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Російська місія ОБСЄ написала про "порушення свободи слова" в Україні, додавши фото затримання журналіста в РФ
Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Російське представництво при ОБСЄ опублікувало твіт про дискримінацію журналістів в Україні, супроводивши його знімком із затриманням фотокоррепондента російського видання "Медіазона" Давида Френкеля в Петербурзі в 2017 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая Газета".
Твіт видалили після того, як це помітили користувачі соцмережі. Зараз в акаунті є пост з тими ж словами заступника директора департаменту інформації МЗС Максима Буякевича, але вже з іншою фотографією.
У відаленому твіті використовувався знімок, на якому відображено момент затримання фотокореспондента на петербурзькому мітингу проти корупції 12 червня 2017 року.
Топ коментарі
+63 Перехватчик
показати весь коментар08.11.2020 19:24
+60 Татьяна Лайф
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+35 Andriy Kalnyshevsky
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