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Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Після вчорашньої заяви Азербайджану про взяття під контроль міста Шуша в Нагірному Карабасі в соціальних мережах поширилися свідчення масової евакуації вірмен з довколишніх міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, представлених Telegram-каналом 1news.az, можна побачити велику колону автомобілів, що виїжджають з окупованих територій Азербайджану.

Також читайте: Ердоган привітав Азербайджан зі "звільненням Шуші"

"Десятки тисяч цивільних християн тікають зі столиці Карабаху Степанакерта після того, як азербайджанська армія захопила Шушу і просунулася на північ від неї", - написав у Twitter військовий аналітик німецького видання Bild Джуліан Ріпці.

Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху 01

За його інформацією, на момент публікації азербайджанські військові перебували вже за 4 км на південь від Степанакерта, який "зараз зазнає обстрілу".

Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху 02

Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона спростувала це.

Шуша (арм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташований за 11 км від Степанакерта - столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія зазнала поразки в битві за центральний район Карабаху: азербайджанська піхота перерізала ключову магістраль Лачин-Шуші, - Бутусов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+186
Представляю какая будет давка на "Крымском мосту". Если мост устоИт, разумеется.
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09.11.2020 10:58
+69
Правильно, что бегут. Пооккупировали чутка, пора и честь знать После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха - Цензор.НЕТ 367
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09.11.2020 10:58
+47
Почему бегут?
Возвращаются домой в Армению.
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09.11.2020 11:01
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А россияне для этой цели построили крымский мост! Умные!
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09.11.2020 16:51 Відповісти
азербайджанские драконы , то есть турецкие Байрактары уделали армянскик витязей
Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 5763
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09.11.2020 18:09 Відповісти
Попользовались чужой территорией и домой. Репетиция Крымского исхода.
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09.11.2020 18:58 Відповісти
У Украины такой вариант изгнания понаехов будет только после военного разгрома рашистов как в Крыму так и на Донбассе. Только в Крым их приперлось в период оккупации 500 000 голов. Надо так готовить ВСУ, чтобы в час Ч военных козломордых просто б испепелили на всех точках.
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09.11.2020 21:56 Відповісти
После вчерашнего заявления Азербайджана о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе в социальных сетях распространились свидетельства массовой эвакуации армян из близлежащих городов. Источник: https://censor.net/ru/n3229844

От і слава Богу.
Нагорний Карабах тепер буде адзербаджанським і війнам у цьому регірні прийшов кінець на горе Московії Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 5489
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09.11.2020 23:23 Відповісти
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