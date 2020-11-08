Тисячі бюлетенів для опитування Зеленського знайдено утилізованими. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Після проведення опитування президента Володимира Зеленського величезну кількість бюлетенів виявили на звалищі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фотографії тюків із бюлетенів опублікував у фейсбуці співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАН України, голова ГО "Українська Україна" Андрій Смолій.
"Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 питань. Настільки важливі, що цей мотлох просто викинули на смітник", - прокоментував він.
На опублікованих фото видно, що на бюлетенях стоять печатки і є підписи.
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількісного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Це опитування викликало широкий громадський резонанс щодо його легітимності та використання його результатів у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
Хххххххххххххххххх
После подсчета обьічно обьявляют результатьі. Прошли местньіе вьіборьі, обьявили результатьі. Но.
Местньім вести подсчет гораздо проще: подчситала УИК, передала тезультатьі в ТИК. Та подсчитала результатьі по УИКам и т.д до ЦВК.
И то на ето(разделение подсчетов) на регионьі понадобилось почти две недели.
А здесь все едино, должно стекаться в единьій центр и обрабатьіваться. Уже обработали и есть результатьі?
Они даже видимости не делали что подсчитьівали результатьі, не далали анализа опроса и т.п. и никак не вьісказались про то, что им интересно мнен е зелебобиков.
Просто вьікинули на свалку опросьі и усе.
Он декларирует объединение, но фактически создает разъединение. Разделяет страну, людей и даже свое окружение. Причем делается это не благодаря фактам, а благодаря ощущениям. Суть разделения основана на настроении и впечатлении, а не на доказательной базе.
Существует три основных политических типажа: созидатель, хранитель и разрушитель. Следом за хранителем приходит разрушитель, и только за ним - созидатель. Порошенко был типичным хранителем. Его основная ментальная задача состояла в том, чтобы суметь сохранить государство, территории, армію, мову, віру.
Зеленский разрушает - институт президентства, незыблемость процесса законотворчества, он разрушает абсолютно все, к чему прикасается. Оказывается, что одно дело играть политиков, а другое - быть политиком. В сложной системе принцип простоты не работает. Сложную систему с распределением сфер ответственности, со специализацией Зеленский воспринимает как хаос. Для него сложность равно хаос. И некомпетентность в сфере государственного управления начинает играть с ним злую шутку.
Сегодня Зеленский - это человек, который очень остро ощущает свою некомпетентность. Ему совершенно нечего противопоставить сложным вызовам, с которыми приходится сталкиваться, и он отдает последние жизненные силы, которые у него есть. Поэтому сегодня можно смело сказать, что Зеленский в состоянии эмоционального истощения.
Сатирик способен нравиться, критикуя власть, а Зеленский сам стал властью. Он до сих пор не осознает, что политик - это он сам. Причем он теперь самый главный политик. Его картина мира осталась прежней: плохие злые политики не дают простым людям и ему, как представителю этих людей, что-то сделать. Он до сих пор эмоционально не принимают свою роль президента. Он пытается от нее дистанцироваться. Он постоянно пытается шутить, старается понравиться, ищет способы и варианты остаться человеком - в его собственном представлении. Сатирик живет в своем собственном выдуманном мире, и Зеленский не хочет из этого мира выходить.
Его истерический смех в ответ на утверждение, что он за полтора года растерял всю свою поддержку, - это показатель неготовности, неспособности переносить не только вызовы, но и обвинения в чем-либо. Но быть в образе и быть цельной личностью - разные вещи. Поэтому такие истерические реакции как этот смех - это признак внутреннего разгрома. Он не обладает ресурсом и умением держать подобные удары.
У Зеленского срабатывает психологический "эффект пряток". Он прячется за Порошенко. Благодаря тому, что у него есть Порошенко, Зеленский создает себе иллюзию, что у него есть только один враг, хотя на самом деле их очень много. Для того, чтобы осознать это, нужно погрузиться в глубочайшее разочарование, и Зеленский может чисто психологически этого не вынести. Поэтому Порошенко для него очень явная и немного надуманная фигура врага. Порошенко для Зеленского стал психологическим инициатором, тем, кто провел его посвящение в политику. Порошенко стал для него психологической фигурой отца, которого необходимо победить, превзойти. Тот самый Эдипов комплекс, если хотите. Не случайно Зеленский говорит: "Я всем отличаюсь от Порошенко". Не случайно для него Порошенко является сверх актуальной фигурой и он постоянно говорит о том, что Порошенко ведет себя так, словно он еще президент. Хотя многие говорят, что это Зеленский ведет себя так, словно Порошенко еще президент. Зеленский все еще воюет с ним. Он все еще пытается самоутвердиться не за счет себя и своих достижений, а за счет уничтожения образа предыдущего лидера. Это уже чистая психология. Никакой политики в этом нет.
Кроме того, "5 вопросов" - это неспособность попасть в струю. Они все еще думают, что людям интересно народовластие. А народ сам очень хочет переложить ответственность. Украинцы хотят, чтобы кто-то решил за них, а президент пытается ответственность переложить на них. Поэтому крах политики Зеленского и крах доверия к Зеленскому как к новому лицу - неизбежен. - психолог Валентин Ким