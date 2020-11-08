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У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі на черговий недільній акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка почалися затримання.

Про це повідомляє TUT.by, передає Цензор.НЕТ.

У центрі Мінська о 12:00 тисячі людей зібралися на площі Свободи і Немизі на "Марш народовладдя". Люди рушили до стели "Мінськ – місто-герой", де неподалік президентської резиденції силовики виставили загородження і кордони. О 12:30 біля стели люди вийшли на проїжджу частину проспекту Машерова. Біля Немиги утворилося кілька колон. Силовики почали вибіркові затримання і розігнали колону на вулиці Кальварійській.

Дивіться також: Понад 80 людей затримали силовики на акціях у Мінську, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 01

Оточення біля стели "Мінськ – місто-герой"

У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 02

Колона протестувальників наближається до Немиги

У Мінську відбувається Марш народовладдя, вже затримано понад 200 людей 03

Розгін на Кальварійській

Зазначається, що в лавах силовиків багато невідомих осіб без розпізнавальних знаків із кийками, в бронежилетах і тактичних касках.

Також варто додати, що з 11:00 на вхід і вихід закрито п'ять центральних станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Мобільні оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до інтернету.

Дивіться також: Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО

За даними правозахисного центру "Весна", в столиці вже затримали  210 людей.
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Топ коментарі
+23
Додавливает Лукашенка с Колей своих рабов. И цветов все меньше и меньше. Зима идет, не растут. Шо делать? Где брать цветы для ментов?
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08.11.2020 13:43
+14
У беларусов уже какой-то протест сурка - три месяца подряд, каждое воскресенье один и тот же хоровод.
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08.11.2020 13:45
+13
Можно веточки елочек дарить скоро новый год! В Минске проходит "Марш Народовластия", уже задержаны более 100 человек - Цензор.НЕТ 9344
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08.11.2020 13:45
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Партизаны, говорите?
Скорее, мазохисты!
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08.11.2020 14:05 Відповісти
на кадрах видно только зайцев и сарн... уж очень быстро убегают....
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08.11.2020 14:31 Відповісти
Без масового загальнонаціонального страйку - вигнати "бацку" у білорусів не вийде. По вихідних протестувати , а з понеділка на роботу - це як рибку з'їсти і на *** сісти. Революцією події в Білорусі назвати ніяк не можна - скоріш протестна мелодрама.
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08.11.2020 14:07 Відповісти
soap potato opera
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08.11.2020 14:16 Відповісти
Жиденько...

От слова Майдан сябров до сих явно воротит. Ну туда им и дорога, учитывая, что самый пламенный боре Тихановская вобще сидит в безопасной Литве и ни в чем участия не принимает.
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08.11.2020 14:20 Відповісти
Чем меньше народу тем легче их разогнать, людей мало вот и бегают как зайцы по полям.
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08.11.2020 14:22 Відповісти
Пастух з однією собакою ціле стадо в 200 голів в узді тримає, хоча в корів роги є. А от коли декілька биків в такому стаді є - і пастухів більше треба і собак.

Тож кількість зайців не так важлива, бо зайці. Вовків туди треба, ну хоча б трохи.
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08.11.2020 14:44 Відповісти
Даю прогноз. Лукашенко замість Путіна. Білорусія у складі Росії. Але не надовго.
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08.11.2020 14:22 Відповісти
Ага ... щас... Там своїх вистачає.
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08.11.2020 19:22 Відповісти
Сябри,вам дають звіздюлєй в неділю для того,щоб ви не проспали на роботу в понеділок?
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08.11.2020 14:24 Відповісти
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 3318 У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 6853
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08.11.2020 15:42 Відповісти
Это уже превращается в некую игру молодежи в догонялки, а как выпадет снег то и этот цирк исчезнет.
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08.11.2020 14:26 Відповісти
Нє, на ковзани пересядуть.
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08.11.2020 14:45 Відповісти
Беларусь потихоньку превращется в Битурусь...
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08.11.2020 14:28 Відповісти
цинично конечно... но без трупов и дела не будет..., таракан удержится в седле.
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08.11.2020 14:29 Відповісти
Да есть уже у них трупы и застреленные, и забитые до смерти а все равно с цветами ходят.
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08.11.2020 14:57 Відповісти
По 100-200 чел за выходные... Глядишь и за год-полтора лукашенко всех и пересажает. Белорусы, вы главное страшные для власти лозунги погромче выкрикивайте и в руках повыше подымайте!
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08.11.2020 14:42 Відповісти
Глуха справа.
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08.11.2020 14:47 Відповісти
Тримайтесь, сябри! Честь вам і хвала! Вода камінь точить. А вам буде що розповісти своїм дітям і онукам
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08.11.2020 15:34 Відповісти
Я ничего уже не понимаю в етой бульбашии: забастовку с 26.10.2020 обьявили, а акции только по воскресеньям? Почему не в будни дни?
А-а, понял. Чтобьі у ОМОНА вьіходньіх не бьіло )))
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08.11.2020 15:36 Відповісти
чтоб и рыбку сьесть и на кол сесть.
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08.11.2020 16:12 Відповісти
тимчасом вивіз майна іде активно

