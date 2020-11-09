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напад (1013) Переяслав-Хмельницький (48) Нацполіція (13918)

Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У місті Переяслав Київської області чоловік в стані наркотичного сп'яніння накинувся з ножем на вагітну жінку.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловік напав на вулиці на вагітну жінку без будь-яких мотивів і погрожував їй ножем.

"Жінка не постраждала, зловмисника затримано", - розповіли в главку.

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Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну 01

У повідомленні поліції значиться, що нападник - 27-річний місцевий житель, під час поверхневого огляду у нього виявили пакет з канабісом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство)", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Он был киборг из будущего посланный убить Сару Конер.
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09.11.2020 11:52
+1
Обострение какое то ....
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09.11.2020 11:54
+1
Какое будущее, такой и киборг! Срочно нужно что то менять Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 4974
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09.11.2020 13:09
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Очень информативное фото.
А был ли мальчик?
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09.11.2020 11:52 Відповісти
...в стилі Цензора
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Он был киборг из будущего посланный убить Сару Конер.
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09.11.2020 11:52 Відповісти
Какое будущее, такой и киборг! Срочно нужно что то менять Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 4974
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09.11.2020 13:09 Відповісти
Обострение какое то ....
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09.11.2020 11:54 Відповісти
...канабис был медицинский? Поліція в Переяславі затримала чоловіка, що напав із ножем на вагітну - Цензор.НЕТ 6990
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09.11.2020 12:08 Відповісти
а в нашей стране есть нормальные??
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09.11.2020 12:27 Відповісти
Канабис сюда за уши притянутый.
А шоколадки Рошен у него не было? Пригодился бы ДБР.
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09.11.2020 12:52 Відповісти
Последнее время избиратели Бубочки разошлись.Нападают с ножами на людей наверное злые что не удалось ответить на 5 вопросов зезедента.Бубочка спроси у них наконец не против ли они легализации наркотиков?
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09.11.2020 13:15 Відповісти
Напал с ножом,но она не пострадала-это как?
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09.11.2020 15:42 Відповісти
Физически не пострадала, психологически - наоборот.
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14.11.2020 09:30 Відповісти
 
 