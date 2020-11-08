УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12427 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
12 542 67
гриби (24) Нацполіція (13917) Чорнобиль (278)

60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Київській області під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейські виявили трьох грибників, які намагалися вивезти 60 кілограмів грибів за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю.

Про це повідомило регіональне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясен, а також в лісовому масиві. Всі вони виявились мешканцями Київщини. Люди незаконно проникли в заборонену зону, щоб назбирати грибів.

60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція 01
60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція 02
60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція 03

Дивіться також: Прикордонники не допустили вивезення із Чорнобильської зони 40 кг грибів, - ДПСУ. ФОТО

За всіма фактами порушено кримінальні провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК України). Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУоАПП). Їх спрямовано в суд для ухвалення рішення.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
А это уже терроризм с применением радиоактивных элементов. Сколько сейчас за это дают..
показати весь коментар
08.11.2020 09:16
+9
Бедность и нищета в куда завел страну режим зеленского, вынуждают людей выживать, и вынуждает делать подобные вещи.
показати весь коментар
08.11.2020 09:18
+8
cамі жерти не будуть лохам продадуть...
показати весь коментар
08.11.2020 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А это уже терроризм с применением радиоактивных элементов. Сколько сейчас за это дают..
показати весь коментар
08.11.2020 09:16 Відповісти
200 грн за кг
показати весь коментар
08.11.2020 09:39 Відповісти
Бедность и нищета в куда завел страну режим зеленского, вынуждают людей выживать, и вынуждает делать подобные вещи.
показати весь коментар
08.11.2020 09:18 Відповісти
а может, кто-то другой завел в бедность и нищету?
показати весь коментар
08.11.2020 09:26 Відповісти
це тобі масковський гавномет сказав?
показати весь коментар
08.11.2020 09:59 Відповісти
Олег Анатолиевич -- сам московский гавномет.
показати весь коментар
08.11.2020 10:15 Відповісти
Правды ради: и при соевом, и даже "раньше", наше быдло лазило по Чернобыльской зоне за черникой и грибами.Тупость и жлобство - наше фсьо..😕
показати весь коментар
08.11.2020 10:12 Відповісти
А звідки взялася чорнобильська зона? Це масква зробила над українцями терористичний експеримент на атомній станції.
показати весь коментар
08.11.2020 10:19 Відповісти
В Чорнобилі більше політики, ніж радіації. Чорнобиль потрібен, щоб прокачувати гроші і лякати європейців.
показати весь коментар
08.11.2020 11:16 Відповісти
Вони здатні лише грибників та ягідників ловити. В зоні вже ржавого відра не знайдете, весь метал фурами вивезли, газові труби, кабелі телефонні повикопували, але чомусь нікого не змогли зловити. На камазах і ескаваторах не видно, лише на велосипедах ловлять.
показати весь коментар
08.11.2020 12:25 Відповісти
Навряд чи ті тричі куплені, продані і пропиті всіма "органи" спроможні когось ловити, крім місцевих мужиків з грибами чи ягодами на велосипеді "Україна" (знаряддя злочину!). І то, морди за масками поховали (в лісі!).
показати весь коментар
08.11.2020 14:40 Відповісти
Точно! До Зеленского грибы в зоне не росли! А при гетьманах местные просто боялись ступить туда - так Путиным были зашуганы!
показати весь коментар
08.11.2020 10:25 Відповісти
Да, до зеленскаго была эпоха бедности , а теперь она закончилась, и все мы президенты и все за чертой бедности, только по разные ее стороны, а еще в бюджете не дыра . а дефицит в 300 млрд гривень 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5842 , правда господин зефил? 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8081
показати весь коментар
08.11.2020 11:04 Відповісти
Купи и скушай грибов, если гривны есть.
показати весь коментар
08.11.2020 11:05 Відповісти
мой руки после туалета, переходи улицу на красный свет 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2064
показати весь коментар
08.11.2020 11:16 Відповісти
cамі жерти не будуть лохам продадуть...
показати весь коментар