Из Минска в начале ноября за три дня дважды отправляли грузовой самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Это следует из информации на сервисе flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров. Для полета в ОАЭ использовался лайнер украинской авиакомпании Antonov Airlines. Самолет 31 октября прибыл из Киева в белорусскую столицу, после чего дважды выполнил полет в ОАЭ. При этом после второго рейса лайнер, судя по данным авиасервисов, до сих пор находится в Дубае. Этот самолет может перевозить на дальние расстояния грузы массой до 150 тонн. Tut.by попытался выяснить детали этих рейсов.

Рейсы совершал грузовой Antonov An-124−100M-150 Ruslan. Лайнер 31 октября в районе полудня (рейс ADB354F) вылетел из международного аэропорта Антонов, который находится примерно в 25 километрах от Киева. В национальном аэропорту Минск он приземлился в 14.55.

У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 4313
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08.11.2020 15:41 Відповісти
Лука там медицинское обслуживание получает... ...и у Саудов.
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08.11.2020 16:00 Відповісти
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 8479 У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 3749
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08.11.2020 15:47 Відповісти
A jesli vesti im ekonomiceskije sankciji mozet togda zadumalsia samozvanec.Vidimo malo vesti sankciji tolko dlia nego.
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08.11.2020 15:57 Відповісти
Мои Кохана и Доча в Минске, дома сидят -- недавно Короной в лёгкой форме перестрадали... Я им: Пойдёте на митинги -- лишу наследства!
-- А мы и без твоего наследства не дуры! -- отвечают...*)
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08.11.2020 15:59 Відповісти
Masogo bezit s Belorus.V Litvu tolko na prosloj nedeli pribyli 200 studentov tut ucitsia i eto tollko v odin universitet.Tut prinimajut tolko kotoryje umejet angliski.Ocen mnogo zelejucix vsex nemozet priniat.Vsia molodios ujedit s rezima kto rabotat budet?
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08.11.2020 16:04 Відповісти
Tut im ucioba bezplatnaja i stipendiji 200 evro dajut.Ziljio toze bezplatno.Pervuju ocered tex kotoryx iskliucili tam prinimajut,angliski dolzni znat tut ruski u nas neprojdiot
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08.11.2020 16:26 Відповісти
Примечательно что из матюгальника говорят на языке оккупанта а не на белорусском языке.
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08.11.2020 16:16 Відповісти
Так он у них государственный и распостранен намного больше чем беларусский.
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08.11.2020 16:42 Відповісти
а они не считают что их кто-то оккупировал.
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08.11.2020 18:27 Відповісти
Завтра ещё пойдут(с)
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08.11.2020 22:40 Відповісти
Эти беларусы мазохисты какие-то. Новая народная забава водить хороводы и получать дубинками.
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08.11.2020 16:41 Відповісти
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:14 Відповісти
Коля!!
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08.11.2020 22:54 Відповісти
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:17 Відповісти
Трусливые забыченные рабы.
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08.11.2020 18:17 Відповісти
Если протестующих в Минске одеть в шерстяную одежду а ОМОНу раздать эбонитовые дубинки, то Минск на выходные будет обеспечен бесплатным электричеством.
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08.11.2020 18:31 Відповісти
Ну вийшли - а що далі? Якщо питання тільки в знятті Лукашенка - то їм би повчитись на наших майданах і їх результатах.
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08.11.2020 19:27 Відповісти
У Мінську відбувається "Марш народовладдя", вже затримано понад 200 людей - Цензор.НЕТ 5674
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09.11.2020 02:08 Відповісти
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