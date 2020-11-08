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Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Житомирські прикордонники виявили трьох осіб, серед яких громадянин Росії, який незаконно перебуває в Україні. Вони без дозволів вивозили кругляк хвойної породи.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники відділу "Млачівка" Житомирського загону зупинили транспортний засіб, вщерть завантажений деревиною. Під час перевірки документів у трьох чоловік, які перебували у вантажному мікроавтобусі, з'ясувалося, що жодних дозволів на ліс і його заготівлю у чоловіків немає. Крім цього, один із правопорушників виявився громадянином Росії, відповідно до законодавства перевищив законні терміни перебування в Україні", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 01
Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 02
Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка 03

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Зазначається, що на місце правопорушення неподалік селища Луговики Київської області прикордонники викликали поліцейських, які згодом вилучили транспортний засіб і близько трьох кубометрів кругляка хвойної породи.

На громадянина РФ складено адміністративні документи за порушення ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), рішення за якими приймуть фахівці Державної міграційної служби України.

Крім того, прикордонники повідомили правоохоронцям про виявлення в діях чоловіків ознак кримінальних злочинів за ст. 185 КК (крадіжка) і 246 КК (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Слідчі дії тривають.
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Топ коментарі
+23
3 куба это круто...это контрабанда века...😃
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08.11.2020 11:45
+16
"Аффтар" статті, Ви-б, хоча, людей не смішили... По-перше, як можна вивезти в Росію, автомобілем, "ліс-кругляк", якщо Житомирщина не має кордону з Росією? Навіть частина Чернігівщини, яка розташована на схід від Житомирщини, має кордон з Білоруссю... А Житомирську і Чернігівську область розділяє територія Київської області... По-друге, то не "ліс-кругляк", а "сухостій на дрова"... Достатньо глянуть на спиляні торці колод - "заболонна частина вже вражена грибком... Цей "ліс", у дошках, струхлявіє через пару років. Так що його можна лише на дрова пускать...
А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
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08.11.2020 12:13
+13
Житомир + область - кордон Росії, це на якій мапі?
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08.11.2020 11:48
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Стопроцентно, в Кремль везли! Кругляк ведь радиоактивный Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256 Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256 Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 4256
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08.11.2020 11:43 Відповісти
3 куба это круто...это контрабанда века...😃
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08.11.2020 11:45 Відповісти
Уже можно смеяться или еще подождать? Особенно в свете этого.

