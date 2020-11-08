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У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Українська сторона СЦКК спільно з патрулями СММ ОБСЄ забезпечують контроль гарантії безпеки і дотримання режиму припинення вогню при проведенні будівельних робіт з відновлення моста через залізничні колії автомобільної траси Харків - Дебальцеве.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 01

"Протягом тижня в підготовлені свердловини майбутніх несучих паль моста були встановлені і залиті бетоном металеві конструкції. Група розмінування ДСНС України обстежила прилеглі до мосту узбіччя. Також під час виконання робіт прибираються залишки бетонних блоків старого зруйнованого в результаті бойових дій 2014 моста. Роботи проводяться за планом і в певні терміни", - йдеться в повідомленні.

У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 02
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 03
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 04

Також завершуються роботи з будівництва КППВ "Золоте" і "Щастя". Зокрема, на майданчику КПВВ "Щастя" встановлена автобусна зупинка. В районі КПВВ "Золоте" працівники філії "Лисичанський райавтодор" очистили узбіччя дороги від чагарнику, гілок, відремонтували бар'єрне та тросове огородження, а також пофарбували міст.

Також читайте: Затримано луганського терориста з угруповання "Німця", причетного до підриву 5 мостів на Донбасі, - СБУ. ФОТО

У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК 05
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Топ коментарі
+40
Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
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08.11.2020 18:11
+18
Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
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08.11.2020 18:31
+13
Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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08.11.2020 18:44
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Видать тот мост так нужен был, что с 2014 года его не пытались восстановить.
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08.11.2020 18:07 Відповісти
Щас нужен.при разведении войск что бы ватные танки проехали без проблем
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08.11.2020 18:11 Відповісти
А что ж ещё можно предположить, принимая во внимание капитулянскую политику наших "штайнмайеров".
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08.11.2020 18:48 Відповісти
Добре. Абрамси зможуть проїхати?
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08.11.2020 18:08 Відповісти
Ні.
Єрмак не пропустить.
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08.11.2020 18:45 Відповісти
Їде в Абрамсі Єрмак
намотавшися на трак...
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08.11.2020 19:32 Відповісти
в твоїх мріях хіба.
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08.11.2020 18:46 Відповісти
А вони що, хєрачать Т-90 з твоїх мрій? У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7849
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08.11.2020 18:52 Відповісти
Да все бабки запалить на Зелены хочухи и тупые обещалки!!!
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08.11.2020 18:12 Відповісти
Главное покрепче, что б танки на Дебальцево смогли проехать
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08.11.2020 18:14 Відповісти
Та де там нашому теляткові вовка з*їсти!!
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08.11.2020 18:50 Відповісти
Теля Дебальцево у Мінську здало.
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08.11.2020 19:06 Відповісти
отремонтировали барьерное и тросовое ограждение, а также покрасили мост. Источник: https://censor.net/ru/p3229768 то что мост покрасили эт как бы хорошо!!нельзя уточнить в какие цвета?(чтоб в финале не получилось таки нехорошо!!) У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9194 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5943
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08.11.2020 18:19 Відповісти
Как хорошо, что в мире есть мосты:
Высокие и низкие мосты,
Далёкие и близкие мосты
Из щедрости они и доброты.

От сердца к сердцу, от страны к стране,
От солнца к солнцу, от тебя ко мне,
Над вечностью, от неба до земли
Мосты легли, мосты легли. (с)
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08.11.2020 18:26 Відповісти
Урлауб что ли?
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08.11.2020 18:34 Відповісти
Фройндлихэ вохэнэндэ
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08.11.2020 18:39 Відповісти
-- если то, что ты сказал, перевести дословно на немецкий -- ни один немец не поймёт...*)
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08.11.2020 18:50 Відповісти
Сегодня спина выше поясницы болит, обычно возле копчика хватает.
 ...ты, прям мутант какой-то -- копчик на спине у тебя...

Причём тут прокси? *)
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08.11.2020 19:06 Відповісти
"Сегодня" та "обьічно" вже сіноніми?
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08.11.2020 21:25 Відповісти
«Ночь стоит у взорванного моста,

Конница запуталась во мгле…
Парень, презирающий удобства,
Умирает на сырой земле.

