У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Українська сторона СЦКК спільно з патрулями СММ ОБСЄ забезпечують контроль гарантії безпеки і дотримання режиму припинення вогню при проведенні будівельних робіт з відновлення моста через залізничні колії автомобільної траси Харків - Дебальцеве.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Протягом тижня в підготовлені свердловини майбутніх несучих паль моста були встановлені і залиті бетоном металеві конструкції. Група розмінування ДСНС України обстежила прилеглі до мосту узбіччя. Також під час виконання робіт прибираються залишки бетонних блоків старого зруйнованого в результаті бойових дій 2014 моста. Роботи проводяться за планом і в певні терміни", - йдеться в повідомленні.
Також завершуються роботи з будівництва КППВ "Золоте" і "Щастя". Зокрема, на майданчику КПВВ "Щастя" встановлена автобусна зупинка. В районі КПВВ "Золоте" працівники філії "Лисичанський райавтодор" очистили узбіччя дороги від чагарнику, гілок, відремонтували бар'єрне та тросове огородження, а також пофарбували міст.
Будь ласка, зачекайте...
Єрмак не пропустить.
намотавшися на трак...
Высокие и низкие мосты,
Далёкие и близкие мосты
Из щедрости они и доброты.
От сердца к сердцу, от страны к стране,
От солнца к солнцу, от тебя ко мне,
Над вечностью, от неба до земли
Мосты легли, мосты легли. (с)
...ты, прям мутант какой-то -- копчик на спине у тебя...
Причём тут прокси? *)
Конница запуталась во мгле…
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.
Теплая полтавская погода
Стынет на запекшихся губах,
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.» (с)
Куди вони голосисті подівались після 21.04.2019 ?
Остальное их устраивает похоже.
Вся теритррія Донбасу окупована російськими найманцями, россія не під санкціями ?
2. « санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..»
А чому ж тоді вони вищать, як сучки на морозі, благаючи зняти ці санкції ?
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
Це підготовка до "миралюбойценой", відкриття чорної економічної діри доМбасу ( ЗВТ). Бубочка втілює план фуйла по приєднанню ордло і налагодженню "братерських" стосунків з мордором.
Ні, я добровільно рачки не стаю. Ні за цукерку, ні за щось інше. Запропонуй комусь іншому.
А ти, по факту, добровільно, стоїш рачки перед: Жрать, Срать, Ржать.
Що ти мені чешиш? За гроші мародерські ти рачки тут стоїш. Жодоної правди нема ні в тобі, ні в твойому хозяїну. І за мною ти бігаєш, бо тебе до мене керівники твоєї ботоферми прікрипили. Не дам я тобі гривню.