Підприємці перекрили одну з центральних вулиць Сум і протестують проти карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Представники малого і середнього бізнесу вранці 9 листопада вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень у Сумах. Вони перекрили вулицю Героїв Сумщини в районі перехрестя з Харківською.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Люди ходять через пішохідний перехід. Рух вулицею зупинено. Поліція розвертає автомобілі, які не встигли проїхати.
Підприємці зібралися біля фонтану Садко в центрі Сум. Вони мають плакати і прапорці з написами "Save ФОП", "Вимагаємо зберегти бізнес", "Економіка там, де бізнес", "Хочем працювати, а не жебракувати".
На акцію прийшли, за інформацією поліції, понад 700 людей.
"Проти карантину вихідного дня. Рахували збитки. Якщо ми закриємось хоч на одну суботу-неділю, ми закриємось назавжди. Всіх позвільняємо. Оренду платити нічим, допомоги нема ніякої", - розповів учасник акції Олександр.
Ексглава Сумської облради, учасник війни з російськими окупантами Семен Салатенко на сторінці в мережі Facebook заявив, що це наймасовіша акція протесту за останні місяці, а також опублікував вимоги протестувальників.
"Вимоги такі:
- скасування введення РРО (касових апаратів для малого бізнесу;
- скасування "карантину вихідного дня";
- припинити "кошмарити бізнес "в умовах карантину", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ОТТО ЙОРК
цитата - Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора сраных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, бл#ть, скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, бл#ть, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
Евросолидарность - 16%;ОПЗЖ - 13%;Батькивщина - 10%;За будущее - 7%.
Также в Слуге народа назвали предварительные результаты выборов в райсоветы, где представители партии получают 5366 мандатов:Слуга народа - 17%;
Оппозиционная платформа - За жизнь - 15%;Евросолидарность - 13%;Батькивщина - 9%;За будущее - 8%.
Слуги выиграли и что хотят от них эти люди если сами их выбрали...... смешные людишки.
Особо упоротих залишити доглядати за хворими
Та, все ж, до рівня свого тезки казочки тобі ще плести й плести..
.возле разливух-пивнух толпы синих никого это не **-т какие там маски и дистанция