08.11.2020 09:19 Відповісти
Лохи куплять.
показати весь коментар
08.11.2020 09:41 Відповісти
Купят платежеспособные. Лохи будут парафинить "терористов" в интернетах голодными.
показати весь коментар
08.11.2020 11:09 Відповісти
А визуально красивые какие- большие, сочные , ровненькие.
показати весь коментар
08.11.2020 09:22 Відповісти
Ты, Танюха, ничего в грибах не понимаешь!
Если губка пожелтела - это уже второй сорт!
показати весь коментар
08.11.2020 10:03 Відповісти
Я покупаю грибы в магазине. Это точно.
показати весь коментар
08.11.2020 10:10 Відповісти
В магазині можна купити і підозрілу картоплю. Проте, може, пара таких грибів переможе нарешті корону))
показати весь коментар
08.11.2020 10:24 Відповісти
В каком? Я туда сдаю из зоны: те "изыматели" централизовано собирают и мне передают за 20% (или 10% наличкой насразу), а местным - очередная судимость за незаконное проникновение.
Эти, которые на фото, завез уже сегодня в твой магазин. Так что поторопись, неси уже деньги.
показати весь коментар
08.11.2020 10:30 Відповісти
Я покупаю шампиньоны, выращенные не в лесу. Очень люблю белые грибы, но с такими поставками из чернобыля просто боюсь их покупать. Я вообще очень люблю грибы. Пробовала пару раз блюда с труфелем , вообще отпад.
А тут просто продаётся отрава. Грибы -это губка, которая натягивает не только радиацию, но и любые токсины.
показати весь коментар
08.11.2020 12:34 Відповісти
60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1152
показати весь коментар
08.11.2020 10:47 Відповісти
Наверное хотели для тещ поставку наладить исключительно от любящих "вторых" сыновей 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1913
показати весь коментар
08.11.2020 11:32 Відповісти
нельзя покупать. Только шампиньоны, выращенные в питомниках. 60 кг радиоактивных грибов пытались вывезти из зоны ЧАЭС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4485
показати весь коментар
08.11.2020 09:27 Відповісти
Гриби дуже чуттєві до навколишнього середовища. Були випадки, що люди труїлися грибами, бо пройшов якийсь "кислотний" дощ. Довіряю тільки печерицям.
показати весь коментар
08.11.2020 10:37 Відповісти
Ми і печериці в Чорнобильській зоні вирощуємо на продаж в Київ! А ви і не знаєте, скільки колишніх ферм на це працює!
показати весь коментар
08.11.2020 10:57 Відповісти
Не может такого быть! Уже не фантазируйте на тему 'ужасы чернобыля' . И так хватает этих ужасов с коронавирусом
показати весь коментар
08.11.2020 12:37 Відповісти
Может! Мы вам и трюфели здесь вырастим, тут всё растёт, технологии позволяют, незачем французам платить.
показати весь коментар
08.11.2020 13:48 Відповісти
Які адмінстатті їм "ліпити"?Заставити сук ізжерти оті гриби самим,замість того,щоби нічого не підозрюючим людям по базарах оту гидоту "впарювати"!
показати весь коментар
08.11.2020 09:44 Відповісти
З чого ти взяв, що саме ці затримані їх зібрались "впарювати (як це?) нічого не підозрюючим людям на базарах"? Так вони їх і збирали для власного вжитку. А до відповідальності їх притягують за незаконне проникнення.
Не будьте дурнями: вами маніпулюють, а ви і раді старатися, розганяєте підміну понять.
показати весь коментар
08.11.2020 10:37 Відповісти
за такое нужно сажать в тюрьму на лет 30
показати весь коментар
08.11.2020 09:53 Відповісти
расстреливать вместе с семьями ! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7741
показати весь коментар
08.11.2020 10:52 Відповісти
добрий бєлий грибочок....не бачу жодної радіації
показати весь коментар
08.11.2020 10:02 Відповісти
Ой, там той радиации...
А её кто-то померял?
показати весь коментар
08.11.2020 10:05 Відповісти
І що характерно, купують же ж!
(хто для жінки, хто для тещі...)
показати весь коментар
08.11.2020 10:05 Відповісти
Там і живуть, навіть дачі мають, і нічого. Навіть, дехто вижив з тих, що гасили пожежу на реакторі. А поліції велике дякую. Наша ПОЛІЦІЯ нас БЕРЕЖЕ.
показати весь коментар
08.11.2020 10:31 Відповісти
Від чого? Від кого? Для чого? Ваша поліція неспроможна ні вкрасти, щоб не попастися, ні посторожить, щоб не вкрали.
показати весь коментар
08.11.2020 10:42 Відповісти
"Навіть, дехто вижив з тих, що гасили пожежу на реакторі..." - це тобі не ті поліцейські розказували? То вони й вижили (90 року народження), після того, як "потушили реактор". Невже ти таке безтолкове?
показати весь коментар
08.11.2020 10:46 Відповісти
Наша ПОЛІЦІЯ нас БЕРЕЖЕ.

