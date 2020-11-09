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вирубка (111) СБУ (10016) Сумська область (2196)

СБУ на Сумщині викрила посадових осіб на незаконних рубках дерев: збитки сягають 1 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила посадових осіб агролісгоспу, причетних до масштабної незаконної вирубки дерев комунального лісового фонду Сумщини.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, фігуранти організували схему незаконної вирубки дерев та реалізації їх комерційним структурам. Для проведення оборудок зловмисники протиправно виписували лісорубні квитки, які надавали право на проведення повторних санітарних рубок.

За підрахунками експертів, сума збитків, завданих державі, становить майже один мільйон гривень.

СБУ на Сумщині викрила посадових осіб на незаконних рубках дерев: збитки сягають 1 млн грн 01
СБУ на Сумщині викрила посадових осіб на незаконних рубках дерев: збитки сягають 1 млн грн 02

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Під час слідчих дій, зокрема обшуків у робочих кабінетах та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що містить докази протиправних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України, одному з керівників агроліспу повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності усіх причетних до створення протиправного механізму.

Автор: Анастасія Потіха
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Як це вони работали без криші і не ділилися? Не порядок! СБУ працює. А тим часом, агенти ворога спокійно розвалюють Україну з середини.
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09.11.2020 11:29 Відповісти
це зрада
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09.11.2020 20:52 Відповісти
Все лесхозы Украины - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ!
Лес воруют чиновники!
Социализм и социальное государство в котором ресурсы принадлежат не местным общинам, а бюрократам - приводит к ПУСТЫНИ!!
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09.11.2020 11:58 Відповісти
потужно, безпековий фронт в чагарниках
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09.11.2020 20:51 Відповісти
 
 