Пограничники на Житомирщине пресекли вывоз в РФ 3 кубометров леса-кругляка - Цензор.НЕТ 6570
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08.11.2020 11:46 Відповісти
Житомир + область - кордон Росії, це на якій мапі?
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08.11.2020 11:48 Відповісти
Это глобус ЗЕгерии наверное...
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08.11.2020 11:57 Відповісти
Єта через Гондурасію везли.
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08.11.2020 22:55 Відповісти
Целых 3 куба?!! Город можно построить...
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08.11.2020 11:54 Відповісти
Сухостій, що однак згнив би в лісі. Дядько дрова собі на зиму заготовляв, але тут трапилися звитяжні прикордонники і дюже крєпко захотіли собі медалю...
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08.11.2020 18:45 Відповісти
Їх ще сам ЗЄ привітає і медальку випише...
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08.11.2020 22:56 Відповісти
у меня (я собираю) есть презервативу б\у могу подогнать для вывоза в РФ шо у меня изымут член?
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08.11.2020 11:55 Відповісти
Молодцы погранцы, бдительно работают, таких надо ставить на ж/д там бы они поймали крупную рыбу, а в данном случае они сильно похожи на клоунов.
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08.11.2020 11:57 Відповісти
Це ніякий не діловий ліс, це дрова.. Подивіться на сневу біля кори...
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08.11.2020 12:07 Відповісти
Бутлий сосновий сухостій без живиці.Як дрова солома більше тепла дасть,таке сміття іноді пускають на виготовлення піддонів або ящиків.Там,де я живу,офіційна ціна на такий "ліс-кругляк" близько 400 гривень за куб,хоча бажаючих його купувати мало.
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08.11.2020 13:42 Відповісти
...козломордый собирал валежник с разрешения своего ***** в Украине? Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 209
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08.11.2020 12:11 Відповісти
Это уже просто не смешно. Очередные "перлы" в исполнении наших "правоохоронців", которые, как я уже говорил, ни украсть не могут, чтобы тупо не спалиться, ни посторожить, чтобы у них не украли. Житомирские погранцы, в перерывах между ловлей местных мужиков с грибами, пресекли вывоз около 3 куб. м (!) леса - кругляка в РФ (можно было и не уточнять - куда же ещё?), незаконно вырезанного в Киевской области (!) группой лиц, одним из которых является гражданин РФ, нарушивший сроки пребывания в Украине. Граница на замке!
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08.11.2020 12:13 Відповісти
"Аффтар" статті, Ви-б, хоча, людей не смішили... По-перше, як можна вивезти в Росію, автомобілем, "ліс-кругляк", якщо Житомирщина не має кордону з Росією? Навіть частина Чернігівщини, яка розташована на схід від Житомирщини, має кордон з Білоруссю... А Житомирську і Чернігівську область розділяє територія Київської області... По-друге, то не "ліс-кругляк", а "сухостій на дрова"... Достатньо глянуть на спиляні торці колод - "заболонна частина вже вражена грибком... Цей "ліс", у дошках, струхлявіє через пару років. Так що його можна лише на дрова пускать...
А звинувачувать "громадянина РФ" у контрабанді лісу в Росію - все одно, що назвать "нелегалом ангольським" жителя Михайло-Коцюбинського, з-за того, що він чорношкірий і батько у нього - з Анголи...
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08.11.2020 12:13 Відповісти
3 куба сосны корабельной изьяли, не получится новых зебобиков выстругать, баба-да
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08.11.2020 12:16 Відповісти
Судячи по лушпайці в якій возили кругляк це було в них поставлено на поток Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 1856
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08.11.2020 12:18 Відповісти
А вывоз миллионов кубометров в Польшу и Румынию не пресекли.
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08.11.2020 12:20 Відповісти
это другое...
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08.11.2020 12:49 Відповісти
3 куба. Всё-погранцы отчитались. Теперь можно дальше тысячами кубов вывозить.
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08.11.2020 12:25 Відповісти
Дякуем шо не збрехалы. За такое орден пора учередить ,,За Правду'' А то шмыгаль с брехни на фантазии сьехал,страшно становится. Хоч немного успокоили.
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08.11.2020 12:26 Відповісти
все, врятували ліси). я вибачаюсь, а де Житомирщина межує з московитами?
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08.11.2020 12:28 Відповісти
там же где и с Канадой.. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4544
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08.11.2020 12:37 Відповісти
Депил какой то текст писал. Мало того,что непонятно как из Житомирской области попасть Брянскую или Курскую граничащими с Украиной,так еще и 3 м2 кругляка будут стоить дешевле в пару-тройку раз,чем топливо туда доехать .
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08.11.2020 12:30 Відповісти
..а на поляне их ждал вертолёт.. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 5700
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08.11.2020 12:36 Відповісти
Чомусь автомат без рожка. Може це Лука?
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08.11.2020 12:35 Відповісти
3 куба понятно.., закрались сомнения почему не в Канаду .. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4044
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08.11.2020 12:35 Відповісти
новость достойная внимания... особенно на цензоре...давайте сводку из лесов каждый день нам очень интересно...
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08.11.2020 12:39 Відповісти
Ну все, теперь заживем в тепле, а Россия замерзнет без наших 3х кубов.