сначала посадит, потом стереже 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835
показати весь коментар
08.11.2020 11:35 Відповісти
Ліл!😂🤣
показати весь коментар
08.11.2020 13:46 Відповісти
Кого она сейчас садит? А уж как стережёт, мы знаем. Чего они там лазят в лесу, на морды маски одели, нечем заняться?
показати весь коментар
08.11.2020 13:51 Відповісти
Вот и накормите их этими грибочками.
показати весь коментар
08.11.2020 10:10 Відповісти
Они их и сами бы съели, без мусорни, погранцов и остальных "борцунов" - защитников.
Вы глупые люди, раз в местных жителях видите "зебилов" и даже "терористов".
показати весь коментар
08.11.2020 10:40 Відповісти
найдите 10 отличий "За сутки в Зоне отчуждения пограничники дважды задерживали сборщиков грибов."

Источник: https://censor.net/ru/p3229151
показати весь коментар
08.11.2020 10:12 Відповісти
Це ж зебіли на лісапетах збирають гриби своєму ідолу. Нехай везуть.
показати весь коментар
08.11.2020 10:14 Відповісти
И все эти грибы по субботам на ярмарках Киева! КГА запретила на ярмарках торговать мясом, сырами, колбасами и т.п., якобы борясь за наше с вами здоровье, а в реальности за карманы владельцев супермаркетов. А вот заваливать эти ярмарки радиоактивными грибами - пожалуйста! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8432
показати весь коментар
08.11.2020 10:24 Відповісти
Если грибы росли не на куске твэла - никего от одной сковородки не будет!
показати весь коментар
08.11.2020 10:49 Відповісти
Аваков ! Вводи расстрелы за такое ! Страна в пропасть катится из за таких вот ! 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7511
показати весь коментар
08.11.2020 10:54 Відповісти
И поражение в правах вовек! Вот они - враги Украины, пособники Москвы!
показати весь коментар
08.11.2020 11:01 Відповісти
кто-то растолкуйте сколько показывает дозиметр и сколько норма??
показати весь коментар
08.11.2020 11:00 Відповісти
Норма до 0,5, а показывает 1,7-1,8. Естественный фон 0,12-0,14, на грунте чуть больше.
показати весь коментар
08.11.2020 11:14 Відповісти
Показуха
показати весь коментар
08.11.2020 11:18 Відповісти
Вкрав мільярди - ніхто тебе і пальцем, назбирав грибів - злочинець... І похвалитись треба, а як же
показати весь коментар
08.11.2020 11:26 Відповісти
п-а-к-а-з-а-т-ь надо работу свою, птенцам авакяна 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4932
показати весь коментар
08.11.2020 11:41 Відповісти
ТАК В ВР НА ОБЕДЫ ИХ ОТДАЙТЕ !)
показати весь коментар
08.11.2020 12:31 Відповісти
полицейские обнаружили трех грибников, которые пытались вывезти 60 килограммов грибов за территорию зоны радиоактивного загрязнения без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Источник: https://censor.net/ru/p3229728

Класичні ватні виродки - я ні в чому не винен, мені дуже потрібні грощі, пукін ввєді
А те що від грибів отруються люди то фігня не вартая уваги 60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3676
показати весь коментар
08.11.2020 13:31 Відповісти
Это классика: люди пошли насобирать грибов, для этого проникли в зону, но и здесь борцунам видится "рука Москвы" ("я ні в чому не винен, пукін, ввєді...").
А может стоит призадуматься, почему у нас не граница, а проходной двор? Почему ловят людей, которые валят из Украины, но не наоборот?
показати весь коментар
08.11.2020 13:57 Відповісти
Вилучені гриби передати в якості гуманітарної допомоги в даунбас. Патамушта мижеадіннарот,***...
показати весь коментар
08.11.2020 14:56 Відповісти
судя по фото радиация на грибах уменьшается, на первой 1.91 на второй 1.70 к вечеру вообще исчезнет.
показати весь коментар
08.11.2020 15:11 Відповісти
Заставить съесть весь конфискат на месте преступления.
показати весь коментар
08.11.2020 21:01 Відповісти
 
 