свідома роль для того, аби перемогти лівацьку критику зброєю самих ліваків