Граница Житомирской области с Россией под надежной охраной Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 6954
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08.11.2020 12:40 Відповісти
Молодці! Нічого тут іронізувати! Дали по кацапським лапам - їм свого лісу мало. Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 4862
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08.11.2020 12:45 Відповісти
на їх ліс Китай свою лапу наклав
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08.11.2020 19:21 Відповісти
У кацапів є все і в той же час нема нічого в зоні достопу. Такий парадокс пояснюється просто - 61% території вічна мерзлота (болота) і надзвичайно великі відстані для доставки будь чого через безлюдні території. Уявіть собі ціну 3 кубометрів деревини якщо її везти 7-12 днів 5 000 кілометрів...
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09.11.2020 01:12 Відповісти
Не знал, что граничит с рф.
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08.11.2020 12:49 Відповісти
Орден погранцам!!!!
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08.11.2020 12:50 Відповісти
странная контрабанда...и сколько бы эти три куба стоили в случае успешного вывоза...наверняка дороже потраченной горючки..
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08.11.2020 12:54 Відповісти
Раніше в паРаші неможна було збирати сухостій, а тепер і в Україні Прикордонники на Житомирщині припинили вивезення до РФ 3 кубометрів лісу-кругляка - Цензор.НЕТ 3321
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А як ви думали? Опалюйте електрикою, або газом! Дарма Ахметов з Фірташем ціну на енергоносії підняли??? Ви хочите їх обікрасти - не взяти кредит під сплату комуналки???
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08.11.2020 12:59 Відповісти
Совсем пацаки берега потеряли. Мало им своего валежника, так теперь в Украину за дровами наладились.
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08.11.2020 13:01 Відповісти
Мощно...3 куба...
а почему в РФ , а не в Эмираты? Или в Китай?
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08.11.2020 13:14 Відповісти
Луговики - село в Киевской области, ~20-25 км от беларусской границы, житомирские пограничники, вывоз в РФ - как всё запутано
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08.11.2020 13:16 Відповісти
Срочно найти этих пограничников и присвоить им звания Герой Украины! Не помешало бы и генеральские погоны нацепить. С такими пограничниками можно спать спокойно, граница на замке!
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08.11.2020 13:38 Відповісти
сразу присваивать дважды герои Украины
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08.11.2020 15:14 Відповісти
Да они издеваются.
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08.11.2020 14:10 Відповісти
Позорище! Тут радуть вагонами, а чувака за дрова зловили. Не новини, а ганьба!
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08.11.2020 14:31 Відповісти
Вот это герои - 3 куба леса спасли от врага, а целые составы идут через кордон прямо как невидимки, никто их в упор не замечает.
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08.11.2020 14:35 Відповісти
круто! ахаха, вот это новость века, у меня за окном по 3-4 лесовоза за пол дня проходит, все норм , никому дела нет
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08.11.2020 16:03 Відповісти
Это что, количество? Это показуха! Тысячами кубов вывозят в Европу, законно или нет, не берусь судить. Но общество накалено этим вывозом на протяжении последних 5 лет, а тут решили сбить градус? Плеваться хочется от этих действий.
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08.11.2020 17:37 Відповісти
З такими погранічніками,які охраняють Житомирську область від Росіі ми можемо спати спокійно...А якби їх ще викурити якось до російського кордону то взагалі було б класно...Тоді вони затримали б не три,а чотири,а може навіть п"ять кубів дров,які нам так необхідні...
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08.11.2020 18:02 Відповісти
копієчка до копієчки буде гривня.куб до куба буде хатинка
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08.11.2020 19:24 Відповісти
Як ганяти бабусь на вокзалах та в переходах.
Цінні породи дерев? Велика кількість? Деревина вищої категорії? Бурштин у стовбурах захований?
На премії піде більше, ніж вартість цього вантажу.
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08.11.2020 18:11 Відповісти
Нещодавно на Черкащині лісники виявили чоловіка який після санітарної вирубки назбирав і завантажив у ВАЗ-2102 пів складометра дров. А видали неначе залізничний склад вивозили в Угорщину.
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08.11.2020 22:35 Відповісти
Бред полный. В сюжете - вся сущность наших тупых и бездарных властей. В машине - сухостой, порезанный на дрова. Эта гниль - рассадник вредителей и болезней леса. Мужикам - санитарам леса - премию. Бездельникам и ворам из местного лесхоза - штраф и увольнение. Пограничников - на гауптвахту.
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09.11.2020 11:26 Відповісти
 
 