Теплая полтавская погода

Стынет на запекшихся губах,
Звезды девятнадцатого года
Потухают в молодых глазах.» (с)
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08.11.2020 18:56 Відповісти
Мне только-что сосед-пацан задал вопрос, который я сама себе задавала после прочтения материала. А Дебальцево уже контролируется Украиной или там еще хозяйничают орки? И зачем нам мост, соединяющий нас с оккупированной территорией? Чтобы по нему рашисты ринулись на наши вольные территории и чтобы их в танчиках не трусило во время езды? В то, что наши хомчаки могут разработать и осуществить план молниеносной атаки на Дебальцевскую группировку врага и ее уничтожение, я не верю. Тогда зачем? Вопрос знатокам!
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08.11.2020 18:31 Відповісти
ти там поменше з голюцинаціями якшайся...
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08.11.2020 18:44 Відповісти
А що про це думають товарісчі яворівські, кошулинські, тягнибоки, хмари, дроздови, скрипіни, фаріони ?
Куди вони голосисті подівались після 21.04.2019 ?
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08.11.2020 18:43 Відповісти
Они свою задачу выполнили "абинепорошенко".
Остальное их устраивает похоже.
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08.11.2020 19:01 Відповісти
так у нас лише одна самопроголошена опозиційна "партія" залишилась..має медійний та фінансовий ресурс..а шо мають вищеперелічені..?
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08.11.2020 19:07 Відповісти
Так до 21.04.2019 мали огого який ресурс.
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08.11.2020 19:19 Відповісти
йшла політична боротьба..їх використовували..зараз списали..а власних ресурсів висловлювати свою думку не мають..хто тоді наприклад про лероса чув..?
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08.11.2020 19:25 Відповісти
Ну, то так і пиши: «Всіх їх використали («іспользовалі») у боротьбі проти Порошенка.»
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08.11.2020 19:27 Відповісти
фактично так і є..владу потрібно критикувати і змінювати..бо втрата берегів настає дуже швидко..змінили теж на гуано, але такий вже був вибір..
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08.11.2020 19:33 Відповісти
Тобто Президент, при якому, було звільнено 2/3 Донбасу, і сформовано потужний міжнародний спротив, який поховав план русского ***** по загарбанню Лівобережної України, «Новороссія», і знищенню України як Держави, для тебе «таке ж гуано, як і комік-малоєврей.
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08.11.2020 19:49 Відповісти
не треба перебільшувати здобутки сивочолого..
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08.11.2020 20:06 Відповісти
Це факт.
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08.11.2020 20:30 Відповісти
досить спірно..
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08.11.2020 20:49 Відповісти
?
Вся теритррія Донбасу окупована російськими найманцями, россія не під санкціями ?
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08.11.2020 21:19 Відповісти
Донецьк та Луганськ під ними..великий транспортний вузол Дебальцево теж віджато..санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..
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08.11.2020 21:31 Відповісти
1. А я що, хіба стверджував, що Порошенку вдалось відвоювати Луганськ і Донецьк?
2. « санкції зменшують кацапський ВВП аж на 0,2%..»
А чому ж тоді вони вищать, як сучки на морозі, благаючи зняти ці санкції ?
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08.11.2020 21:51 Відповісти
найбільші міста зайнято ворогом, ось я про шо..до речі, наскільки я розумію Азовське море фактично теж віджате..санкції болісні, але не смертельні..принаймні у короткостроковій перспективі..
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
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08.11.2020 21:59 Відповісти
Ну, і ти стояв у черзі до воєнкомату, щоб прийняти участь у визволенні Луганська і Донецька, але Порошенко тобі заборонив це.
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08.11.2020 22:36 Відповісти
ні, не стояв..але знаю тих хто стояв, але їх відправили до дому..маю припущення,що просто забзділи народу зброю роздати..і ні військового стану, ні розриву дипвідносин..не збитих кацапських літаків та "вертушек" (принаймні над Кримом).."еліта" чітко дала зрозуміти, що це не зовсім і війна..
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08.11.2020 22:50 Відповісти
А зайти например на их страницы в соцсетях не судьба? Или они негодяи плохие посмели на святую панамскую шоколадку наклепы возводить и в Минске шоколадка подписал не капитуляцию в особым статусом лугандона, амнистией террористов и выплаьлой контрибуции в виде пенсий и посособий (напомню тебе как любителю шоколадного вальцмана (начинай кукарекать про ахентов кремля), что на перевооружения армии мы каждый год тратим меньше чем на выплату пенсий и пособий дамбасянам).
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09.11.2020 02:32 Відповісти
