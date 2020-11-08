У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК спільно з патрулями СММ ОБСЄ забезпечують контроль гарантії безпеки і дотримання режиму припинення вогню при проведенні будівельних робіт з відновлення моста через залізничні колії автомобільної траси Харків - Дебальцеве.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Протягом тижня в підготовлені свердловини майбутніх несучих паль моста були встановлені і залиті бетоном металеві конструкції. Група розмінування ДСНС України обстежила прилеглі до мосту узбіччя. Також під час виконання робіт прибираються залишки бетонних блоків старого зруйнованого в результаті бойових дій 2014 моста. Роботи проводяться за планом і в певні терміни", - йдеться в повідомленні.







Також завершуються роботи з будівництва КППВ "Золоте" і "Щастя". Зокрема, на майданчику КПВВ "Щастя" встановлена автобусна зупинка. В районі КПВВ "Золоте" працівники філії "Лисичанський райавтодор" очистили узбіччя дороги від чагарнику, гілок, відремонтували бар'єрне та тросове огородження, а також пофарбували міст.

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