У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі на черговий недільній акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка почалися затримання.
Про це повідомляє TUT.by, передає Цензор.НЕТ.
У центрі Мінська о 12:00 тисячі людей зібралися на площі Свободи і Немизі на "Марш народовладдя". Люди рушили до стели "Мінськ – місто-герой", де неподалік президентської резиденції силовики виставили загородження і кордони. О 12:30 біля стели люди вийшли на проїжджу частину проспекту Машерова. Біля Немиги утворилося кілька колон. Силовики почали вибіркові затримання і розігнали колону на вулиці Кальварійській.
Оточення біля стели "Мінськ – місто-герой"
Колона протестувальників наближається до Немиги
Розгін на Кальварійській
Зазначається, що в лавах силовиків багато невідомих осіб без розпізнавальних знаків із кийками, в бронежилетах і тактичних касках.
Також варто додати, що з 11:00 на вхід і вихід закрито п'ять центральних станцій метро, ще на одній станції потяги не зупиняються. Мобільні оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до інтернету.
За даними правозахисного центру "Весна", в столиці вже затримали 210 людей.
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Скорее, мазохисты!
От слова Майдан сябров до сих явно воротит. Ну туда им и дорога, учитывая, что самый пламенный боре Тихановская вобще сидит в безопасной Литве и ни в чем участия не принимает.
Тож кількість зайців не так важлива, бо зайці. Вовків туди треба, ну хоча б трохи.
А-а, понял. Чтобьі у ОМОНА вьіходньіх не бьіло )))
Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.
Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.
-- А мы и без твоего наследства не дуры! -- отвечают...*)