ВАЗеленський скоротив витрати на ЗСУ на 123 млн гривень. Стара паскуда, кравчук, стверджує, що армію потрібно скоротити і вмовляти загарбника " не стрилять". Тому, ніякої атаки не може бути, апріорі.
Це підготовка до "миралюбойценой", відкриття чорної економічної діри доМбасу ( ЗВТ). Бубочка втілює план фуйла по приєднанню ордло і налагодженню "братерських" стосунків з мордором.
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08.11.2020 18:49 Відповісти
Ти йому пояснив,як орки опинились у Дебальцево?
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08.11.2020 19:07 Відповісти
А по-твоєму, як вони там опинились?
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08.11.2020 19:53 Відповісти
На хурма?
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08.11.2020 18:34 Відповісти
Недоумку нікуди дівати бабло?
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08.11.2020 18:36 Відповісти
Чтобы кацапским танкам было удобнее занять наши позиции после очередного разведения криворожского лоха.
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08.11.2020 18:42 Відповісти
Первый вопрос - накуя !!! и второй вопрос - почему за наш счет ??!!! и третий вопрос - для кого мы ремонтируем или для каких целей ?! Или мы чет не знаем и только строим неутешительные догадки !?
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08.11.2020 18:44 Відповісти
Берите выше- для олиргахата на кону СЭЗ -льготы по налогам, фальсификат. у них уже руки чешутся и слюни капают в ожидании
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08.11.2020 20:37 Відповісти
Не забудьте и скамеечку поставить
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6544
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08.11.2020 18:55 Відповісти
😂
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08.11.2020 18:59 Відповісти
А зачем восстанавливают мост? Что уже на днях Путин пойдёт в наступление ?
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08.11.2020 18:57 Відповісти
Мабуть для цих:
У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6492
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08.11.2020 21:44 Відповісти
Щас на TZinform фотку повесили - зеленский среди морских пехотинцев, пехотинцы на полметра ниже зели!!! Было бы смешно, но почему-то не до смеха. Это же какие ему ходули подставили и где таких морских пехотинцев нашли?
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08.11.2020 18:57 Відповісти
Так він і не приховує, що це його завдання- повернення Донбасу. Але ж це не борг у сусідки забрать. Яка ціна питання?
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08.11.2020 19:59 Відповісти
А варіянта, що вони приповзуть сюди, і, навпаки тебе, такого моцного юлькА, поставлять рачки, ти не розглядаєш?
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08.11.2020 20:28 Відповісти
Так, як ви стоїте рачки перед мародером? За цукерку?
Ні, я добровільно рачки не стаю. Ні за цукерку, ні за щось інше. Запропонуй комусь іншому.
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08.11.2020 20:48 Відповісти
Я стою прямо, за Україну, Армію, Віру, Мову, Демократію.
А ти, по факту, добровільно, стоїш рачки перед: Жрать, Срать, Ржать.
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08.11.2020 21:22 Відповісти
Та ти шо!
Що ти мені чешиш? За гроші мародерські ти рачки тут стоїш. Жодоної правди нема ні в тобі, ні в твойому хозяїну. І за мною ти бігаєш, бо тебе до мене керівники твоєї ботоферми прікрипили. Не дам я тобі гривню.
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08.11.2020 22:24 Відповісти
Ти ще психіатру свому пожалійся на мене.
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08.11.2020 22:39 Відповісти
Ну чого ти постійно під моїми постами виприскуєш, як у дурня зі штанів? Якщо це відбувається сотню разів до ряду, то що це? Кому треба лікуватись? Чи просто не брехати?
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08.11.2020 23:42 Відповісти
Гадаю, що саме ці гроші були вкрадені з КОВІДного фонду. Час все розсудить.
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08.11.2020 20:45 Відповісти
Эрефные хотелки , Зеленский ты дол .....** , этот мост должна восстанавливать Эрефия У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242 У зоні ООС ведуться роботи з відновлення моста на трасі Харків - Дебальцеве, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5242
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08.11.2020 21:19 Відповісти
Есть одно уточнение - его должны восстанавливать кацапы только после полного вывода своих войск с территории Украины.
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09.11.2020 02:34 Відповісти
а нах его восстанавливать, если война не закончилась? для встречи мокшанских танков в харькове?
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09.11.2020 10:28 Відповісти
а нах его восстанавливать, если война не закончилась? для встречи мокшанских танков в харькове?
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09.11.2020 10:38 Відповісти
 
 