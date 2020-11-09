Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У місті Переяслав Київської області чоловік в стані наркотичного сп'яніння накинувся з ножем на вагітну жінку.
Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік напав на вулиці на вагітну жінку без будь-яких мотивів і погрожував їй ножем.
"Жінка не постраждала, зловмисника затримано", - розповіли в главку.
У повідомленні поліції значиться, що нападник - 27-річний місцевий житель, під час поверхневого огляду у нього виявили пакет з канабісом.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Лев Львовский 63975c6a
показати весь коментар09.11.2020 11:52
+1 Александр Лихошва
показати весь коментар09.11.2020 11:54
+1 Сергей Якимец f3ff978b
показати весь коментар09.11.2020 13:09
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А был ли мальчик?
А шоколадки Рошен у него не было? Пригодился бы ДБР.