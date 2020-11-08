60 кілограмів радіоактивних грибів намагалися вивезти із зони ЧАЕС, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Київській області під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейські виявили трьох грибників, які намагалися вивезти 60 кілограмів грибів за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю.
Про це повідомило регіональне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясен, а також в лісовому масиві. Всі вони виявились мешканцями Київщини. Люди незаконно проникли в заборонену зону, щоб назбирати грибів.
За всіма фактами порушено кримінальні провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст. 267-1 КК України). Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від одного до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.
Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУоАПП). Їх спрямовано в суд для ухвалення рішення.
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Если губка пожелтела - это уже второй сорт!
Эти, которые на фото, завез уже сегодня в твой магазин. Так что поторопись, неси уже деньги.
А тут просто продаётся отрава. Грибы -это губка, которая натягивает не только радиацию, но и любые токсины.
Не будьте дурнями: вами маніпулюють, а ви і раді старатися, розганяєте підміну понять.
А её кто-то померял?
(хто для жінки, хто для тещі...)
сначала посадит, потом стереже
Вы глупые люди, раз в местных жителях видите "зебилов" и даже "терористов".
Источник: https://censor.net/ru/p3229151
Класичні ватні виродки - я ні в чому не винен, мені дуже потрібні грощі, пукін ввєді
А те що від грибів отруються люди то фігня не вартая уваги
А может стоит призадуматься, почему у нас не граница, а проходной двор? Почему ловят людей, которые валят из Украины, но не наоборот?